Juez: Conductor de U-Haul sospechoso de ataque mortal en Brooklyn debe someterse a una evaluación mental

NUEVA YORK -- El conductor de un camión U-Haul que atravesó dos vecindarios de Brooklyn, matando a un repartidor de alimentos e hiriendo a otras ocho personas, deberá someterse a una evaluación psiquiátrica mientras está bajo custodia, ordenó un juez el miércoles.

Weng Sor, quien fue acusado de asesinato e intento de asesinato en relación con el ataque mortal del lunes, hizo su primera aparición en la corte en el centro de Brooklyn, con la cabeza gacha y la máscara puesta. El juez ordenó que permaneciera bajo custodia sin derecho a fianza.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Los abogados defensores expresaron su preocupación por la salud mental del hombre de 62 años y solicitaron que lo pusieran bajo vigilancia por suicidio.

La policía dijo que Sor, de 62 años, se refirió a un "objeto invisible" que se abalanzó sobre él, lo que lo llevó a correr por las calles antes de que una patrulla de la policía inmovilizara el camión contra un edificio cerca de la entrada de un túnel que va de Brooklyn a Manhattan.

Después de su arresto, Sor le dijo a la policía que creía que era el "día del juicio final" y que apuntaba con el camión a "las personas que más lo molestaban", dijo el asistente del fiscal de distrito David Ingle en la audiencia judicial. Dijo que Sor les dijo a los oficiales: “Quería terminar eliminando enemigos. Dispárame, no me rendiré.

Se espera que Sor, quien se cree que es el único actor en el desconcertante alboroto, regrese a la corte el 16 de marzo. Fue acusado de un cargo de asesinato en segundo grado y siete cargos de intento de asesinato en el ataque, que se desarrolló en un desgarrador 48 minutos sobre una gran franja de los bulliciosos vecindarios de Bay Ridge y Sunset Park.

Una persona murió y ocho personas resultaron heridas cuando el camión U-Haul se desvió hacia las aceras y se estrelló contra ciclistas, motociclistas y al menos un peatón, golpeando a personas en varios puntos a lo largo de una ruta tortuosa. El camión también embistió a un coche de policía, y el oficial que estaba dentro estaba entre los heridos.

Sor salió esposado de una estación de policía el martes por la noche, gritando palabras sobre "guerra". Su familia dijo que había dejado de tomar sus medicamentos, dijo el jefe de detectives James Essig a los periodistas el martes, lo que pudo haber causado que viera el "objeto invisible" durante el episodio de salud mental.

"Dice que cuando conduce su camioneta ve un 'objeto invisible' que se acerca al automóvil. En ese momento, dice: 'Ya tuve suficiente' y se vuelve loco", dijo Essig. "No había ningún objeto".

Sor, que vivía en Las Vegas con su madre, llegó a Nueva York a principios de febrero después de pasar un tiempo en Florida y fue detenido dos veces en el U-Haul en los días previos al ataque, dijo la policía. Es posible que haya estado viviendo fuera del camión.

El U-Haul golpeó a tres personas en ciclomotores, tres personas en bicicletas, una persona en una bicicleta eléctrica y una persona que iba a pie mientras el camión avanzaba por una zona concurrida de Brooklyn, justo al norte del puente Verrazzano-Narrows a lo largo del Puerto de Nueva York, dijo la policía. Las víctimas tenían entre 30 y 66 años.

Un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley le dijo a nuestra cadena hermana News 4 que Sor dijo en un comunicado que "solo atropelló a personas malas, no a personas buenas".

Un hombre de 44 años que conducía un ciclomotor murió más tarde el lunes a causa de una lesión en la cabeza después de que el camión lo atropellara aproximadamente media hora después de que golpeó a la primera víctima. El alcalde Eric Adams dijo que el hombre, identificado por la familia como Yije Ye, era un padre soltero que “criaba a esos niños solo”.

El primo de la víctima le dijo a NBC New York que Ye se había mudado a Estados Unidos desde China hace casi dos décadas. Vivía en Bay Ridge, según los vecinos, y estaba repartiendo comida cuando fue golpeado. Más tarde murió en el hospital.

