Maestros de NYC protestan por condiciones escolares “inseguras” en medio de nuevas amenazas para retrasar las clases en persona

Lo que debes saber Menos de dos semanas antes de que comiencen las clases en la ciudad de Nueva York, 22 empleados del Departamento de Educación (DOE) en varios condados dieron positivo por COVID-19



El aprendizaje en persona para todas las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York está programado para reanudarse el 21 de septiembre; la muerte de maestros en al menos otros tres estados desde que comenzó la escuela está generando una nueva ola de preocupaciones



La tasa de infección por COVID-19 de Nueva York ha estado por debajo del 1 por ciento durante más de un mes, aunque a los funcionarios les preocupa el aumento del riesgo que acompaña a un aumento en las actividades más cercanas a lo normal.

NUEVA YORK - El lunes marca exactamente una semana para el regreso reprogramado de las clases presenciales en el distrito escolar público más grande del país. Sin embargo, se debe advertir a los padres de que podría reprogramarse una vez más, ya que el sindicato de maestros más grande de la ciudad de Nueva York continúa protestando por lo que dice que es un trato injusto en las pruebas.

Los educadores de los cinco condados están presionando para que el alcalde Bill de Blasio y el canciller Richard Carranza pasen a un método de aprendizaje totalmente remoto para el próximo año escolar, citando problemas con el componente de prueba del trato que hicieron con la ciudad que evitó la primera posible huelga de maestros en décadas. Como parte de ese acuerdo, De Blasio acordó retrasar las clases presenciales desde su fecha de inicio inicial del 10 de septiembre al 21 de septiembre y aumentar las pruebas relacionadas con la escuela.

El presidente de la Federación Unida de Maestros, Michael Mulgrew, se sentó a 6 pies de distancia De Blasio a principios de este mes cuando el alcalde anunció el nuevo acuerdo. Últimamente, Mulgrew ha estado parado afuera de varias escuelas en los cinco condados, alegando que la ciudad no está cumpliendo su parte del trato en el frente de las pruebas.

Se unirá a otros representantes sindicales y educadores el lunes, ya que el lunes celebran un día de acción de "No hasta que sea seguro" para protestar por lo que dicen que son condiciones inseguras en algunos edificios escolares. Casi 5,000 han firmado una petición iniciada por un grupo dentro de la UFT para pedir un inicio completamente remoto del año académico 2020-21.

Un total de 22 educadores de la ciudad de Nueva York dieron positivo al coronavirus, anunció el presidente del sindicato de maestros la semana pasada. Los casos son un pequeño porcentaje de los 15,000 profesores evaluados. Pero Mulgrew dice que muchas pruebas administradas el 2 de septiembre recién ahora están regresando. También dice que la ciudad no está lanzando esfuerzos de rastreo de contactos lo suficientemente rápido; algunos maestros trabajaron afuera la semana pasada en protesta.

También hay otros problemas. El personal de la escuela dice que regresaron a las aulas para prepararse para el nuevo año escolar la semana pasada y encontraron edificios con lavabos, ventanas e inodoros aún rotos. Algunos informaron que no tenían suficiente equipo de protección personal o personal adecuado para el modelo de aprendizaje híbrido. Mulgrew dijo que el personal de mantenimiento aún no había recibido todos los materiales de limpieza que necesitaban. Si no se abordan esos obstáculos, Mulgrew dice que la apertura del 21 de septiembre está en peligro.

Entre las protestas planeadas para el lunes se encuentran los maestros en Sunset Park y la sección Flat Bush de Brooklyn, quienes dicen que trabajarán al aire libre por temor a no estar protegidos del COVID-19 mientras trabajan. Los maestros también planean vestirse de rojo y protestar frente a la escuela secundaria Murry Bergtraum en Manhattan con los padres.

