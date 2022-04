Multas de verano: Conoce las faltas que arruinarán tu diversión y tu billetera en NYC

El verano está a la vuelta de la esquina y los neoyorquinos están listos para abarrotar las calles y los parques tras más de dos años de confinamiento y severas restricciones sanitarias; sin embargo, incurrir en ciertas faltas no solo te costará una reprimenda de la policía, también varios cientos de dólares.

Muchos neoyorquinos desconocen que acciones tan simples como alimentar a la fauna en un parque podría conducir a una multa civil de hasta $50, según las regulaciones del Departamento de Parques.

Aquí detallamos las faltas más comunes, pero a menudo desconocidas, que podrían arruinar tu diversión veraniega.

PASEO CON PERROS, ESTAS SON LAS REGLAS

El Código de Salud de la Ciudad de Nueva York §161.03 impone una multa de $200 a $400 a dueños de mascotas que permitan que su animal moleste en locales públicos o privados utilizados en común por el público, o en cualquier área de un edificio colindante con un lugar público.

De igual forma, el artículo §161.05 impone una multa de $200 a $400 por permitir que una mascota deambule sin correa en un lugar público, campo abierto o sin vallado colindante con un lugar público.

Lo mismo ocurre para quienes no levantan las heces de sus perros de las aceras. El artículo §1310 de la Ley de Salud Pública del Estado de Nueva York impone una multa de $250; sin embargo, esa disposición no se aplica a un perro guía que acompañe a una persona con discapacidad visual.

CUIDADO, CONDUCTORES DE SCOOTERS Y BICICLETAS ELÉCTRICAS

Recorrer la ciudad en uno de estos medios de transporte suena bien, pero hay reglas. En abril de 2020, el Concejo Municipal votó para legalizar las bicicletas eléctricas y los scooters eléctricos.

Se pueden usar en las calles de la ciudad siempre que no violen los criterios de legalización, que prohíben que las bicicletas eléctricas excedan las 25 millas por hora. Antes de la aprobación de este proyecto de ley, las ciudades tenían el poder de regular las bicicletas eléctricas y los scooters eléctricos para uso local en lugar del estado. Estas nuevas regulaciones no solo permiten a los neoyorquinos viajar de manera más eficiente nuevamente, sino que también pueden permitir que las personas tengan la tranquilidad de saber que no recibirán multas por usar bicicletas y patinetas eléctricas.

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LAS DIFERENTES CLASES DE BICICLETAS ELÉCTRICAS:

Clase uno: bicicletas eléctricas con pedaleo asistido que alcanzan una velocidad máxima de 20 millas por hora. Estas bicicletas son legales en la ciudad.

Clase dos: bicicletas eléctricas impulsadas por acelerador que alcanzan una velocidad máxima de 20 millas por hora.

Clase tres: bicicletas eléctricas impulsadas por acelerador que alcanzan una velocidad máxima de 25 millas por hora. Estas bicicletas están permitidas en ciudades con una población de un millón de personas o más.

Y aquí viene la parte menos divertida. Las multas por violar los criterios de legalización de bicicletas eléctricas son de $250 a $500, pero se enfocan mayormete en conductores temerarios que amenazan la seguridad de peatones y otros conductores.

¿VISITA AL PARQUE? HAY TODA UNA LISTA DE PENALIDADES

Nada como visitar el parque para relajarse y estar en contacto con la naturaleza, pero cualquier violación al reglamento del Departamento de Parques implica una sanción civil.

Además, salvo que se disponga lo contrario, la violación de las reglas también constituirá un delito (clasificado como una "violación" según la Ley Penal), que puede ser castigado en un proceso judicial separado con pena de prisión de hasta un día, o una multa de no más de $200.

ESTAS SON ALGUNAS SANCIONES, ¡TOMA NOTA!

Presencia no autorizada en el parque cuando está cerrado al público, multa de $50 a $75.

Cortar o destruir un árbol, multa de $1,000 a $1,125.

Caminar sobre/permitir que un animal o un niño camine sobre césped recién sembrado, multa de $50 a $75.

Uso no autorizado de detector de metales, multa de $50 a $75.

Tirar basura o uso ilegal del recipiente de basura del parque, multa de $50 a $75.

Almacenar/dejar pertenencias personales desatendidas, multa de $50 a $75.

Posesión de recipiente de vidrio, multa de $50 a $75.

Alimentación no autorizada de animales, multa de $50 a $75.

Comportamiento desordenado: escalar estatuas u obras de arte de una manera que podría dañarlas, multa de $200 a $300.

Evasión de tarifas, multa de $50 a $75.

Comportamiento imprudente: operación de una bicicleta, vehículo motorizado, etc. que pone en peligro la seguridad de otra persona o propiedad, multa de $500 a $750.

Operar un dispositivo de reproducción de sonido sin el permiso requerido, multa de $140 a $210.

Aquí encontrarás el listado completo de las violaciones y las penalidades.

¿QUIERES REFRESCARTE? PIENSALO DOS VECES ANTES DE ABRIR UN HIDRANTE

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) advierte que abrir un hidrante sin autorización altera drásticamente el flujo y presión del agua en el sector, lo que puede interrumpir el servicio.

La agencia indica que esto implica un riesgo para las vidas y propiedades de los neoyorquinos en caso de un incendio.

Según el FDNY, un hidrante sin tapa de rociador desperdicia mil galones de agua por minuto. En una hora, el agua desperdiciada es similar a la cantidad utilizada por una familia de cuatro personas en un año.

“Los hidrantes abiertos pueden reducir la capacidad de los bomberos para combatir un incendio”, dice la guía de seguridad contra incendios de verano del FDNY.

El Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) advierte que es ilegal abrir un hidrante sin tapa de rociador, lo que implica multas de hasta $1,000 dólares y hasta 30 días de cárcel.

El DEP informa que los niños también pueden estar en riesgo grave, pues la fuerza poderosa de un hidrante abierto sin una tapa de rociador puede derribar a un menor al suelo, causándole laceraciones y heridas.

Los hidrantes únicamente se pueden abrir legalmente si están equipados con un tapón de rociador aprobado por la ciudad, el cual es suministrado por los cuarteles de bomberos locales o llamados al 311.

Las tapas de rociador pueden ser obtenidas de forma gratuita por un adulto mayor de 18 años.

Las autoridades pidieron a los neoyorquinos que piensen en las graves implicaciones de abrir un hidrante sin autorización, lo que ocurre con frecuencia durante las olas de calor.

HAY UN HORARIO PARA LA MÚSICA Y PARA EL SILENCIO

¿Te sientes festivo? ¿Planeas una reunión con amigos? Pues hay un horario para eso. De acuerdo con las leyes locales, las horas de silencio en la Ciudad de Nueva York son de 10 p.m. a 7 a.m. Puede haber multas para aquellos que violen estas leyes. Sin embargo, cualquier residente de Nueva York le dirá que la ciudad siempre está viva y, sobre todo, siempre llena de sonidos. Algunos pueden argumentar que realmente no hay horas tranquilas en la ciudad que nunca duerme.

Dependiendo de la ofensa, las multas pueden variar desde $75 por causar o permitir ruido irrazonable (entre las 10 p. m. y las 7 a. m.) hasta más de $1,000 por ser un infractor reincidente por “ruido del dispositivo de sonido que excede los niveles permitidos”.

Conoce las regulaciones aquí.