Millonaria heredera de la corporación Walmart habría hecho importante donación a campaña de candidato latino

La campaña de un candidato hispano que aspira a ocupar el escaño del Consejo Municipal por el Distrito 15, que dejó vacante Ritchie Torres, habría recibido una gran donación por parte de la llamada ‘mujer más rica del mundo’, según documentos de campaña.

El aspirante John Sánchez recibió donaciones del grupo New Yorkers for a Balanced Albany, un Súper PAC que se formó en 2014. Su principal donante es Alice Walton, la heredera multimillonaria de la corporación Walmart, propiedad de su familia. El patrimonio neto de Walton asciende a $62,3 mil millones, según estimaciones reportadas por la revista Forbes en 2020.

Un Súper PAC es un nuevo tipo de comité de acción política (PAC) creado por la Comisión Federal Electoral (FEC) a través del proceso de opinión consultiva y en respuesta a casos judiciales emblemáticos como Citizens United, que abrió la puerta a las empresas para realizar gastos independientes en conexión con las elecciones federales.

Esa clase de comités pueden aceptar contribuciones individuales y corporativas ilimitadas con el único propósito de realizar gastos independientes que apoyen u oposición a un candidato. A diferencia de los PAC tradicionales, un Súper PAC no puede realizar contribuciones directas a candidatos u otros comités políticos y está sujeto a los mismos requisitos de registro y presentación de informes que un PAC tradicional.

Los documentos presentados a la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad muestran que esta es la primera incursión de Walton para contribuir a las campañas de la Ciudad de Nueva York, con $ 800,000 entregados en septiembre pasado mediante New Yorkers for a Balanced Albany, más de un mes después de que Sánchez anunció su candidatura.

Jenny Sedlis, directora ejecutiva de StudentsFirst, un grupo de defensa de las escuelas autónomas, administra el Súper PAC, según el formulario de registro estatal del grupo.

El denominador común de Sánchez, Walton y Sedlis es su apoyo a las escuelas autónomas, a menudo un tema espinoso en la política de la Ciudad de Nueva York. Sánchez actualmente forma parte de la junta de Legacy College Prep, una escuela autónoma en El Bronx.

"El mayor desafío que enfrentan las escuelas autónomas es la financiación pública desigual frente a las escuelas del distrito para las instalaciones y es por eso que queríamos centrarnos en eso", dijo Walton en un video en 2016 en el que anunció la financiación para las escuelas autónomas en las principales ciudades de los EEUU, según Gothamist.

En una entrevista con Gothamist / WNYC, Sánchez dijo que estaba sorprendido por el apoyo del Súper PAC. Hasta ahora, New Yorkers for a Balanced Albany ha gastado $ 82,532 en envíos postales en apoyo de Sánchez, según los registros de la campaña.

"No sé por qué estos PAC me apoyan", dijo Sánchez al medio. "La forma en que llevamos a cabo nuestra campaña ha sido impulsada por la comunidad, y nadie debería donar a mi campaña con la expectativa de que yo haga algo por ellos. Las únicas personas por las que estoy haciendo algo son las personas que votan por mí".

Las reglas de CFB prohíben a los Súper PAC el coordinarse con las campañas.

Sánchez calificó la noticia como una "distracción" y agregó que los concejales no tienen el poder de decidir cuándo y dónde se puede construir una escuela autónoma. Lo que le preocupa es la deslucida participación de votantes hasta ahora durante la fase de votación anticipada, que concluye el 22 de marzo. Según las estimaciones que recibió de los observadores electorales de la campaña, menos de 200 personas han salido a votar en los últimos cuatro días.

La Fundación de la Familia Walton, que es operada por la heredera, no se ha expresado sobre el asunto de forma pública hasta ahora.

Sánchez también recibió donaciones de Voters of NYC, Inc., otro Súper PAC respaldado por WLZ Properties, Inc., operado por el agente inmobiliario William Lie Zeckendorf. Las presentaciones de la campaña muestran que el PAC gastó $ 71,277 en envíos masivos de correo en apoyo de Sánchez.

Sánchez se enfrentará a otros siete candidatos, que incluyen a Ischia Bravo, actualmente gerente de distrito de la Junta Comunitaria 7 del Bronx; Elisa Crespo, exempleada del presidente del condado del Bronx, Ruben Diaz Jr., y el organizador comunitario Latchmi Gopal.

Según los registros de campaña, Bravo también ha recibido ayuda de un PAC denominado Laborers Building a Better New York, que ha gastado $ 5,235 en envíos postales en su apoyo. Asimismo, Crespo ha recibido apoyo del Súper PAC de Our City que respalda a los demócratas progresistas.