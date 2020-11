Newark implementa cierre de calles para hacer cumplir el toque de queda; se esperan nuevas restricciones en NYC

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo está preparando la transición de la Ciudad de Nueva York a ser una zona naranja. De ser así, cuano una ciudad pasa a ser la zona naranja, se prohíbe el servicio de comidas en el interior, se cierran gimnasios y salones; y asimismo, se generan restricciones en los lugares de culto y el cierre de escuelas.

Tras aumento de casos en Nueva Jersey, el alcalde de la ciudad más grande de este estado está cerrando calles el viernes para evitar que la gente rompa el toque de queda.

El último aumento de casos de COVID-19 en EE. UU. ha afectado a todos los estado. Los casos han aumentado en los 50 estados y el número nacional de muertos ha superado los 250,000. Los CDC proyectan un aumento notable en las próximas cuatro semanas

El alcalde de Newark, la ciudad más grande de Nueva Jersey, está cerrando calles en ciertos puntos críticos de COVID-19, y exigiendo prueba de residencia para aquellos que están en las calles durante el toque de queda, en otro esfuerzo por frenar las crecientes tasas de propagación viral. El gobernador del estado, mientras tanto, dice que un cierre completo aún podría estar sobre la mesa en algún momento.

De cualquier manera, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, confía en al menos una cosa: "Los próximos dos o tres meses serán brutales".

El último mes ya ha sido brutal para Nueva Jersey, y Newark ha visto sus tasas de positividad casi duplicar las elevadas tasas de positividad del estado, que superaron un 10% "inaceptable" a principios de esta semana. A partir del viernes, Newark cerrará las calles de los vecindarios de East Ward (código postal 07105). En lo que parece ser la nueva restricción más estricta del alcalde Ras Baraka hasta la fecha, las personas que viven en el área deberán proporcionar un comprobante de residencia o de negocios esenciales si salen entre las 8:00 p. m. y las 3:00 a.m. En este momento, es solo un experimento de un día.

Por su parte, en la ciduad de Hoboken, las empresas como restaurantes, gimnasios y salones deberán asegurar la información de contacto de los clientes y registrar las horas de llegada para ayudar con los esfuerzos de rastreo de contactos. Las tiendas de comida para llevar, las entregas a domicilio, las tiendas de comestibles y otros negocios donde las personas no tienen contacto prolongado están exentos del nuevo requisito.

El rastreo de contactos ha sido un asunto frustrante para Murphy en todos los ámbitos de Nueva Jersey. Ha citado el hockey juvenil bajo techo como un esparcidor clave de COVID-19, y dijo, recientemente, que solo el 60% de las partes involucradas estaban cooperando con los marcadores de contacto.

Eso solo empeora una amenaza ya gigantesca que continúa creciendo a diario.

Las hospitalizaciones del estado están en sus niveles más altos desde finales de mayo. Las muertes diarias están aumentando. Los nuevos casos diarios han superado dos veces los máximos pandémicos anteriores solo en la última semana. Cuando se le preguntó el jueves si sentía que podía evitar otro cierre completo, Murphy dijo: "Pararemos si creemos que al hacerlo impactaremos directamente la transmisión. Analizamos todas nuestras opciones todo el tiempo y continuaremos haciéndolo".

La comisionada de salud de Nueva Jersey advirtió que el número diario de casos en el estado podría duplicarse a 8,000 o 10,000 en diciembre o enero "si no hacíamos nada".

Incluso solo el 50% de cumplimiento con el distanciamiento físico y el cubrimiento facial ayudaría significativamente a hacer retroceder los aumentos, dijo Judy Persichilli. Eso incluye tomar precauciones, incluso con los miembros de la propia familia, dice ella, una nota de advertencia de suma importancia para el Día de Acción de Gracias que llega en tan solo seis días.

