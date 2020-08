¿Mandaría el gobernador Cuomo a sus hijos a clases? El gobernador se niega a responder

Lo que debes saber El debate sobre la reapertura de las escuelas en NYC en persona el próximo mes continúa en auge, mientras que el sindicato de maestros amenaza con hacer huelga por un plan actual que dice que carece de transparencia y detalles.

El alcalde Bill de Blasio y el canciller de escuelas Richard Carranza revelaron un 'compromiso de seguridad de regreso a la escuela' que detalla las precauciones requeridas durante la reapertura de las escuelas

Aún así, los padres y educadores tienen preguntas pendientes; Cuando se le preguntó a gobernado Cuomo si el mandaría a sus hijos a clases, se negó a responder la pregunta completamente

Menos de tres semanas antes de que la ciudad de Nueva York reabriera sus escuelas, el gobernador Andrew Cuomo está agregando más leña al ya acalorado debate sobre si los estudiantes deben comenzar el año en persona, aunque solo sea de manera parcial.

Cuando se le preguntó el viernes en el programa de nuestra cadena hermana "TODAY" si, si sus hijos todavía estuvieran en edad escolar, los enviaría a clases en persona en los cinco condados el próximo mes, Cuomo se negó a comprometerse y dijo que los funcionarios de la ciudad "todavía están trabajando en cuál sería el plan".

"Tendría muchas preguntas, los padres tienen muchas preguntas. Esta es una propuesta arriesgada, no importa cómo se haga … seamos honestos", dijo Cuomo. "Estás trayendo a mucha gente a un entorno congregado. ¿Tienes las pruebas? ¿Tienes el rastreo? ¿Tienes los requisitos de distancia social? Hemos visto escuelas abiertas, hemos visto universidades abiertas y entrado en problemas en una semana, por lo que hay muchas preguntas que responder antes, pero ese es el diálogo que estamos teniendo ahora, y nuevamente, si no es un plan inteligente, entonces no debería suceder ".

La ciudad de Nueva York, el distrito escolar público más grande del país con más de 1,1 millones de estudiantes, tiene como objetivo abrir el año académico 2020-21 a mediados de septiembre en un formato híbrido. La mayoría de los estudiantes estarían en aulas físicas como máximo tres días a la semana; aunque la mayoría de los padres todavía esperan conocer los horarios de sus hijos.

El alcalde revisó la preparación en las aulas para recibir a los estudiantes este otoño.

Es el único distrito escolar importante del país que ha optado por comenzar el año con un enfoque combinado, siguiendo las decisiones de Chicago, Houston, Los Ángeles y otros para comenzar de manera virtual. El alcalde Bill de Blasio ha dicho constantemente que la ciudad está tomando medidas de seguridad agresivas y no abrirá escuelas en persona si no es seguro. Señala un promedio móvil de siete días de una tasa de positividad de la prueba COVID del 1 por ciento o menos, una de las tasas de transmisión más bajas del país, y dice (más de una vez esta semana) que Nueva York es la ciudad grande más segura de Estados Unidos.

Pero los padres tienen preguntas pendientes. Muchos posan los mismos que Cuomo mencionó en su entrevista del viernes "TODAY". El sindicato de maestros más grande de la ciudad, la Federación Unida de Maestros, dice que el plan del alcalde carece de transparencia y detalles, y ha amenazado con hacer huelga si las escuelas abren bajo el plan actual.

Entre otras cuestiones, el sindicato de profesores está preocupado por las pruebas. Quiere que cada adulto y niño que ponga un pie en la escuela se haga una prueba de COVID o de anticuerpos. La ciudad fomenta las pruebas, pero no las convierte en un mandato escolar. Dice que su plan es "integral" y prioriza la seguridad de los estudiantes y el personal.

En medio de la continua y creciente reacción violenta, el alcalde de Blasio dio a conocer el jueves una "promesa de regreso a clases" que, según él, debería ayudar a aliviar las preocupaciones. Puede que no sea un enfoque único para todos, dice el sindicato, dada la diversidad socioeconómica de la ciudad. A algunos distritos les puede resultar más fácil adaptarse a las reglas que a otros.

Cuomo dio el visto bueno a principios de este mes para que los más de 700 distritos escolares de Nueva York reabrieran en persona en septiembre, dada una tasa de positividad sostenida de la prueba COVID muy por debajo de su umbral del 5 por ciento en cada una de las 10 regiones del estado. Pero dejó los detalles de planificación - cómo será la semana, qué programas de prueba y rastreo estarán en marcha, cómo determinar si alguna escuela individual debería volver a cerrar - a los distritos. Y advirtió que ningún plan funcionará si las partes interesadas clave no están a bordo.

"Si los padres no están felices y confiados y si los maestros no están seguros, entonces no hay reapertura de un distrito escolar", dijo Cuomo a "TODAY". "No se puede abrir un distrito escolar sin padres y maestros, y estamos trabajando en eso ahora y tomaremos diferentes decisiones en diferentes distritos".

Más distritos escolares de Nueva York están optando por comenzar virtualmente en medio de preocupaciones constantes. Yonkers, el cuarto distrito escolar más grande del estado con casi 30,000 estudiantes en 39 edificios escolares, votó el jueves para retrasar un enfoque combinado hasta el 5 de octubre. La persona a cargo del distrito escolar más grande del condado de Westchester, el superintendente Dr. Edwin Quezada, dijo la decisión hacer una pausa fue difícil pero necesario, y que trabajarán para ayudar a las familias que necesitan computadoras. Las escuelas de Clarkstown, en el condado de Rockland, también dijeron esta semana que comenzaría el año de forma remota.

Aumenta la tensión entre maestros y el alcalde de la ciudad por el plan de reapertura escolar.

La ciudad de Nueva York les ha dado a los padres la opción de elegir un inicio completamente remoto y les permitirá optar por volver a participar en el aprendizaje en persona trimestralmente. Aproximadamente una cuarta parte de las familias, cientos de miles, han optado por comenzar el año virtualmente. El quince por ciento de los maestros ha indicado que solo instruirán de forma remota.

El concejal de la ciudad de Brooklyn, Brad Lander, argumentó que una forma de apaciguar a ambos lados del debate sería trasladar las clases al exterior, al menos durante la hora del almuerzo, cuando los estudiantes tienen que quitarse las máscaras.

"Por lo menos para el almuerzo y el recreo deben poder salir", dijo Lander. "¿Por qué no podemos simplemente conseguir una carpa y ponerla en el patio de la escuela, y luego poder convertir eso en nuestro comedor?"

En respuesta, el alcalde dijo que le preocupaban los días de mal tiempo, pero que estaba intrigado por algunas de las propuestas al aire libre. Se comprometió a seguir debatiendo el tema en los próximos días.