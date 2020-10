Las guarderías “no poseen gran riesgo” de propagación de COVID-19: estudio

Los padres de niños pequeños pueden respirar un poco más tranquilos y sentirse más cómodos dejando a sus hijos en los centros de cuidado infantil, después de que un nuevo informe descubrió que "no había un mayor riesgo" de propagación del COVID entre este tipo de instalaciones.

El estudio a gran escala de la Universidad de Yale encuestó a 57,000 proveedores de cuidado infantil a fines de la primavera a principios de este año, e involucró tanto a los que todavía trabajaban como a los que no. Los investigadores encontraron que aquellos que habían seguido trabajando no enfrentaban una mayor probabilidad de contraer COVID-19 en comparación con aquellos que ya no trabajaban.

Es el primer estudio importante que se publica que analiza la transmisión de COVID en entornos de cuidado infantil. Sin embargo, la investigación no se aplica a los maestros en entornos escolares o con niños mayores, y se observó que los programas de cuidado infantil suelen tener muchos menos niños. El estudio también se produce cuando algunos expertos advierten que los niños asintomáticos podrían transmitir el virus.

Los centros de cuido se preparan para la de las escuelas este otoño, puesto que existen un riesgo de contagio.

"Tuvimos suficiente acceso como para que si los niños en entornos de cuidado infantil lo contagiaran a los adultos, deberíamos haberlo encontrado", dijo el Dr. Walter Gilliam, autor principal del estudio de Yale. "Si lo estaban contagiando asintomáticamente, no lo estaban contagiando a su proveedor de cuidado infantil".

Los investigadores notaron que los proveedores de atención estaban tomando en serio los protocolos de seguridad recomendados.

Sin embargo, hubo algunos datos preocupantes del estudio. Los proveedores de cuidado infantil afroamericanos, latinos y nativos americanos tenían más probabilidades de dar positivo en la prueba del coronavirus y ser hospitalizados por ello. Y en los condados con tasas más altas de muertes por COVID, se encontró que los trabajadores activos tenían más probabilidades de contraer el virus.

Aún así, el estudio fue una buena noticia para la madre de la ciudad de Nueva York, Stacie Balanoff, quien dijo que estaba más tranquila al dejar a su hijo de 3 años en un centro de cuidado infantil sabiendo que era poco probable que el virus se propagara. También dijo que es más fácil controlar la propagación con los niños más pequeños siendo un buen ejemplo a seguir.

"Ya sea que se trate de usar una mascarilla o desinfectante de manos y lavarnos las manos, si lo aceptamos, ellos lo aceptan", dijo Balanoff.

El personal de la escuela donde asiste la hija de Balanoff, el Preescolar para las Artes, dijo que el estudio también les dio consuelo.

"Es extremadamente reconfortante para mí porque no hay nada que desee más que poder servir a la comunidad", dijo Renee Bock, directora de la escuela. Ella dijo que el estudio demuestra que los protocolos de seguridad que han promulgado, como planificar cómo los estudiantes pueden entrar y salir del edificio, o no tener suministros comunes, están funcionando y solo necesitan mantener lo que han estado haciendo para mantener a todos a salvo.

"Si cumple con la letra de la ley que ha establecido el estado de Nueva York en términos de excelente atención segura en este momento, este estudio parece indicar que estaremos seguros y saludables", dijo Bock.