Yije Ye deja atrás a tres hijos adolescentes, y la familia dijo que el "trágico accidente destrozó su sueño americano".

El alcance y la duración de la destrucción generaron dudas sobre la respuesta de la policía de Nueva York y si la persecución, que en un momento involucró a un automóvil de policía que aceleró detrás del U-Haul hacia la acera mientras un hombre se zambullía para ponerse a salvo, puso a más personas en peligro.

Mohammed Salah Rakchi, de 36 años, un repartidor que emigró de Argelia hace tres años, fue atropellado mientras hacía mandados después de dejar a su hija de 7 años en la escuela. La primera víctima golpeada en el alboroto, Rakchi sufrió fracturas de huesos, hemorragia cerebral y otras lesiones. Permaneció en coma inducido médicamente el martes, aferrándose a la vida.

"Siento que estoy en un sueño… el peor tipo de sueño", dijo su esposa, Nadjet Tchenar, y agregó que la condición de su esposo no había mejorado desde el lunes. "Mi corazón esta roto."

Un abogado de la familia de Rakchi, Derek Sells, cuestionó si ser perseguido por la policía "fue un evento desencadenante para este conductor y qué podría haberlo llevado a hacer las cosas que hizo". El bufete de abogados dijo que llevaría a cabo su propia investigación.

La política de la policía de Nueva York exige que los oficiales dejen de perseguir vehículos cuando los riesgos para la policía y el público “superan el peligro para la comunidad”.

La comisionada de Policía Keechant Sewell dijo el martes que el departamento está revisando su respuesta. Más tarde, la Policía de Nueva York publicó imágenes de video de la cámara corporal en las redes sociales que mostraban a los oficiales limpiando con urgencia una calle llena de niños de escuela primaria cerca de donde el U-Haul estaba causando estragos.

Sor alquiló el camión U-Haul en West Palm Beach, Florida, el 1 de febrero y pagó por adelantado un alquiler de 30 días. Permaneció allí hasta el 4 de febrero, cuando comenzó a conducir hacia el norte hasta Brooklyn, donde viven su hijo y su exesposa, dijo Essig.

El 5 de febrero, Sor fue detenido en Carolina del Sur y citado por conducción temeraria y posesión de marihuana. Llegó a Brooklyn al día siguiente, sorprendiendo a su hijo cuando apareció en su puerta en medio de la noche.

El hijo de Weng Sor, Stephen Sor, de 30 años, dijo a The Associated Press que su padre tenía antecedentes de enfermedad mental. Dijo que no hablaban con frecuencia y describió su relación como "inestable". Los registros muestran que el padre fue condenado y cumplió condena por múltiples actos de violencia, incluido apuñalar a su propio hermano.

“Con mucha frecuencia, elige saltarse sus medicamentos y hacer algo como esto”, dijo Stephen Sor en una entrevista afuera de su casa en Brooklyn. “Esta no es la primera vez que lo arrestan. No es la primera vez que va a la cárcel”.

El sospechoso continuó sufriendo problemas de salud mental existentes mientras intentaba visitar a su familia separada. Un funcionario dijo que llamaron a la policía en 2019 después de que Sor supuestamente gritara y actuara de manera errática en la calle. Las fuentes le dijeron a NBC New York que la familia de Sor confirmó que tiene problemas emocionales, pero nunca había sido un extremista religioso o radical.

El 8 de febrero, dijo Essig, la policía detuvo a Sor por exceso de velocidad en el U-Haul en una carretera de Brooklyn donde están prohibidos los camiones y otros vehículos comerciales. Luego fue visto en Nueva Jersey el domingo, un día antes del caos en Brooklyn, dijo Essig.

La persecución con la policía terminó el lunes cuando una patrulla de la policía cortó la ruta sinuosa y bloqueó el camión contra un edificio cerca de la entrada de un túnel que va de Brooklyn a Manhattan, a más de 3 millas de donde comenzó la persecución.

