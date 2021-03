La vacuna de Johnson & Johnson llega a Nueva York

Lo que debes saber Los funcionarios en el área triestatal están recibiendo un número creciente de preguntas sobre variantes y vacunas a medida que ambas se vuelven más frecuentes en EEUU; la mayoría de las nuevas cepas no son motivo de preocupación

Los principales funcionarios de salud dicen que todavía se espera que las vacunas que han surgido hasta la fecha funcionen en las variantes que se han detectado; eso, y el comportamiento público inteligente, son las mejores herramientas en la guerra COVID-19

El lanzamiento nacional de vacunas, más lento de lo deseado, recibe un gran impulso esta semana; casi 4 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson aprobada para uso de emergencia recientemente se enviaron el lunes

NUEVA YORK - Salpicado una vez más por las preguntas sobre las variantes del coronavirus y la eficacia de la vacuna, el director médico del Departamento de Salud de Nueva Jersey, enfermedades transmisibles, el Dr. Edward Lifshitz se tomó una "licencia poética" para explicarlo.

Piense en Lifshitz como un virus, dijo. Infecta las células agarrándolas con las manos. Hay miles de millones de él flotando en un momento dado, y con cada nuevo que se crea, hay cambios o mutaciones menores. Quizás un dedo se hace un poquito más grande o más pequeño. La mayoría de las veces no importa porque no cambia su capacidad para "agarrar e infectar", dijo Lifshitz.

"De vez en cuando, una mutación que puede aparecer hace que sea mucho más difícil para mí hacer eso", dijo Lifshitz. "Podría perder un pulgar y, de repente, mi virus particular desaparecerá y nunca sabrás de mí".

Piense en la prevención, como los anticuerpos obtenidos a través de una infección natural o vacunación, como guantes para las manos (el virus), dijo Lifshitz.

"¿Qué es una variante? Una variante es uno de estos virus que ha logrado mutar de tal manera que todavía puede agarrarse bien, tal vez incluso mejor que el otro, y que tal vez algo en la mano cambió lo suficiente como para que esos guantes puede no encajar tan bien ", dijo Lifshitz. "Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de la eficacia de algunas de estas vacunas contra algunas de estas variantes".

"Todavía funcionan, siguen siendo tan efectivos, pero no son tan efectivos como lo son contra las cepas normales porque tampoco hacen que se ajusten bien", agregó. "Cuantas más personas están infectadas, todas están reproduciendo su virus con furia y siempre existe la posibilidad de que cualquiera de esos virus salga y sea una nueva variante, una de la que ni siquiera hemos oído hablar todavía, que podría afectar sobre ti y esos guantes no te van a encajar en absoluto".

La analogía de los guantes de Lifshitz el lunes se produjo el mismo día en que el Dr. Anthony Fauci se paró en un podio de la Casa Blanca y dijo que la administración de Biden se estaba tomando "muy en serio" una posible variante de la ciudad de Nueva York. Fue días después de que inicialmente ignorara los informes sobre la tensión. Los datos provienen de estudios no publicados.

Fauci dijo que la cepa "B.1.526" probablemente se originó en Washington Heights, un vecindario en la parte superior de Manhattan, antes de extenderse a "varios condados". Dijo que los funcionarios estadounidenses deben "vigilar" la tensión, incluso para determinar si representa algún riesgo adicional potencial para el público o los guantes de Lifshitz.

Los principales funcionarios de salud de la ciudad discreparon con el informe del New York Times sobre la investigación de la Universidad de Columbia la semana pasada, diciendo que no hay evidencia que sugiera que la variante identificada haya tenido algún impacto en la trayectoria del caso de la ciudad. No hubo evidencia real que sugiera que podría ser más peligroso o resistente a las vacunas, dijeron, y señalaron que algunos datos producidos en laboratorio no se replican en humanos.

Como dijo la semana pasada el Dr. Jay Varma, asesor principal de salud pública del alcalde, "No todas las variantes son motivo de preocupación para la salud pública". Algunos son solo eso: variantes, como los pequeños cambios a los que hizo referencia Lifshitz. Otras, como la variante B.1.1.7 identificada por primera vez en el Reino Unido y la B.1.3.5.1 son "variantes de interés" y tienen más ciencia que las rodea. El tercer tipo puede hacer que los "guantes" sean ineficaces.

