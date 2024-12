El sospechoso acusado de matar a tiros al CEO de una compañía de seguros médicos en una calle de Manhattan renunció a la extradición a Nueva York durante una audiencia el jueves por la mañana en Pensilvania.

Esto allana el camino para su regreso a Nueva York, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del asunto. La persona no estaba autorizada a comentar públicamente los detalles del caso y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Los funcionarios judiciales dijeron que Mangione asistirá a las audiencias matutinas en el juzgado del condado de Blair en Hollidaysburg. Si un juez autoriza su extradición, Mangione sería llevado a Nueva York, donde podría comparecer ante el tribunal estatal para ser procesado el jueves por la tarde o el viernes.

El fiscal de distrito del condado de Blair, Pensilvania, Pete Weeks, ha dicho que está dispuesto a suspender los cargos en Pensilvania mientras las autoridades de Nueva York procesan a Mangione por el asesinato ocurrido el 4 de diciembre del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Mangione se enfrenta a cargos de asesinato como acto de terrorismo en Nueva York.

Weeks dijo que no hablaría sobre lo que podría pasar en las audiencias del jueves o si se presentarán pruebas. Mangione está acusado de dar a la policía una identificación falsa de Nueva Jersey y de tener una pistola y un silenciador en su bolso.

"Esas son decisiones que recaen exclusivamente en el señor Mangione y los derechos que se le otorgan", escribió Weeks en un comunicado de prensa enviado el martes.

En una presentación judicial la semana pasada, el abogado defensor de Mangione, Tom Dickey, argumentó que los fiscales no habían demostrado que haya pruebas suficientes para detener a Mangione, que estuviera en Nueva York cuando Thompson fue asesinado o que sea un fugitivo de la justicia.

Mangione, de 26 años, de Towson, Maryland, fue arrestado el 9 de diciembre cuando la policía fue llamada a un restaurante McDonald's en una zona comercial en Altoona, Pensilvania, después de que se informó que coincidía con la descripción del asesino de Thompson.

Thompson fue asesinado a tiros en la calle mientras caminaba hacia el hotel donde su empresa con sede en Minnesota estaba llevando a cabo una conferencia de inversores. El tiroteo fue captado en un video de seguridad, pero el sospechoso eludió a la policía antes de que Mangione fuera capturado a unas 277 milas o unos 446 kilómetros al oeste de Nueva York.

Las autoridades dicen que Mangione llevaba el arma utilizada para matar a Thompson, un pasaporte, una identificación falsa y unos $10,000 dólares en moneda estadounidense y extranjera. Su abogado, Dickey, ha puesto en duda la evidencia del cargo de falsificación y la base legal para un cargo por posesión de armas. Anteriormente había indicado que Mangione lucharía contra la extradición a Nueva York mientras estuviera detenido en una prisión estatal de Pensilvania.

Mangione, un graduado en informática de la Ivy League de una familia prominente, llevaba una carta escrita a mano en la que calificaba a las compañías de seguros médicos de "parásitas" y se quejaba de la avaricia corporativa, según un boletín policial obtenido por The Associated Press la semana pasada.