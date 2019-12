Ley Luz Verde: Consulados listos para ayudar a sus comunidades

NUEVA YORK - Los consulados generales de Latinoamérica en el estado de Nueva York están listos para proveer guía a sus comunidades respecto a las licencias de conducir para indocumentados.

La sede diplomática de la República Dominicana informó que agilizará y facilitará el trámite de los documentos consulares requeridos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

El cónsul Carlos Castillo dijo que se incrementó en un 50% la demanda de la identificación consular en los meses recientes, previo a la puesta en marcha de la Ley Luz Verde este 16 de diciembre.

“Estamos listos y dispuestos a ayudar a nuestros connacionales en situación migratoria irregular para que puedan lograr el sueño de tener una licencia de conducir del estado de Nueva York, para lo que pondremos a su disposición, todos los recursos humanos y técnicos con que contamos”, expresó el consulado dominicano en un comunicado.

Asimismo, el Consulado General de México en Nueva York señaló que ofrecerá orientación a su comunidad para evitar los casos de estafa.

El cónsul Jorge Islas usará las redes sociales para divulgar información valiosa sobre la Ley Luz Verde, los trámites en la sede diplomática y en los consulados sobre ruedas.

El lunes a las 5:00 p.m., el cónsul Islas hará una transmisión en vivo por medio de la cuenta de Facebook del consulado para advertir sobre las posibles tácticas de estafa, esto con la guía de un abogado experto.

Por su lado, el Consulado de Ecuador informó a su diáspora que, debido a la alta demanda de la identificación consular, los solicitantes deben hacer una cita en www.ecuadorny.com antes de acudir al consulado, ya sea en Queens o en Manhattan. Además, es necesario presentar los siguientes requisitos:

1.- Pasaporte o cédula vigente o ya expirada.

2.- Prueba válida de dirección (factura original de servicios básicos, estado de cuenta de banco, correspondencia membretada, entre otros). Todos los documentos deben haberse expedido dentro de los últimos 120 días.

3.- El costo de la identificación es de $10, pero en el caso de los adultos mayores es de $5.

De igual forma, el Consulado de Perú también emprendió una campaña con funcionarios de la ciudad de Nueva York para informar a su comunidad sobre el proceso y los riesgos de fraude. La sede diplomática informó que ha trazado un plan para brindar la guía necesaria a su comunidad.

Aquí está la lista de los consulados en nuestra área para más información.



1.- Consulado de México

27 E 39th St, New York, NY 10016

Tel.:212-217-6400

Teléfono de emergencia: 917-459-2143

Email: emergenciasnuy@sre.gob.mx

Página web: https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/

Calendario del consulado sobre ruedas: https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/consulado-sobre-ruedas-csr



2.- Consulado de la República Dominicana

Manhattan

1501 Broadway Suite 410, New York, NY 10036

Tel.:212-768-2480



El Bronx

5536 Broadway, El Bronx, NY 10463

Tel.:718-561-8184

Página web: http://www.consuladord-ny.net/

3.- Consulado de Haití

Dirección:815 2nd Ave, New York, NY 10017

Tel.:212-697-9767

Página web: http://www.haiti.org/consular-offices/

4.- Misión Permanente de Cuba en las Naciones Unidas

Dirección: 315 Lexington Avenue, New York, NY, 10016

Tel.: 212-689-7215

Página web: http://www.cubadiplomatica.cu/onu/EN/Mission.aspx

5.- Consulado de Guatemala

276 Park Ave S #2, New York, NY 10010

Tel.:212-686-3837

Email: consnewyork@minex.gob.gt

Página web: http://www.consuladoguatemalanuevayork.org/



6.-Consulado de El Salvador



Manhattan

46 Park Ave, New York, NY 10016

Tel.:212-889-3608

Email: consuladonyc@rree.gob.sv



Long Island

151 Alkier St

11717 Brentwood, New York

Tel.:631-273-1355

Página web: http://consuladonuevayork.rree.gob.sv/



7.-Consulado de Honduras

255 W 36th St 10018 New York

Tel.:212-714-9451

Email: denuncuiaconsular@sre.gob.hn

Página web: https://www.citaconsular.com/#/home



8.- Consulado de Nicaragua

820 2nd Ave #802, New York, NY 10017

Te.:212-986-6562

Página web: https://www.embassypages.com/nicaragua-consuladogeneral-nuevayork-estadosunidos



9.-Consulado de Panamá

Dirección: 1212 Ave. of the Americas, 6th Floor, New York, NY

Tel.:212-840-2450 / 1

Web: http://www.nyconsul.com/



10.- Consulado de Colombia



Manhattan

Dirección: 10 E 46th St, New York, NY 10017

Tel.:(212) 798-9000

Web: http://nuevayork.consulado.gov.co/



Newark

Dirección: McCarter Hwy & NJ-21 & I-280, Newark, NJ 07102

Tel.: 862-279-7888

Página web: http://newark.consulado.gov.co/



11.- Consulado de Venezuela

Dirección: 7 E 51st St, New York, NY 10022

Tel.:646-283-5900

Página web: http://nuevayork.consulado.gob.ve/



12.-Consulado de Ecuador



Manhattan

800 Second Ave, Suite 200.

New York, NY, 10017.

Domingo de 9:00 am a 3:00 pm

Lunes a jueves de 8:00 am a 2:00 pm

Correo: cecunewyork@cancilleria.gob.ec



Queens

25-14 Queens Plaza North.

Long Island City, NY 11101.

Martes a sábado de 9:00am a 3:00pm

Correo: cecuqueens@cancilleria.gob.ec



OFICINA DE SERVICIOS COMUNITARIOS

25-14 Queens Plaza North.

Long Island City, NY 11101.

Lunes a viernes de 9:00am a 5:00 pm

Correo: ce.comunidadny@gmail.com



Página web: https://ecuadorny.com/

13.- Consulado del Perú

Manhattan

Dirección: 241 E 49th St, New York, NY 10017

Tel.:646-735-3901



Paterson, Nueva Jersey

Dirección: 100 Hamilton Plz # 1220, Paterson, NJ 07505

Tel.:973-278-3324

Página web:http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx



14.-Consulado de Brasil

Dirección: 225 E 41st St, New York, NY 10017

Tel.:917-777-7777

Web: http://novayork.itamaraty.gov.br/en-us/



15.-Consulado de Bolivia

211 E 43rd St #1004, New York, NY 10017

Tel.: (212) 687-0530

Email: consulado.bolivia.ny@gmail.com

Página web: http://www.bolivianyc.org/



16.-Consulado de Chile

Dirección: 600 3rd Ave #2808, New York, NY 10016

Tel.: 212-980-3706

Página web: https://chile.gob.cl/nueva-york/



17-Consulado de Paraguay

Dirección: 801 2nd Ave #600, New York, NY 10017

Tel.: 212-682-9440

Página web: http://www.mre.gov.py/Sitios/Home/Index/consulpar-ny



18.- Consulado de Argentina

12 W 56th St, New York, NY 10019

Tel.: 212-603-0400

Página web: http://cnyor.mrecic.gov.ar/



19.-Consulado de Uruguay

Dirección: 420 Madison Ave, New York, NY 10017

Tel.: 212-753-8191

Págian web: http://www.uruguaynewyork.org/



20.- Consulado de Costa Rica

Dirección: 15 W 37th St 12 floor, New York, NY 10018

Tel.:: 212-509-3066

Página web:https://consuladocrny.simplybook.me/v2/