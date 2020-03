La nueva Reforma Judicial: “es necesaria porque el sistema de fianza siempre ha sido discriminatorio”

NUEVA YORK – La nueva ley de Reforma del Sistema Penal entró en efecto el primero de enero de este año. La reforma criminal incluye, entre otros puntos, eliminar el pago de fianza en efectivo y el sistema de prisión preventiva para un amplio abanico de acusados por delitos menores y no violentos.

La reforma también requiere que los oficiales de policía emitan citaciones a la mayoría de los acusados de delitos menores y Clase E, en lugar de arrestarlos y encarcelarlos. Estos cambios buscan garantizar que cerca del 90 % de las personas acusadas de un delito no grave permanezcan en libertad antes de presentarse en la corte. Aquellos que cometan actos violentos sí serán encarcelados.

Durante la conferencia anual Somos el Futuro 2020, que se lleva a cabo este fin de semana en Albany y que Telemundo 47 está crubiendo, hubo un panel dedicado a discutir sobre esta ley que ha ocasionado controversia con personas a favor y otras en contra.

El moderador de este panel fue el senador Luis Sepúlveda con la participación de jueces, fiscales y políticos del Estado: el fiscal del distrito de El Bronx, Darcel Clark y el fiscal del condado de Kings, Eric González, el juez de la corte suprema de El Bronx, Julio Rodríguez, jueza de la corte civil de El Bronx, Bianka Pérez, jueza de la corte suprema del condado Kings, Dena Douglas, y la jueza Doris González.

En una entrevista el senador Luis Sepúlveda habló como esta ley de fianza es necesaria en el Estado y aclaró, que el comisionado de la NYPD, Dermot Shea, no debería hacer una conexión del aumento de crimen con la nueva ley de reforma de fianza.

“La ley si es necesaria, hay mucha información incorrecta sobre las reformas. El comisionado de la Policía del Estado de NY dijo que el aumento en el crimen está relacionado a la reforma de fianza, pero, como habló el fiscal Eric Gonzáles, y los que conocen los detalles de la ley, el comisionado no debería hacer una conexión directa entre el aumento del crimen y la reforma de fianza”, dijo el senador Sepúlveda.

Además, también informó que la ley es necesaria porque el sistema de fianza en el Estado ha sido discriminatorio con personas de comunidades latinas, afroamericanas o de bajos ingresos.

“Son necesarias porque el sistema de fianza de este Estado siempre ha sido discriminatorio con las personas latinas, afroamericanas o de bajos ingresos que no pueden pagar fianzas”, comparte Sepúlveda. “Se quedaban en las cárceles, perdían sus trabajos y la conexión con sus familias por crímenes que no eran graves y donde no hubo un asalto ni nada físico”.

Además, según el Senador, cuando las personas tienen que quedarse en las cárceles no pueden sostener a sus familias, y el Gobierno tendría que hacerlo. El Estado gasta por cada persona en la cárcel entre 300 y 400 mil dólares al año. Dinero, que como dijo el Senador, podría ser utilizado para ayudar al sistema escolar, programas de trabajo y a la comunidad en sí.

Además, recordó que en los Estados Unidos una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, algo que también llevo a la creación de la Ley.

Afirmó que se pueden considerar cambios dentro de la ley, ya que es nueva, pero que el concepto se mantiene. Ya que una persona pobre, como él dijo, no puede pagar una fianza mínima y una rica si, poniendo de ejemplo al caso del exproductor de cine Havey Weinstein, quien durante su juicio no estuvo en la cárcel porque pago la fianza.