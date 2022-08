Newark activará el código rojo el jueves debido al calor extremo

NUEVA JERSEY -- Newark activará un código rojo el jueves 4 de agosto hasta el viernes 5 de agosto, anunció el alcalde Ras J. Baraka. Se espera que las temperaturas sobrepasen los 90 grados con un índice de calor de hasta 103 °F por lo que la ciudad alienta a los residentes a ser cautelosos cuando estén al aire libre.

El Departamento de Salud insta a los residentes de Newark a tomar precauciones para prevenir enfermedades graves que pueden resultar del calor extremo, especialmente entre las poblaciones más vulnerables, como las personas mayores y las personas con problemas de salud crónicos o condiciones de salud mental. Los residentes vulnerables de Newark deben usar aire acondicionado para mantenerse frescos, beber agua a intervalos regulares y limitar la actividad extenuante, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La ciudad les recuerda a los residentes que hay refugios de emergencia que funcionan durante tiempos extremadamente calurosos y que han colaborado con la ciudad para brindar refugio durante la noche a los residentes sin dirección. Para obtener más información sobre los servicios de refugio, comuníquese con los refugios a continuación o con la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar al (973) 877-9481, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Refugio Dirección A quiénes sirven Apostle House 513-515 Avon Avenue Newark, NJ (973) 482-0625 Mujer y menores Isaiah House 238 North Munn Avenue East Orange, NJ (973) 678–5882 Madres solteras y familias con niños Catholic Charities- St. Rocco’s 368 South 7th Street Newark, NJ (973) 286-4175 Familias con niños Circle of Life 55 Tillinghast Street Newark, NJ (862) 763–4859 Solo adultos, y también de la comunidad LGBTQ Fairmont Health 202 Fairmont Avenue Newark, NJ (973) 643–7705 Solo adultos H.E.L.P. Center 224 Sussex Avenue Newark, NJ (973) 705-7200 Solo adultos

La Oficina de Servicios para Personas sin Hogar ha contratado a Bridges, Inc. para brindar servicios de divulgación y participación a la población sin hogar de Newark de 3:00 p. m. a 11:00 p. m. los 7 días de la semana. La atención se centra en los "puntos críticos" para personas sin hogar, como Penn Station, parques de la ciudad, debajo de puentes y áreas fuera de McCarter Highway, etc., especialmente en personas sin hogar crónicas y aquellas con problemas de salud mental y abuso de sustancias. Si identifica a personas sin hogar que necesitan servicios, puede comunicarse con Bridges, Inc. al 908-858-7019.