Las escuelas permanecen abiertas en todo el estado, a diferencia de las de la Ciudad de Nueva York, que pasaron a clases remotas por tiempo indefinido a partir del jueves, en medio de las protestas de los padres. Al igual que la Ciudad de Nueva York, las escuelas no han contribuido a una propagación significativa en Nueva Jersey.

Murphy reiteró el jueves que no planeaba cerrarlas.

"Tenemos más o menos la misma cantidad de niños en edad escolar que la Ciudad de Nueva York, pero los tenemos distribuidos en cientos de distritos", dijo Murphy. "Y nuestra esperanza, si podemos hacerlo de manera responsable y segura, es obtener la mayor cantidad de experiencia educativa en persona que podamos. La experiencia escolar real, los edificios escolares han sido una historia bastante exitosa hasta ahora".

Las escuelas de la Ciudad de Nueva York también son una historia de éxito, razón por la cual el alcalde Bill de Blasio enfrentó extensas críticas de los padres y líderes políticos locales por el cierre, que se vinculó a un umbral de tasa de positividad del 3% en toda la ciudad establecido hace meses para evitar una huelga del sindicato de maestros más grande de la ciudad. Ese mismo barómetro, que muchos argumentan es una evaluación deficiente del riesgo en la escuela dada la tasa de positividad en la escuela del 0.2%, no se aplicará a la reapertura del aprendizaje en persona.

No está claro cuándo sucederá eso, aunque ese único umbral no será parte de él. De Blasio dijo el jueves que espera anunciar la reapertura de los estándares antes del Día de Acción de Gracias después de consultar con el estado. Espera que los cierres duren solo unas pocas semanas. Sin embargo, en ese momento, la reapertura ya no depende de él.

El gobernador Andrew Cuomo sembró las semillas de la adquisición el miércoles cuando anunció que haría la transición de toda la Ciudad de Nueva York a una zona naranja, como parte de la estrategia de zonas de riesgo por COVID-19, si la tasa de siete días en toda la ciudad alcanza el 3% y se mantiene en ese porcentaje durante 10 días. Los informes estatales de esa métrica difieren de los datos de la ciudad. Hasta el jueves, la Ciudad de Nueva York se mantuvo en un 2.53%. Otras regiones dentro del estado tienen una tasa de variación de siete días muy por encima del 3%, incluidas Long Island y el área de Mid-Hudson, aunque Cuomo no ha impuesto restricciones radicales de la zona naranja allí.

Bajo las reglas de la zona naranja, las escuelas cierran y pasan a dictar clases remotas, un punto discutible ahora para las escuelas públicas pero que afectaría a las escuelas privadas y autónomas, que no están sujetas al cierre de De Blasio. Hay una opción de "prueba", aunque Cuomo dijo que tendría que idear una nueva fórmula para la Ciudad de Nueva York dado el gran volumen de estudiantes. Espere que sea un componente clave para regresar al aprendizaje en persona en algún momento.

Las zonas naranjas también prohíben las comidas en interiores y cierran gimnasios, salones de belleza y otros negocios no esenciales de alto riesgo. Limita la capacidad de las casas de culto al 33% y limita las reuniones sociales a 10 personas, la última de las cuales ya se implementó en todo el estado por orden del gobernador antes de las vacaciones.

Si bien la ciudad aún no ha alcanzado el umbral de Cuomo, De Blasio dice que es "solo una cuestión de tiempo", dado el marcado aumento de casos durante el último mes. El promedio de casos diarios de siete días ha aumentado casi todos los días desde el 29 de octubre y ahora está en los máximos de mayo.

"No creo que sea un 'si' la ciudad va a entrar en una zona naranja. Es un 'cuándo'. Según cualquier conteo normal, simplemente mirando el propio sistema numérico del estado, estamos hablando de una semana o dos antes de que estemos en ese estado de zona naranja ", dijo de Blasio el jueves. "Lamento decir eso, pero esa es la pura verdad".

Mientras tanto, instó a los padres a que firmen formularios de consentimiento para que sus hijos sean examinados mientras esperan noticias sobre los nuevos estándares.

