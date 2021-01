La región triestatal aún requiere el voluntariado de los profesionales de la salud, incluso inmigrantes

La crisis de salud sigue en apogeo a la vez que la región triestatal intenta hacerle frente con un plan de vacunación mermado por la escasez de dosis; sin embargo, otra escasez que agobia al sistema de hospitales es la de profesionales de la salud.

Los estados aún necesitan el voluntariado de médicos, estudiantes, personal de enfermería y profesionales jubilados. Todo apoyo es indispensable, desde anestesiólogos hasta médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos y profesionales de la salud mental.

La fuerza laboral de reserva es indispensable en caso de que los profesionales médicos enfermen y se vean obligados a ponerse en cuarentena o simplemente no pueden cubrir las horas necesarias en los pisos del hospital.

Además, los estados requieren con urgencia profesionales de la salud que tengan habilidades para vacunar, esto con el propósito de avanzar aún más con la inmunización masiva.

NUEVA YORK

Para registrarte como voluntario para ser parte de la fuerza de atención médica emergente, visita la página de información sobre el coronavirus del Departamento de Salud de Nueva York en www.coronavirus.health.ny.gov.

Se te pedirá que completes una encuesta y que describas tu historial laboral, credenciales y certificaciones.

Si es un trabajador de la salud certificado por el estado de Nueva York que vive en el área de la Ciudad de Nueva York, también puede inscribirse para apoyar a las familias de otros trabajadores de la salud en las líneas del frente. Para registrarte visita la página Help Now NYC en www1.nyc.gov.

CUERPO DE RESERVA MÉDICA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

El Cuerpo de Reserva Médica de la Ciudad de Nueva York (NYC MRC) es un grupo capacitado de más de 13,000 voluntarios listos para responder a emergencias de salud. Los nuevos miembros son bienvenidos.

Cualquier profesional de la salud con licencia o certificado, o estudiante de una profesión de la salud que vive o trabaja en NYC, puede unirse a NYC MRC. Cuando te ofreces como voluntario, la organización hará todo lo posible para hacer coincidir su función de emergencia con tus habilidades y licencias profesionales.

El NYC MRC está formado por profesionales de la salud altamente capacitados que mejoran la salud y la seguridad de sus comunidades todos los días y en momentos de emergencia. Desde su creación en 2004, el NYC MRC ha servido como un recurso valioso para fortalecer la salud de la comunidad, desarrollar la capacidad de recuperación de la comunidad y mejorar la capacidad de la ciudad para responder a emergencias.

ABRE AQUÍ PARA MÁS DETALLES.

COBERTURA Y BENEFICIOS

Los voluntarios de NYC MRC tienen una cobertura limitada de compensación para trabajadores y están cubiertos por la Ley Municipal General, que brinda protección a cualquier “voluntario expresamente autorizado para participar en un programa de voluntariado patrocinado por la ciudad”. Para obtener más información abre aquí.

Puedes escribir al correo electrónico healthmrc@health.nyc.gov o llamar al 347-723-1696 para registrarte.

Aquí puedes completar el formulario de registro.

NUEVA JERSEY

Como parte del esfuerzo continuo del estado para combatir el COVID-19, el gobernador Phil Murphy ordenó reactivar de forma temporal las licencias de los profesionales de la salud recientemente jubilados, permitir que ciertos profesionales de la salud realicen actos fuera de su ámbito de práctica habitual, otorgar licencias temporales a médicos con licencia en países extranjeros y a profesionales de la salud fuera del estado, además de la emisión de licencias de emergencia temporales a los recién graduados de ciertos programas de atención médica.

Consulta aquí cómo obtener más detalles y cómo solicitar una licencia temporal.

CUERPO DE RESERVA MÉDICA

Nueva Jersey está haciendo un llamado a los profesionales de la salud jubilados con habilidades de vacunación para que se ofrezcan como voluntarios mediante el Medical Reserve Corps (MRC).

Aquí te puedes registrar como nuevo voluntario del Cuerpo de Reserva Médica.

El MRC es una red de unidades organizadas de forma local y basada en la comunidad, la cual está compuesta por voluntarios que ayudan a garantizar que sus comunidades estén saludables, preparadas y resilientes.

Los voluntarios de la MRC son preidentificados, preregistrados y entrenados a fin de que puedan responder con eficacia durante emergencias y desastres cuando los recursos de salud pública se ven abrumados.