En este punto, se necesitan más estudios y datos sobre la variante de la ciudad de Nueva York, llamada B.1.526, para determinar cuál de las tres es, dicen las autoridades. También destacaron que se espera que las vacunas funcionen en las nuevas cepas que se han detectado hasta la fecha y las que surgirán con el tiempo. La vacunación sigue siendo el arma definitiva, razón por la cual los funcionarios están pisando el acelerador lo mejor que pueden en todos los niveles de gobierno y alentando al público a seguir adelante.

Si bien la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson tiene tasas de eficacia más bajas que las de Pfizer y Moderna de dos inyecciones, Varma dijo que las cifras son engañosas. El ensayo de la vacuna J&J estaba en "desventaja" porque se llevó a cabo más tarde, lo que significa que se llevó a cabo en lugares como Sudáfrica y Brasil, donde se originaron las llamadas "variantes de interés" y probaron algunas vacunas.

En última instancia, la efectividad del disparo de J&J sigue siendo alta en todos los ámbitos. Lo más importante es que ha demostrado ser igual de eficaz que los demás para prevenir enfermedades graves y la muerte por COVID-19, dijeron las autoridades. Y más de 260,000 disparos están destinados al área triestatal esta semana, una bendición bienvenida para el lanzamiento.

Los funcionarios de salud en Nueva York y en otros lugares continuarán rastreando la variante de la ciudad de Nueva York y las demás, donde la base de datos científica es mucho más grande. La prevalencia estadounidense de las otras variantes, especialmente la del Reino Unido, también es más profunda.

Según los últimos datos de los CDC publicados el domingo por la noche, la nación ha detectado al menos 2,400 casos de la variante del Reino Unido en muestras positivas de EEUU en 46 estados, que cubren casi todo el país. Nueva York ha informado 154 casos de cepas en el Reino Unido hasta la fecha, mientras que el recuento de Nueva Jersey es de 63 y Connecticut de 42.

La variante sudafricana sigue siendo más rara. Se ha identificado en 16 estados, en comparación con aproximadamente cuatro hace menos de un mes, incluidos Nueva York y Connecticut. Mientras tanto, la variante brasileña solo se ha encontrado en cinco estados hasta la fecha: Maryland, Florida, Minnesota, Oklahoma y Alaska, según los CDC.

La creciente prevalencia de las variantes, combinada con una aparente nivelación de los casos de COVID en EEUU a un "número muy alto" después del último aumento, tiene al director de los CDC "realmente preocupado" por los estados que revocan las restricciones de COVID-19.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, cuya ciudad ha visto una serie de reaperturas importantes en las últimas semanas y tiene otra disponible (salas de cine) a finales de esta semana, ha dicho que los pasos incrementales de reapertura están bien, por ahora. Sin embargo, si los datos comienzan a tener una tendencia en la otra dirección, es necesario realizar ajustes lo antes posible.

Por ahora, de Blasio está muy centrado en el lanzamiento de la vacuna. Dice que la ciudad está en camino de alcanzar su objetivo de 5 millones de vacunas para junio y espera que el impulso adicional anticipado de la vacuna de inyección única de J&J mejore aún más el esfuerzo.

Hasta la fecha, la ciudad de Nueva York ha administrado al menos una inyección a más de 1 millón de personas, aproximadamente el 13.1 por ciento de la población de la ciudad. Los cinco condados alcanzaron un nuevo récord en un solo día el viernes con más de 76,000 vacunas, y esperan escalar más, con el objetivo de vacunar a 5 millones para junio, con la infusión de suministro anticipada. La ciudad tiene la capacidad de distribución para inocular medio millón a la semana; la semana pasada, se acercó más a lo que ha logrado hasta ahora, con más de 338,000 disparos realizados.

En todo el estado, alrededor del 14.8 por ciento de la población ha recibido al menos una dosis, mientras que más del 8 por ciento de los neoyorquinos han completado su serie de vacunaciones.

Al otro lado del río, Nueva Jersey ha vacunado completamente a casi 700,000 personas. Eso es aproximadamente a la par con el país en su conjunto, que ha vacunado a un porcentaje similar de personas, alrededor del 7.7 por ciento, según los últimos datos de los CDC.

Estados Unidos ha perdido a más personas que cualquier otra nación del mundo a causa del coronavirus, duplicando las pérdidas en el segundo país más mortífero (Brasil) con un saldo de casi 515,000 hasta el martes, según Johns Hopkins. También ha informado la mayoría de los casos: 28.7 millones, más de dos veces y media los 11.1 de India, que es el número 2.