En primer lugar, el concepto de una amplia zona naranja de la Ciudad de Nueva York plantea preguntas fundamentales sobre la estrategia de zonas de alto riesgo a menudo promocionada de Cuomo. Dijo, y lo hizo nuevamente el jueves, que el objetivo del enfoque de estas zonas es aplicar restricciones basadas en el riesgo a áreas geográficas estrechas para frenar los contagios. Eso ayuda a evitar la propagación del COVID-19 a la comunidad y una gran perturbación económica, dice; también maximiza la responsabilidad personal cuando las personas sienten que el problema está en su cuadra.

La Ciudad de Nueva York tiene muchos bloques. Pruebe cualquier vecindario en los cinco condados y encontrará muchos con tasas de positividad por debajo de ese umbral del 3%. También encontrará muchos con tasas de positividad mucho más altas. Solo los distritos varían ampliamente en las tasas de positividad, desde un mínimo del 1.9% en Manhattan hasta un máximo del 4.2% en Staten Island, según los últimos datos del estado.

La sugerencia puede reflejar más un esfuerzo para contener una pandemia en expansión que una vez más se está saliendo de control en todo el país, y en el momento más inoportuno. Los casos de coronavirus están aumentando en los 50 estados. El número nacional de muertos superó el cuarto de millón esta semana y Estados Unidos estableció un nuevo récord de casos en un solo día el jueves, ya que superó los 185,000 por primera vez.

El CDC ahora proyecta que "las muertes por COVID-19 recientemente reportadas probablemente aumentarán durante las próximas cuatro semanas, con 7,300 a 16,000 nuevas muertes que probablemente se reporten en la semana que termina el 12 de diciembre de 2020".

Si bien a Nueva York, incluida y especialmente a la ciudad, le ha ido mucho mejor que prácticamente todos los estados en medio del último aumento de COVID-19 en EE. UU., Cuomo ha advertido durante semanas que las cifras seguirán aumentando, como consecuencia de las temperaturas del invierno y la tan temida amenaza de los viajes de vacaciones.

Alrededor del 10% del total de casos de COVID-19 en la ciudad se han derivado de viajes; Cuomo ha implementado amplias medidas, como órdenes de cuarentena y una nueva política de prueba de entrada para los viajeros a Nueva York y los neoyorquinos que viajan y regresan. La gente viajará para el Día de Acción de Gracias, dijo Cuomo el jueves. Se reunirán para las vacaciones, a pesar de las advertencias diarias de los funcionarios durante el último mes: evitar ambos.

"Si las personas no son extraordinariamente diligentes y actúan de una manera en la que nunca antes habían actuado, se verá un aumento muy grande", dijo Cuomo. "Tu zona segura no es tu zona segura. Es peligroso este año. Este año, si amas a alguien, es más inteligente y mejor mantenerte alejado. Vas a ver un aumento significativo después del Día de Acción de Gracias que viene antes de las vacaciones de Navidad. Los números serán muy altos. De aquí a enero es muy peligroso".

El grupo de trabajo de la Casa Blanca lo dijo en su último informe semanal, afirmando sin rodeos que "ahora hay una comunidad amplia, agresiva, implacable y en expansión en todo el país, que llega a la mayoría de los condados, sin evidencia de mejora, sino de mayor deterioro".

Los expertos dicen que la vida en los EE. UU. no volverá a la normalidad hasta que haya una vacuna eficaz y ampliamente disponible. Es posible que eso no suceda durante meses, a pesar de las noticias alentadoras de dos pioneros en vacunas esta semana. El último momento destacado se produjo el viernes, cuando Pfizer dijo que presentaría una autorización de uso de emergencia para su vacuna a la FDA en cuestión de horas. El análisis final mostró una tasa de efectividad del 95%; Moderna también dice que se presentará pronto a la FDA.

Como dijo Cuomo el jueves, "la vacuna está en camino. Pero no estará aquí en ningún plazo que vaya a marcar una diferencia en el futuro inmediato".