Mandato de mascarilla en escuelas expira en febrero: ¿la gobernadora Hochul lo extenderá?

El mandato de uso de mascarillas en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York expira el próximo mes, por lo que la gobernadora Kathy Hochul advirtió que muchos distritos escolares suspendan la directriz de bioseguridad si la medida no se extiende.

Hochul dijo el viernes que los distritos ya no impondrían el uso de mascarillas en las clases una vez que finalice el mandato el 21 de febrero.

“Eso es en realidad lo que esperamos”, dijo la mandataria. “Cuando expire el mandato estatal, esperamos que todos los distritos escolares digan: ‘Ya no tenemos que hacer esto’. Cuando expiren los requisitos estatales, todos ya no tendrán que seguirlos”.

Esto significa que la Ciudad de Nueva York podría suspender el mandato en las aulas, sin embargo, no está claro si la ciudad lo haría.

El Departamento de Educación de la ciudad actualmente establece que todos los estudiantes y el personal deben usar la mascarilla cuando viajan en autobuses escolares y en cualquier lugar de la propiedad escolar, en interiores y exteriores, independientemente del estado de vacunación, a menos que tengan una exención médica.

Antes del aumento de casos de coronavirus debido a la variante Ómicron, el alcalde Eric Adams dijo durante su campaña que esperaba levantar el mandato de usar mascarillas contra el coronavirus en las escuelas de la ciudad, pero que seguiría los consejos de los profesionales médicos. Dijo que los niños que no pueden verse la cara hacen que su socialización sea más difícil.

El Departamento de Educación no ha emitido una guía hasta ahora.

Si bien el mandato terminará en un mes, Hochul dijo el viernes que el estado podría extender la directriz. La mandataria afirmó que evaluará la situación del estado y las estadísticas al tomar esa determinación.

“Sería negligente si dijera ahora, en una fecha determinada, algo va a pasar”, dijo Hochul. “Creo que la gente respeta eso, aquellos que no solo están jugando a la política y tratando de obtener titulares, lo entenderán y me reservaré ese derecho. ¿Podría ser? Sí. ¿No puede ser? Sí. No lo sé ahora. Y no espero saberlo, pero estoy viendo los números. La tendencia es buena. La tendencia es buena. Y si la gente vacuna a sus hijos, entonces podríamos analizarlo”.

Mientras tanto, la gobernadora dijo que está trabajando con el Departamento de Educación del Estado de Nueva York para garantizar que todos los distritos cumplan con los mandatos escolares actuales sobre mascarillas.