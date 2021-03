Las vacunas no han curado la soledad en los hogares de ancianos de Nueva York

NUEVA YORK - Las vacunas han comenzado a salvar vidas en los hogares de ancianos de Nueva York, pero aún no han curado otra crisis causada por la pandemia: la soledad.

Las tasas persistentemente altas de COVID-19 han dejado a la mayoría de los hogares de ancianos del estado fuera del alcance de los visitantes, a pesar de la orientación relajada destinada a ayudar a reabrirlos.

Hasta esta semana, según las reglas estatales y federales, podían admitir visitantes solo si no tenían nuevas infecciones entre los pacientes o el personal durante 14 días.

Esa marca resultó demasiado difícil de alcanzar para la mayoría. Un poco más de la mitad de los 616 hogares de ancianos del estado no entraban en el criterio para visitas en interiores a mediados de marzo, según un análisis de la agencia Associated Press de datos de los Centros de Medicaid y Medicare de EE. UU., ese es el porcentaje más alto de cualquier estado.

Nueva York actualizó sus reglas de visitas el jueves de una manera que ahora permitirá que las visitas se reanuden bajo ciertas condiciones, incluso si un residente o miembro del personal ha dado positivo recientemente. Pero ese estándar relajado podría no despejar el camino para las visitas en muchos hogares que tienen problemas para mantener el virus fuera.

La falta de visitas ha frustrado a personas como Debbie Barbano, quien ha podido ver a su madre de 69 años en un asilo de ancianos en el centro de Nueva York solo a través de una ventana.

"Cuando esto golpeó el año pasado, fue como una bala en el pecho", dijo Barbano. "Ella no entendía por qué no venía. Era como si la estuviera abandonando".

Según las nuevas pautas de Nueva York, los hogares aún tendrían que suspender las visitas después de que cualquier residente o miembro del personal diera positivo, pero podrían reanudarse para algunos pacientes si una ronda exhaustiva de pruebas adicionales revelara que el brote se limitó a solo una parte de las instalaciones.

Sin embargo, no está claro exactamente cómo se aplicará esa guía y si el cambio afectaría principalmente a las casas grandes con varios edificios, pisos o unidades con poca mezcla de personal o residentes entre las unidades.

El comisionado estatal de Salud, Howard Zucker, ha justificado las restricciones a las visitas al señalar un aumento debido a la época de invienro y las vacaciones que infectó a 15,000 residentes de hogares de ancianos y cobró la vida de al menos 3,000.

El programa federal para vacunar a los residentes de hogares de ancianos ha ayudado a reducir los brotes de COVID-19 y las muertes en hogares de ancianos en todo el país. En Nueva York, 41 residentes de hogares de ancianos murieron de COVID-19 en la segunda semana de marzo, frente a los 382 de la semana que terminó el 17 de enero.

La disminución de las infecciones en todo el país ha permitido que el 80% de los hogares de ancianos que cumplen el criterio a nivel nacional abrieran sus puertas a mediados de marzo, incluida la gran mayoría de casi 1,200 instalaciones en California.

Las infecciones en Nueva York están disminuyendo más rápidamente entre los residentes de hogares de ancianos que entre el personal. Algunos trabajadores han dudado en tomar la vacuna. Y a medida que la Ciudad de Nueva York y sus suburbios experimentan un aumento en los casos, los datos del Estado muestran que solo el 68% de los residentes de hogares de ancianos y el 51% del personal en la Ciudad de Nueva York han sido vacunados.

"Los asilos de ancianos finalmente han comenzado a ver la luz al final del túnel", dijo Christopher Laxton, director ejecutivo de la Sociedad de Medicina de Cuidados Post-Agudos y a Largo Plazo, cuyo grupo busca aclarar las nuevas reglas de los Centros de servicios de Medicare y Medicaid en los Estados Unidos. “Pero no estamos fuera del túnel. Estamos viendo el final".

Mientras tanto, algunos familiares luchan por ver a sus seres queridos.

Los familiares en Nueva York y en todo el país que se han organizado en grupos de Facebook dicen que sus seres queridos están perdiendo peso, cayendo, decayendo cognitivamente, muriendo solos y sufriendo por falta de atención. La orientación federal y estatal permite visitas de atención compasiva, pero las familias en Nueva York y en otros lugares dicen que los asilos de ancianos no siempre las permiten.

Laura Corridi, una analista programadora senior de 56 años en Hamlin, Nueva York, ha conducido una hora y media los fines de semana para pararse frente al asilo de ancianos de su madre de 93 años y gritarle a través de una ventana durante todo el año pasado.

“A veces se enoja mucho”, dijo Corridi. “Ella dirá: 'Hace frío afuera. No puedes estar ahí. Ella comienza a llorar: ¿Por qué no te dejan entrar?'. No quiere que me quede parada en el frío".

Los legisladores estatales aprobaron un proyecto de ley este año que permitiría a los residentes de hogares de ancianos designar hasta dos cuidadores que puedan visitarlos incluso si no se permiten visitas generales, siempre que se hagan la prueba y sigan otros protocolos de infección.

Sin embargo, el gobernador Andrew Cuomo aún no ha firmado la legislación y su oficina no respondió a una solicitud de comentarios sobre si tenía la intención de hacerlo. Cuomo ha recibido críticas políticas por las recientes revelaciones de que su administración no reveló el número total de residentes de hogares de ancianos que murieron durante el pico de la pandemia.

Nueva York es uno de al menos 17 estados donde los legisladores están considerando una legislación similar, según la revisión de la agencia AP.

Pero muchos neoyorquinos con parientes en hogares de ancianos dicen que sus seres queridos están ansiosos por tener compañía.

"Están muriendo ahora", dijo Karen Costner, de Grecia, Nueva York. “Mi madre está perdiendo las ganas de vivir cada semana. Y necesito entrar allí ahora".

Zucker dijo a los legisladores el mes pasado que es "muy empático" con los miembros de la familia, pero afirmó que las manos del Estado están "atadas" por la guía federal.

"Demasiados ancianos han estado aislados, solos, asustados", dijo Arthur Caplan, director de la división de ética médica de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. “Muchas personas con discapacidades cognitivas se han asustado al ver a todos con mascarillas y no ver a personas conocidas”.

Pero Caplan, cuya madre murió en un asilo de ancianos de Massachusetts el año pasado, dijo que todavía le preocupa que no se esté haciendo lo suficiente para proteger a los residentes vulnerables. Se debe exigir que el personal esté vacunado y los visitantes deben hacerse la prueba, instó.

"Si el personal no está vacunado, creo que las personas que tienen familiares allí deberían gritar para que se vacunen", dijo Caplan.