En Nueva Jersey hay 24 unidades de MRC alojadas en los departamentos de salud locales. Cada condado de Nueva Jersey tiene al menos una Unidad del Cuerpo de Reserva Médica. Los voluntarios profesionales de la salud de MRC incluyen enfermeras, farmacéuticos, técnicos de emergencias médicas, médicos, consejeros, trabajadores sociales y veterinarios. Los voluntarios de salud comunitaria de MRC brindan servicios como traducción / interpretación de idiomas, educación y divulgación, hospitalidad, servicios de alimentos, recepción, logística, seguridad y asistencia a personas con discapacidades, entre otras actividades.

ORDEN EJECUTIVA NO. 112

El gobernador Murphy decretó esta orden ejecutiva para autorizar a la División de Asuntos del Consumidor a reactivar de forma temporal a los titulares de licencias de profesionales de la salud con licencia previa en el estado en los últimos cinco años. Esto permitirá a los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que se hayan jubilado recientemente o que hayan dejado que sus licencias caduquen para reactivar su licencia de forma temporal.

Aquí podrás encontrar más información.

PROFESIONALES DE LA SALUD FUERA DEL ESTADO

Si eres un profesional de la salud de otro estado que desea ser voluntario en Nueva Jersey, puedes obtener una licencia temporal.

En respuesta al actual estado de emergencia de COVID-19, el estado de Nueva Jersey ha renunciado a ciertas disposiciones regulatorias con respecto a la concesión de licencias a los profesionales de la salud a través de la reciprocidad.

Estas exenciones permitirán a los proveedores de atención médica con licencia en otros estados obtener una licencia temporal de Nueva Jersey y brindar servicios a los pacientes ya sea a través de la telemedicina o en persona.

Abre aquí para obtener más información sobre el programa y presentar tu solicitud en línea a través de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey.

MÉDICOS CON LICENCIA EXTRANJERA

Como parte del esfuerzo continuo del estado para combatir el COVID-19, los médicos que tienen licencia en otro país pero que viven en los Estados Unidos ahora pueden solicitar una licencia de emergencia temporal para ejercer la medicina en Nueva Jersey, el primer programa de este tipo en el país.

El programa está abierto a personas que viven y están autorizadas para trabajar en los Estados Unidos que actualmente tienen licencia, y están en regla, para practicar la medicina en otro país. Entre otros criterios, los candidatos deben:

Haber participado en la práctica clínica de la medicina durante al menos cinco años. No han dejado de ejercer durante más de cinco años. No tener antecedentes disciplinarios o penales que los excluyan del programa. Proporcionar copias de los documentos relevantes para respaldar su solicitud, incluida su licencia médica, e información sobre su educación y experiencia profesional.

Las personas autorizadas bajo este programa deberán limitar su práctica de la medicina en Nueva Jersey a brindar atención médica en persona en instalaciones autorizadas por el Departamento de Salud de Nueva Jersey (DOH) o en otro lugar designado como centro de atención médica de emergencia por el Comisionado de Salud.

Las licencias de emergencia temporales otorgadas bajo el programa no se extenderán más allá de la emergencia de salud pública actual.

Los médicos calificados con licencia extranjera pueden solicitar en línea una licencia de emergencia temporal a través de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey.

Para obtener más información sobre el programa, la División ha creado un documento de Preguntas frecuentes.

GRADUADOS RECIENTES DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN MÉDICA

La División de Asuntos del Consumidor ha creado un programa para otorgar licencias de emergencia temporales a los recién graduados de ciertos programas de atención médica que aún no han podido tomar y aprobar sus exámenes de licencia.

El programa de licenciatura de emergencia para graduados está abierto a las personas que solicitan la licencia dentro de los seis meses posteriores a la graduación de los siguientes programas:

Enfermería profesional registrada acreditada (RN).

Enfermería práctica (LPN).

Asistente médico.

Educación y capacitación en farmacia ubicada en Nueva Jersey.

Educación y capacitación acreditadas en terapia de cuidado respiratorio ubicadas en cualquier estado.

Las personas no serán candidatas para el programa de licenciatura de posgrado de emergencia si no aprobaron el examen de licencia correspondiente y serán dadas de baja del programa si no aprueban el examen después de recibir una licencia de posgrado de emergencia.

Con la excepción de los terapeutas de cuidados respiratorios, los graduados con licencia a través de este programa serán considerados para trabajar solo bajo supervisión en un centro de cuidados autorizado por el Departamento de Salud de Nueva Jersey. Los especialistas en cuidados respiratorios también estarán autorizados a trabajar bajo supervisión en hospitales de campaña.

El programa finalizará automáticamente al concluir el estado de emergencia y la emergencia de salud pública COVID-19.

Los graduados pueden solicitar en línea una licencia temporal de emergencia para graduados a través de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey.

Para obtener más información, la División ha creado un recurso de Preguntas frecuentes.

