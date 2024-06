Emiten aviso por mala calidad del aire para Nueva York y Hudson Valley: lo que debes saber

NUEVA YORK -- El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York emitió el martes un aviso de salud sobre la calidad del aire para la Ciudad de Nueva York y la parte baja del Valle del Hudson, lo que significa que puede no ser seguro para personas con algunas condiciones estar afuera por mucho tiempo.

Se emite un aviso de salud sobre la calidad del aire para alertar a los grupos vulnerables para que tomen las precauciones necesarias cuando se espera que los niveles de ozono y/o partículas finas excedan un cierto umbral.

Según el estado, los niños y adultos activos, y las personas con problemas respiratorios, como asma, deben reducir el esfuerzo prolongado o intenso al aire libre.

DEC también sugiere más pausas. Aconseja a las personas que estén atentas a síntomas como tos y dificultad para respirar y que sigan el plan de acción que han predeterminado con sus proveedores.

