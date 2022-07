¿La inflación te está empujando a una casa de empeño? Piénsalo mejor, podría no ser tan conveniente

Llegar a fin de mes implica una odisea financiera para millones de estadounidenses, en particular ahora que la inflación de Estados Unidos batió en junio un nuevo récord en los últimos cuarenta años al situar su tasa interanual en el 9.1 %, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Los precios impagables podrían estar empujando a las familias trabajadoras a considerar las casas de empeño para recaudar efectivo de forma inmediata, ¿pero cómo funcionan en realidad esta clase de préstamos?

A diferencia de pedir prestado a tu banco, un préstamo de empeño no implica una verificación de crédito o un proceso engorroso de solicitud, pues el monto se basará en el valor estimado del artículo que se ofrece en garantía.

Pero los términos de los préstamos de las casas de empeño varían y, a menudo, incluyen altas tasas de interés, incluso cuando algunos estados han intervenido para regular la industria.

Estos son algunos ejemplos de las tarifas máximas en 2022 que cobran las casas de empeño en algunos estados:

California: 2.5% por mes

Florida: 25% mensual

Illinois: 3% por mes

Nueva York: 4% mensual

Pensilvania: 2.5% por mes

Texas: $20 por mes

Aunque pides dinero prestado solo por unos pocos meses, pagar un promedio de 10% de interés mensual, por ejemplo, significa que estás pagando una tasa de interés anual de 120%. Las tasas de interés pueden variar, dependiendo de si la ley estatal restringe las tasas que pueden cobrar las casas de empeño. También es posible que se te cobren costos de almacenamiento y tarifas de seguro.

Digamos, por ejemplo, que empeñas el anillo que tu abuela te heredó con valor de reventa de $1,000. El prestamista te ofrecerá, supongamos, un préstamo del 25 % de su valor de reventa ($250) con una comisión de financiación del 25 %. En este caso, no solo deberás $ 250 en capital, sino que también deberás $62.50 en tarifas de financiamiento. Esto significa que deberás un total de $312.50 en un préstamo de $250.

Además, puedes perder tu propiedad. Si no pagas tu préstamo, el artículo que dejaste en la tienda para obtener el préstamo se convierte en propiedad del prestamista. En general tendrás de 30 a 60 días para pagar la deuda y recuperar tu propiedad; si no lo haces, el prestamista puede venderlo.

En Florida y Carolina del Norte, por ejemplo, las leyes estatales dictan que los contratos de préstamo de casas de empeño son de 30 días, con un período de gracia adicional. En alrededor de una docena de estados, si la venta genera más dinero de lo que debes del préstamo, las tarifas de almacenamiento y los costos de venta, tienes derecho al excedente.

La mayor desventaja es que las tasas de interés y los cargos financieros de los préstamos de casas de empeño suelen ser altos.

Algunas casas de empeño también cobran tarifas adicionales por almacenamiento, el seguro o la renovación del préstamo por un nuevo plazo.

Además, las condiciones de las casas de empeño pueden ser poco transparentes en ciertos casos. Incluso la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por su sigla en inglés) ha tomado medidas contra negocios que han sido deshonestos con respecto a sus prácticas.

¿EXISTEN VENTAJAS EN MEDIO DEL RIESGO DE PERDER LA PROPIEDAD Y PAGAR ALTOS INTERESES?

Los préstamos de las casas de empeño pueden ser la opción más viable si tienes un bajo o nulo puntaje crediticio y no puedes obtener un préstamo tradicional.

Por otro lado, tu récord de crédito no se verá afectado si no pagas el préstamo y no tendrás que preocuparte por recibir llamadas de los cobradores de deudas. La mayor consecuencia de no pagar el préstamo de una casa de empeño es el hecho de que el negocio se queda con tu propiedad.

Si necesita dinero, casi siempre es mejor solicitar un préstamo a través de fuentes más tradicionales, como tu banco. De esa manera, ahorrarás dinero, crearás crédito y, potencialmente, accederás a una mayor cantidad de dinero si lo necesitas. Pero hay algunos casos en los que un préstamo de casa de empeño realmente puede ayudar, como cuando:

Necesitas efectivo con urgencia. Si necesitas dinero casi al instante, puedes ingresar a una casa de empeño y obtener efectivo en minutos.

Si necesitas dinero casi al instante, puedes ingresar a una casa de empeño y obtener efectivo en minutos. Solo necesitas solo una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Las casas de empeño generalmente solo aceptan artículos pequeños y solo ofrecen préstamos por una fracción de su valor. Por lo tanto, lo máximo que puedes obtener son unos pocos cientos de dólares.

¿QUÉ ESPERAR AL RECURRIR A UNA CASA DE EMPEÑO?

1. Estos negocios harán préstamos con base en el valor del artículo que se ofrece en garantía, que en general es de alto valor de reventa y pueda venderse fácilmente al público en general. Es posible que ames tu colección de gatos de cerámica, pero es poco probable que el prestamista pueda obtener mucho por ella, por ejemplo. Los artículos de empeño populares incluyen joyas, herramientas eléctricas, armas de fuego, instrumentos musicales y electrónicos.

2. El prestamista te hará preguntas sobre el objeto que planeas empeñas para evaluar su valor y verificar que en realidad eres el propietario. Luego, te preguntarán si quieres venderlo o empeñarlo.

3. Si lo empeñas, el negocio te ofrecerá un préstamo en función del valor de tu propiedad. Por lo general, puedes esperar un préstamo del 25% al ​​60% del valor de reventa. Ten en cuenta que el valor de reventa suele ser mucho más bajo que lo que pagaste por el artículo cuando era nuevo. Según la Asociación Nacional de Casas de Empeño, el préstamo promedio de una casa de empeño en los Estados Unidos es de $150. Además, los préstamos de empeño cobran una tarifa financiera en lugar de una tasa de porcentaje anual (APR) y pueden ser muy costosos. Las regulaciones varían ampliamente según el estado, pero cuando haces los cálculos, podrías estar pagando el equivalente a cualquier lugar entre el 13 % y el 1300 % de APR. En comparación, el préstamo personal medio cobra una tasa que ronda el 9.65%.

4. Con todo considerado, si aceptas el préstamo, obtendrás el efectivo de inmediato y el prestamista te dará un recibo por lo que has empeñado. Asegúrate de no perderlo porque lo necesitarás para reclamar tu artículo una vez que puedas pagar.

5. El prestamista te dirá cuándo deberás regresar para pagar el préstamo y reclamar tu artículo, generalmente dentro de los 30 o 60 días. Si no regresas para esa fecha, el prestamista simplemente se quedará con tu artículo y lo pondrá a la venta en la tienda. No hay penalización por no pagar antes de la fecha de vencimiento, ya que su garantía se utiliza para pagar el préstamo por usted.