Policía: niño de 8 años muere apuñalado y sus padres resultan heridos por sospechoso baleado por la policía en Queens

NUEVA YORK -- Un menor de 8 años murió tras ser apuñalado con un cuchillo de cocina junto a su madre y padre que resultaron heridos el jueves por la tarde, dijo la Policía durante una conferencia de prensa. El sospechoso, que podría ser el medio hermano de la víctima mortal, terminó herido de bala por la policía en Queens, según información las autoridades.

El hecho ocurrió a eso de las 5:20 p. m. en la 94 Ave en el vecindario de Jamaica, en Queens. Según la policía la madre, de 29 años, salió del lugar ensangrentada para pedir ayuda y salió corriendo hasta la esquina donde estaban los policías de la MTA.

En ese momento llegaron los oficiales del Precinto 103 quienes luego de hablar con un testigo fueron al quinto piso del edificio. En ese instante vieron al sospechoso sosteniendo a su padre del cuello con el cuchillo, y al no seguir las repetidas órdenes en español e inglés para que soltara el arma, la policía le disparo. Este fue transportado al hospital.

Una bebé de 8 meses también estaba en el apartamento, pero no resultó herida. La madre fue apuñalada en la espalda. Se desconoce la condición de los padres.

Las autoridades piden evitar la zona de 94th Avenue y Sutphin Blvd debido a la investigación.

