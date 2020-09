Newark anuncia fondo de $100 millones para dueños de negocios latinos y afroamericanos

El alcalde Ras Baraka y Bernel Hall, presidente de la organización sin fines de lucro Invest Newark, anunciaron un fondo de inversión de $100 millones para dueños de negocios latinos y afroamericanos que han sufrido los estragos de la pandemia.

La iniciativa, denominada 40 Acres and a Mule Fund, ha recaudado hasta ahora $ 2 millones de socios corporativos como AT&T, PSE&G, Shaquille O’Neal, Panasonic, Nelson Mullins Law Firm, Carlos Medina and New Jersey Community Capital.

El gran objetivo es crear un fondo de $100 millones para el 2021, dinero que estará dedicado a combatir las desigualdades económicas resultantes del racismo sistémico, señaló el alcalde Baraka.

El patrimonio neto promedio de las familias blancas de Nueva Jersey es de $352,000, mientras que el de las familias afroamericanas es de $6,100 y el de las hispanas es de $7,300. Eso crea barreras para iniciar negocios y ser propietario de una vivienda, dijo Baraka.

Un informe de la Reserva Federal divulgado en 2017 encontró que la discriminación contra los dueños de negocios afroamericanos es demasiado elevada. Más del 50% de propietarios afroamericanos fueron rechazados para préstamos, una tasa dos veces más alta que la de los propietarios blancos, según la agencia.

"Necesitamos pasos importantes hacia la equidad y la reparación", dijo Baraka en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento.

Los 10 principales empleadores en Newark en 2019 generaron en conjunto $100 mil millones en ingresos, dijo Natasha Rogers, directora de operaciones de Newark.

Aunque esas empresas emplean a unas 75.000 personas, casi ninguna es residente de Newark, señaló.

"Se está produciendo un auge económico y debemos asegurarnos de crear más oportunidades de equidad para los residentes de esta ciudad", dijo Rogers.

Hall dijo que el fondo proporcionará capital y asesoría técnica a las empresas minoritarias y actuará como un modelo nacional para promover la justicia social y la movilidad económica.

Las pequeñas empresas interesadas en buscar ayuda del fondo podrán presentar su solicitud en línea en unos 30 o 60 días, dijo Hall.