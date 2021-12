Las hospitalizaciones en NY superan las 5.500 por primera vez desde febrero en medio de un incremento en las pruebas de COVID

Lo que debes saber Las hospitalizaciones por COVID-19 en Nueva York ahora se han disparado a máximos de finales de febrero, dijo el lunes la gobernadora Kathy Hochul. Los casos positivos diarios disminuyeron, pero eso probablemente se deba a la reducción de las pruebas durante el fin de semana festivo.

La demanda de pruebas se ha vuelto tan intensa, especialmente en la Ciudad de Nueva York, que multitudes de personas se apresuran unas a otras para intentar conseguir kits caseros gratuitos. Más sitios administrados por el estado y la ciudad se lanzan esta semana.

La variante Ómicron está relacionada con casos de COVID-19 más leves, que según los funcionarios son razón suficiente para evitar el pánico. Aún así, las infecciones en aumento están diezmando la fuerza laboral en todas las industrias en Nueva York y en todo el país.

Las hospitalizaciones por COVID en el estado de Nueva York se dispararon durante las vacaciones de Navidad y superaron las 5.500 por primera vez desde finales de febrero, dijo el lunes la gobernadora Hochul. Y aunque los casos diarios fueron considerablemente más bajos que los máximos récord de la última semana y media, se espera una cifra más precisa en un día.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Hasta el lunes, las hospitalizaciones en todo el estado ascienden a 5.526, el total más alto desde el 23 de febrero y un aumento de casi el 190% desde el 1 de noviembre. Eso todavía está muy por debajo de los 7.000 neoyorquinos que fueron hospitalizados con COVID en esta época el año pasado, y el gran volumen de infecciones por Ómicron probablemente se traducirá en algunos casos más graves por defecto, especialmente entre los no vacunados, dijo Hochul.

Los casos positivos diarios en Nueva York superaron los 26.000 hace un día, dijo Hochul el lunes, aunque esencialmente descartó ese número como muy subestimado debido a la reducción de las pruebas durante el fin de semana. Ella espera que el recuento diario aumente hasta 20.000 o más para cuando lleguen los datos del martes, y dice que no es ninguna sorpresa.

Si bien el número real de neoyorquinos que han dado positivo al COVID en un día determinado no está claro debido al aumento de las pruebas en el hogar, Ómicron se ha afirmado claramente como la variante más infecciosa hasta la fecha. La demanda de pruebas se ha vuelto tan intensa que las personas literalmente se trepan unas a otras, con las manos extendidas, en un intento por conseguir kits caseros gratis.

Nueva York, como muchos estados, ha tenido filas de horas para las pruebas de COVID-19 en medio de la creciente demanda nacional. Hochul dijo que el estado envió 600.000 pruebas a la Ciudad de Nueva York a fines de la semana pasada y está trabajando para traer más recursos directos. Ella dijo el lunes que el Estado había pedido 37 millones de kits de prueba y estaba esperando la entrega.

Esta semana se abrirán cinco sitios de prueba más, uno en cada condado. El Estado también ha lanzado 37 nuevas ventanas emergentes y planea 17 más en la Ciudad de Nueva York. Otros 13 sitios de prueba se lanzan en todo el estado el miércoles. Las citas se abrieron para la programación anticipada el lunes, aunque la mayoría de los espacios para esta semana parecían agotados a las 10:00 a. m.

El presidente Joe Biden prometió que los mega sitios federales abrirán pronto en todo Estados Unidos, incluso en el área de Nueva York, que ha sido muy afectada, aunque no está claro exactamente cuándo se abrirán. Tampoco está claro dónde se ubicarán.

Mientras tanto, millones se están preparando para viajar a casa después de que terminen las vacaciones de Navidad, aunque las cancelaciones durante la temporada de viajes más ocupados seguramente complicarán las cosas. Muchas de las principales aerolíneas han confirmado un aumento en las llamadas por enfermedad de COVID en los últimos días, lo que ha obligado a cancelar más de 1.000 vuelos durante el fin de semana festivo. Los aeropuertos del área de Nueva York han sufrido cientos de cancelaciones y retrasos.

En respuesta al terreno que cambia rápidamente y la variante dominante actual, Hochul anunció el viernes modificaciones a las políticas de COVID de regreso al trabajo de Nueva York para los trabajadores esenciales al acortar el período de aislamiento requerido a cinco días.

Esa ventana acortada se aplica a los trabajadores esenciales que están completamente vacunados y asintomáticos, así como a los trabajadores completamente vacunados que tuvieron síntomas leves que se resolvieron y no tuvieron fiebre durante 72 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, dijo Hochul. También deben usar mascarillas al regresar. No es necesario realizar pruebas.

Consulte aquí la guía completa y actualizada de regreso al trabajo del estado para el personal esencial, así como quién se define como personal esencial.

El ajuste incorpora la última guía de los CDC, que acortó su ventana de aislamiento recomendada para los trabajadores de la salud hace un día, y las infecciones más leves con Ómicron, que están eliminando grandes cantidades de fuerza laboral solo por las altas tasas de positividad. Muchos de estos trabajadores positivos no muestran síntomas o muestran síntomas leves y no necesitan tratamiento médico para recuperarse.

Los gerentes de hospitales, incluido el director del sistema de atención médica pública más grande de los EE. UU., el Dr. Mitchell Katz de NYC Health + Hospitals, dicen que desconfían de la escasez de personal por razones similares, y mucho más de lo que les preocupa un afluencia de personas gravemente enfermas con Ómicron. Eso es lo que Hochul está tratando de adaptarse.

"Los casos positivos no necesariamente significan que esté demasiado enfermo y necesite hospitalización. Solo tenemos que volver a administrarnos", dijo Hochul recientemente. "Esto no es delta. Esta no es la primera variante. Esto es Ómicron que hasta ahora, y nuevamente tengo que calificar esto, hasta ahora, ha demostrado como hemos observado en todo el mundo y en otros lugares donde golpeó primero, que no es tan severo en su impacto".

Aún así, las hospitalizaciones, especialmente entre los no vacunados, continúan aumentando, dijo Hochul, y su principal preocupación es tener suficiente personal hospitalario para tratarlas.

El último nivel más alto en muertes diarias en el estado es de aproximadamente 70, Hochul agregó 60 más al número continuo del lunes, y aunque algunas de las crecientes hospitalizaciones podrían aumentar el recuento de muertes, las tasas de muerte diarias permanecen afortunadamente por debajo de los devastadores máximos de la pandemia temprana, cuando 800 neoyorquinos morían cada 24 horas.

Ambas métricas deben ser monitoreadas de cerca, dijo Hochul.