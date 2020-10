Juez mantiene las restricciones de COVID en NY tras demanda de grupos judíos y católicos

NUEVA YORK — Dos jueces federales se negaron a bloquear el plan de Nueva York para limitar temporalmente el tamaño de las reuniones religiosas en los puntos de repuntes de COVID-19.

El juez federal de distrito Kiyo Matsumoto emitió un fallo el viernes después de una audiencia de emergencia en una demanda presentada por rabinos y sinagogas, argumentando que las restricciones eran inconstitucionales. Habían buscado retrasar la aplicación hasta al menos después de los días santos judíos este fin de semana.

Las reglas limitan los servicios de oración en interiores a 10 personas en áreas donde el virus se está propagando con rapidez. En otras áreas dentro de los puntos calientes, los servicios religiosos en interiores tienen un límite de 25 personas.

Las restricciones se aplican en seis áreas designadas en partes de la ciudad de Nueva York, los condados de Rockland y Orange, y parte de Binghamton. También se han cerrado negocios y escuelas no esenciales en algunas de esas áreas.

Al dictaminar desde el tribunal, el juez dijo que el estado tenía interés en proteger la seguridad pública.

En su demanda, los rabinos, líderes de las sinagogas y el grupo judío ortodoxo nacional Agudath Israel habían argumentado que el gobernador Andrew Cuomo estaba señalando a los judíos en medio del festival en curso de Sucot y la Simjat Torá de este fin de semana, que marca el ciclo anual de lectura de la Torá.

"El atacar a una minoría religiosa en vísperas de sus vacaciones es razón suficiente para rechazar todos los argumentos del acusado y permitir que los demandantes celebren sus vacaciones este fin de semana como lo han hecho durante más de 2.000 años", argumentaron los grupos en un expediente judicial el viernes.

Los abogados del gobernador demócrata argumentaron en los documentos judiciales que no señaló a la comunidad judía ortodoxa por un trato negativo, sino que "aclaró que esta comunidad no recibiría un trato especial". Y argumentó que las casas de culto reciben un trato más favorable que los negocios no esenciales en las "zonas rojas" del virus.

"Y una reunión masiva no es menos peligrosa simplemente porque es de naturaleza religiosa", se lee en la presentación de Cuomo. Además, “el derecho a practicar la religión libremente no incluye la libertad de exponer a la comunidad. . . a las enfermedades transmisibles ".

Los miembros de la comunidad ortodoxa en Borough Park, Brooklyn se reunieron en las calles para protestar por las nuevas restricciones impuestas a los vecindarios con un número alarmante de nuevos casos de COVID-19. Rafael Pujols reporta.

La Diócesis Católica Romana de Brooklyn también presentó una demanda desafiando las restricciones. El juez federal de distrito Eric Komitee negó el viernes la moción de la diócesis de una orden de restricción temporal.

"No nos queda otra opción que, por ahora, cumplir con las nuevas restricciones que limitan la asistencia a misa a 10 personas en las zonas rojas y 25 en las zonas naranjas", dijo el obispo Nicholas DiMarzo en un comunicado. "Pero continuaremos luchando para reivindicar nuestros derechos constitucionales fundamentales y continuaremos siendo un modelo de seguridad en nuestra comunidad religiosa".

Se espera que la batalla legal sobre las restricciones COVID-19 de Cuomo continúe durante meses. Los grupos religiosos dicen que las grandes iglesias y templos construidos para acomodar a cientos de personas seguramente pueden manejar de manera segura a más de 10 o 25 personas a la vez, con el distanciamiento social adecuado.

El presidente de Agudah, Shlomo Werdiger, expresó su pesar por el fallo y pidió a Cuomo y a otros funcionarios gubernamentales que sean más solícitos con las necesidades religiosas legítimas de la comunidad.

“Hacemos un llamado a nuestros funcionarios electos y agencias ejecutivas para que trabajen con nosotros en colaboración en el desarrollo de políticas que aseguren la buena salud y nos permitan practicar nuestra fe. No debería ser necesario tener que pelear estas cosas en los tribunales ", dijo.

La administración de Cuomo también está luchando contra un fallo de un tribunal federal de junio que dijo que Nueva York no puede imponer límites más estrictos a las reuniones religiosas que a los negocios. Desde entonces, los lugares de culto y las empresas en todo el estado han tenido un límite de capacidad del 50%, aunque los restaurantes de la ciudad de Nueva York tienen un límite del 25%.

Esa demanda fue presentada originalmente por la conservadora Thomas More Society, que amplió su demanda el viernes para acusar a Cuomo de que el nuevo plan de puntos calientes lo pone en desacato al tribunal.

Nueva York ha experimentado un aumento constante de las infecciones y las hospitalizaciones por COVID-19 desde principios de septiembre.

El estado ha registrado 10,000 nuevas infecciones en los últimos siete días, un nivel de propagación no visto desde mayo. Un promedio de 698 pacientes con COVID-19 fueron hospitalizados cada día durante la última semana, frente a los 457 de la última semana de agosto. En el pico de la pandemia, cerca de 19.000 neoyorquinos fueron hospitalizados.

Cuomo advierte que gran parte del repunte se debe a los puntos críticos en las comunidades judías ortodoxas en la ciudad de Nueva York y los condados suburbanos, además de los grupos vinculados a universidades y una iglesia bautista en el norte del estado de Nueva York.

Cientos de judíos ortodoxos se manifestaron en el barrio de Borough Park de Brooklyn durante varias noches de esta semana para protestar por las restricciones.