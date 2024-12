Estamos más cerca para decir adión a este 2024, y muchos se preguntan cómo estará el tiempo para las celebraciones.

Nuestra Autoridad en el Tiempo desde ya recomienda sacar las sombrillas debido a que aunque el martes permanecerá seco durante la tarde, hay probabilidades de lluvias para el final de la tarde y el anochecer, y en ocasiones podrían ser fuertes.

Sin embargo, las personas podrán disfrutar del solo el martes por la mañana, para terminar las compras o arreglos para las celebraciones antes de que empiecen las presipitaciones.

Si estás entre el millón de personas que planean desafiar la lluvia para celebrar el Año Nuevo en Times Square, recuerda que NO se permiten paraguas, así que necesitarás un poncho. Afortunadamente, las inundaciones no serán un problema, pero las lluvias serán constantes e intensas en ocasiones, así que si no estás preparado, te mojarás.

No se esperan condiciones meteorológicas adversas el martes por la noche, pero es posible que se escuchen uno o dos truenos. Mantente alerta si planeas estar al aire libre.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo.

El único aspecto positivo es que las temperaturas serán al menos suaves durante la noche. A medida que nos acercamos a la medianoche, las temperaturas en Nueva York todavía rondan en los 50 grados, lo que representa unos buenos 10 grados por encima de las temperaturas máximas promedio para esta época del año y 20 grados por encima de las temperaturas mínimas promedio.

Incluso durante la noche, las temperaturas en todas partes se mantienen por encima del punto de congelación. Eso significa que no tendrán que preocuparsen por el tiempo invernal cuando regreses a casa después de la fiesta.

Si eres fanático de estas temperaturas suaves, lamentablemente no se mantendrán por mucho tiempo hasta 2025. Para el fin de semana, las temperaturas máximas apenas alcanzarán el nivel de congelación.