Los tres ríos principales de NJ siguen aumentando su cauce, urgen a los residentes a mantenerse alejados

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias de inundaciones en Nueva Jersey la madrugada del jueves después de que cayeran niveles devastadores de lluvia en el estado debido a los remanentes de la tormenta tropical Ida.

Los ríos Passaic y Delaware aún no han alcanzado sus niveles máximos y se espera que lleguen a la etapa de inundación más tarde el jueves o viernes, según la agencia meteorológica.

El río Raritan debió alcanzar su punto máximo alrededor de las 2 p.m. el jueves, estimó el servicio.

Las inundaciones, especialmente en el norte del estado, podrían empeorar más tarde el jueves y el viernes, según la Oficina del Servicio Meteorológico en Mount Holly.

Debido al aumento de las aguas y el daño generalizado, los funcionarios estatales están pidiendo a los residentes que se mantengan alejados de las carreteras.

A las 6 a.m. del jueves, el río Delaware en Easton / Phillipsburg se había elevado a más de 21 pies. Se pronostica que se elevará a 28.5 pies a las 6 p.m., dijo el servicio meteorológico. La etapa de inundación es de 22 pies.

El río Passaic en Pine Brook estaba a 18 pies a las 6 a.m., a un pie menos de su etapa de inundación a 19 pies. El servicio meteorológico pronostica que el río se elevará a 22 pies a las 6 p.m. el jueves, y mantenga ese nivel durante la noche del jueves, subiendo hasta 23,3 pies a las 6 p.m. el viernes. El récord es de 24,1 pies, según datos del NWS.

En Little Falls, el río Passaic estaba en su nivel de inundación de 7 pies a las 6 a.m. del jueves. Se espera que se eleve a 9 pies para el viernes a las 6 p.m.

El río Raritan en Manville alcanzó los 26.85 pies a las 6 a.m., más de 12 pies por encima de su nivel de inundación de 14 pies. Se espera que comience a retroceder a lo largo del día, pero no estará por debajo del nivel de inundación hasta las 6 a.m. del viernes.

En Bound Brook, el río Raritan ya estaba cerca de su máximo histórico a las 6 a.m. cuando se elevó a 40,4 pies. Se pronostica que se elevará a 42 pies a las 6 p.m. el jueves, y no estará por debajo del nivel de inundación de 28 pies hasta las 6 p.m. del viernes, dicen los pronósticos del servicio meteorológico.

Y en Trenton, Assunpink Creek, donde la etapa de inundación es de 8.5 pies, alcanzó los 12.59 pies a las 6 a.m. se espera que suba a 12.7 pies a las 6 p.m. el jueves antes de que comience a retroceder.