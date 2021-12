La primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en EE. UU. ahora es activista de la vacunación

Se convirtió en una celebridad de la vacunación por accidente.

Desde que fue aclamada como la primera persona en los Estados Unidos en recibir la vacuna contra el COVID-19, la enfermera de Nueva York Sandra Lindsay se ha convertido en un rostro prominente en la campaña de vacunación más grande de la historia del país.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ha estado promocionando las tomas en paneles, en los ayuntamientos de Zoom y en otros eventos.

“Animo a las personas a que hablen con expertos que puedan responder a sus preguntas para acceder a una ciencia confiable. Les hago saber que está bien hacer preguntas”, dijo Lindsay, quien ha hablado en eventos en Estados Unidos y Jamaica, de donde es ella.

Lindsay recibió su vacuna en un momento televisado el 14 de diciembre del año pasado cuando EE. UU. estaba iniciando su esfuerzo de vacunación. Después de obtener la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos unos días antes, los primeros envíos de vacunas contra el COVID-19 habían llegado a los hospitales para los trabajadores de la salud en lugares de alto riesgo.

Fue un momento difícil para Lindsay, quien vio de cerca el impacto del COVID-19 en el Centro Médico Judío de Long Island de Northwell Health en Queens.

"Me sentí rota, derrotada, simplemente cansada y agotada", dijo Lindsay, directora de enfermería de cuidados intensivos en el hospital. "Ser testigo de la abrumadora pérdida de vidas, pérdida de medios de vida".

Northwell Health dijo que pidió voluntarios para recibir las inyecciones y que Lindsay "resultó ser la primera" entre los que levantaron la mano. El momento se transmitió por televisión y se convirtió en la primera estadounidense en recibir la vacuna fuera de un ensayo clínico.

Desde entonces, Lindsay ha sido reconocida por el presidente Biden como una "estadounidense sobresaliente por elección", un programa de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. 1ue reconoce a los ciudadanos que se han naturalizado.

Con la llegada de la variante Ómicron y nuevos aumentos en todo el país, Lindsay sigue abordando los miedos y la desinformación. Algunos creen erróneamente que las vacunas no son necesarias si comen bien y hacen ejercicio, dijo Lindsay. Otros dicen que las vacunas son una forma para que el Gobierno rastree a las personas o un experimento con personas negras.

Dijo que reconoce la desconfianza en las comunidades de color, que se deriva de la historia pasada. Pero tranquiliza a la gente al señalar que hizo su propia investigación antes de recibir la vacuna y que existen medidas de seguridad.

"Hemos tenido millones y millones de personas en todo el mundo que se han vacunado sin ningún evento adverso significativo", dijo.

También enfatiza que recibir una vacuna ayudará a proteger a los demás.

Algunas preocupaciones, como el miedo a las agujas, pueden ser más fáciles de abordar, dijo.

Después de que los niños entraron al grupo de personas que cumplen el criterio para la vacunación, Lindsay ofreció consuelo a una niña de 9 años que estaba recibiendo la vacuna en el hospital. Tuvo que rechazar la solicitud de la niña de vacunarla ya que no es enfermera pediátrica, pero se ofreció a tomarla de la mano, y lo hizo.

Más tarde, Lindsay recibió una carta de la niña que decía cuánto había significado el gesto.

Mirando hacia atrás, Lindsay dijo que está agradecida por el papel que ha podido desempeñar: "Es muy gratificante escuchar a la gente que se me acerca y me dice:" Muchas gracias. Me inspiraste a vacunarme'".

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. AP es el único responsable de todo el contenido.