PROFESIONALES JUBILADOS

Los profesionales de la salud jubilados en las siguientes profesiones pueden solicitar la reactivación de sus licencias:

Medicos

Asistentes médicos

Parteras

Enfermeras de práctica avanzada

Enfermeras profesionales registradas

Enfermeras licenciadas

Terapeutas de cuidados respiratorios

Terapeutas matrimoniales y familiares

Consejeros profesionales

Consejeros de rehabilitación

Consejeros de alcohol y drogas

Psicoanalistas certificados por el estado

Psicólogos

Trabajadores sociales clínicos con licencia

Trabajadores sociales autorizados

Trabajadores sociales certificados

CONNECTICUT

El sistema de gestión CTResponds registra a los profesionales de la salud voluntarios de Connecticut, que a su vez forman parte de una reserva denominada ESAR-VHP. Este sistema ayuda a mantener un registro de las habilidades y credenciales de los voluntarios disponibles dentro del estado y ayuda a las comunidades a combinar los recursos disponibles con un evento de emergencia.

Las personas interesadas en ser voluntarias deben registrarse en CTResponds.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTADO DE CONNECTICUT PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

El Departamento de Salud Pública de Connecticut, en colaboración con organizaciones profesionales y los hospitales de cuidados intensivos del estado, ha implementado el Programa de Acreditación de Emergencias del Estado de Connecticut para Profesionales de la Salud, uno de los primeros programas de este tipo en los Estados Unidos. Administrado en nombre del Departamento de Salud Pública por el Centro de Excelencia de Salud de Yale New Haven para la Preparación y Respuesta al Bioterrorismo, el objetivo del programa es reclutar y precalificar a profesionales de la salud que estén dispuestos a ser contactados durante un desastre a gran escala o emergencia sanitaria para ofrecer voluntariamente su tiempo y su experiencia.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre, la devastación causada por las tormentas durante la temporada de huracanes de 2005 y la amenaza de una pandemia han subrayado la importancia de tener un plan de respuesta de emergencia que permita a los hospitales movilizar con rapidez los recursos necesarios para garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios de salud.

La preinscripción en el Programa de Acreditación de Emergencia del Estado de Connecticut brinda a los voluntarios acceso a cobertura de responsabilidad civil y compensación de trabajadores patrocinada por el estado y capacitación especial de respuesta a emergencias y desastres.

Registrate en www.ct-esar-vhp.org para participar en el programa.

Para obtener más información puedes escribir a ecp@ynhh.org o llamar al 860-509-7152.

VISA DE TRABAJO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

La crisis de salud nacional se agrava y del Departamento de Estado busca con desespero ayuda externa.

La agencia emitió un memorándum durante el pico de la pandemia para ofrecer visas de trabajo tipo H y J a los profesionales de la salud en el extranjero que estén dispuestos a colaborar en el combate contra el COVID-19 en toda el país.

“Alentamos a los profesionales médicos que desean trabajar en los Estados Unidos o participar en un programa de intercambio, en especial aquellos que trabajan para tratar el COVID-19 o contrarrestar sus efectos, que se comuniquen con la embajada o consulado más cercano (en sus países) para solicitar una cita”, se lee en el memorándum.

El Departamento de Estado precisó que los profesionales de la salud que ya trabajan en el país con una visa J-1 mediante un programa de intercambio como residentes médicos, pueden extender su estadía por medio de la Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).

La extensión de estadía o el ajuste del estado puede solicitarse en la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El programa de visitante de intercambio “J” está diseñado para promover el intercambio de personas, conocimiento y habilidades en el campo de educación, artes y ciencias. Pueden participar estudiantes de todos los niveles académicos; estudiantes en práctica que logran su capacitación trabajando en diferentes compañías, instituciones y agencias; profesores de escuelas primarias, secundarias y escuelas especializadas; profesores que vayan a enseñar o a realizar investigación en instituciones de enseñanza superior; investigadores becados, capacitación profesional en el área médica y relacionada; y visitantes internacionales que vienen con el propósito de viajar, observar, investigar, capacitar, compartir o demostrar conocimientos o habilidades especializadas.

ABRE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TIPO DE VISA.

Las visas del tipo H se emite a trabajadores especializados. Por lo general requieren ser tramitadas por medio de la empresa que los contrata.

PULSA AQUÍ PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN AL RESPECTO

IMPORTANTE. La disponibilidad de la visa de trabajo tipo H y J está reservada solo para los profesionales médicos que se encuentren en sus países o que ya estén en el país por medio de la Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).

No aplica para profesionales de la salud que ingresaron al país de forma ilegal o que dejaron vencer su visa y se quedaron en el país sin un estatus legal migratorio.