El noventa y seis por ciento de las miles de aulas de las escuelas públicas de la ciudad pasaron la inspección del aire, dijo De Blasio a principios de este mes. De los 10 edificios escolares que no pasaron las inspecciones de ventilación, cuatro recibieron las reparaciones necesarias, dijo el Ayuntamiento, aunque una maestra de la escuela PS 139 dice que encontró "conductos de ventilación sucios" que nunca se limpiaron como prometió la ciudad. De Blasio y Carranza han prometido clara y repetidamente que no reabrirán ningún salón de clases a menos que sea seguro.

En respuesta a las críticas sobre las pruebas la semana pasada, un portavoz de De Blasio dijo que "el sistema de hospitales públicos de la ciudad ha trabajado para que las pruebas sean tan rápidas y convenientes para el personal escolar en toda la ciudad y estamos viendo tiempos de respuesta dentro de las 48 horas para más de 95 % de pruebas ".

"Mientras seguimos navegando por las realidades de una pandemia, habrá casos positivos. Estamos anteponiendo la salud de las personas a todo lo demás al identificar y aislar rápidamente los casos positivos, lo cual es un esfuerzo líder para prevenir la transmisión", continuó el comunicado.

Se esperan nuevos brotes, advirtieron de Blasio y Carranza. Citando los problemas que han surgido en los campus universitarios de todo el país y en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo también ha dicho que habrá un grado de eso en K-12.

Al mismo tiempo, advirtió, en términos inequívocos, que ningún distrito escolar público debería reabrir en persona si no está listo. Reabrir en persona demasiado antes solo causará más interrupciones porque puede significar un nuevo cierre, dijo.

El gobernador también cuestionó si el umbral de prueba de positividad de COVID de la ciudad del 3 por ciento es suficiente cuando se trata de volver a cerrar. Más personas utilizarán el transporte público, más personas estarán en entornos congregados. Todo eso aumenta la exposición.

Por su parte, De Blasio ha dicho que el umbral de prueba es uno de los más estrictos del mundo (la ciudad ha estado muy por debajo de esa marca del 3 por ciento durante meses), y que las pruebas son solo un componente de los múltiples distritos de los cinco distritos. plan facetado.

Son los esfuerzos de mitigación, como el uso de máscaras, el distanciamiento social, la programación híbrida y otras medidas, que la ciudad ha estratificado dentro de su marco de regreso a la escuela lo que ayudará a evitar que un solo caso explote, dijo.

Si un edificio escolar llega a 100 casos, Cuomo ha dicho recientemente que requiere un traslado inmediato de dos semanas a todo remoto. También requiere que todas las escuelas de Nueva York informen al estado diariamente los números de pruebas y positividad, entre otras métricas de COVID. A cada escuela se le entregará una especie de Boleta de Calificaciones COVID continua que los padres pueden evaluar de manera regular para "conocer los hechos".

El gobernador también advirtió que la próxima temporada de gripe agravará el desafío de COVID. Con los niveles de vacunación cayendo en medio de la pandemia y la gripe y los síntomas de COVID similares, Cuomo dijo la semana pasada que su equipo está estudiando la posibilidad de hacer que la vacuna contra la gripe sea obligatoria para los estudiantes de escuelas públicas.

Mientras tanto, muchas escuelas públicas en Nueva Jersey reabrieron la semana pasada, mientras que un puñado de distritos más grandes, incluido Hoboken, mantienen a los estudiantes completamente alejados esta semana antes de ofrecer un modelo híbrido a partir del 21 de septiembre. Una buena parte de los distritos en Garden State, incluido Newark, optó por el control remoto antes del inicio. Al menos seis volvieron a ser completamente remotos poco después de abrirse debido a los casos de COVID.

¿Cuándo la escuela, o cualquier otra cosa, en el área triestatal comenzará a sentirse como en los viejos tiempos nuevamente? Probablemente no por algún tiempo. Los expertos coinciden en que la vida en Estados Unidos no volverá a "volver a la normalidad" hasta que una vacuna esté ampliamente disponible. El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que es probable que eso no suceda hasta finales de 2021.