Después de que Sor fue detenido, Essig dijo que le dijo a la policía: "Deberías haberme disparado", supuestamente diciendo a los oficiales que lo arrestaron que quería morir.

El historial criminal de Sor incluye arrestos por conducir en estado de ebriedad y evadir a un oficial de policía en 2002 y múltiples casos de agresión.

En 2015, Weng Sor apuñaló a su hermano en Las Vegas y cumplió cerca de 17 meses en una prisión de Nevada, según los registros judiciales y penitenciarios. En 2020, apuñaló a alguien en el brazo y el pecho con un cuchillo y fue sentenciado a 364 días en la cárcel del condado.

Antes de declararse culpable en ese caso, Sor fue evaluado durante varios meses en centros psiquiátricos estatales antes de ser declarado competente para enfrentar cargos, según muestran los registros judiciales. Los registros no enumeran ningún diagnóstico, pero tenga en cuenta que Sor recibió medicamentos.

En un caso anterior en Nevada, se le ordenó recibir asesoramiento y realizar servicio comunitario después de declararse culpable de un delito menor de agresión en 2005. El juez notó en ese momento que Sor se mudaría a Nueva York y le ordenó que se sometiera a una evaluación de salud mental una vez que llegó.

El incidente aterrador recuerda a un ataque mortal en 2017 donde Sayfullo Saipov también usó un camión de U-Haul para atropellar a varias personas en un camino a lo largo de la autopista West Side. Ocho personas murieron en ese ataque. Además, del alboroto de un automovilista perturbado a través de Times Square el mismo año que mató a uno e hirió a 20.

Cronología de los hechos

La policía rastreó el inicio del recorrido del conductor hasta Bay Ridge, alrededor de 5th Avenue y Bay Ridge Parkway, antes de continuar hacia el norte hasta Sunset Park. Hubo informes iniciales de que el camión se desvió hacia las aceras cuando la policía lo seguía de cerca.

Las imágenes de seguridad capturaron solo una fracción del peligro que el conductor representaba para cualquier persona en la carretera o cerca de ella el lunes por la mañana.

El camión U-Haul fue visto en un video conduciendo por 4th Avenue cerca de 55th Street y girando bruscamente sin previo aviso hacia el carril para bicicletas donde un ciclista fueatropellado y arrollado.

En otro video, una persona en la acera salta fuera del camino, esquivando por poco el impacto total del camión mientras acelera por el camino con una patrulla de policía persiguiéndolo de cerca.

Aquí hay una cronología de los eventos del lunes, según la Policía de Nueva York, antes de que el sospechoso finalmente fuera detenido y arrestado:

10:17 a. m.: El conductor del camión U-Haul atropella a un hombre de 36 años cerca de 4th Avenue y 55th Street en Sunset Park, Brooklyn. La víctima se lesionó la pierna, se dice que está en condición estable en el hospital.

10:29 a. m.: Un hombre de 34 años fue atropellado cerca de 5th Avenue y Senator Street en Bay Ridge y sufrió heridas en el pecho. Fue llevado al hospital y se espera que esté bien.

10:31 a. m.: Un hombre de 30 años fue atropellado cerca de Bay Ridge Parkway y 7th Avenue. La policía dijo que sufrió heridas en las piernas y se espera que se recupere.

10:36 a. m.: El camión golpeó a un hombre de 51 años cerca de Bay Ridge Parkway y 12th Avenue, causándole lesiones en la cabeza. Fue llevado al hospital, donde la policía dijo que se estaba recuperando.

10:48 a. m.: Un hombre de 44 años sufrió heridas graves en la cabeza después de ser golpeado cerca de Bay Ridge Parkway y 5th Avenue. Más tarde murió en el hospital.

10:50 a. m.: Otro hombre fue atropellado cerca de Bay Ridge Parkway y 7th Avenue. El hombre de 38 años fue llevado al hospital con lesiones en el tobillo.

11:05 a. m.: Un oficial de policía de 33 años y un hombre de 32 años fueron atropellados cerca de la calle 72 y la 3 avenida en Bay Ridge. El oficial sufrió heridas en las piernas mientras que el otro hombre se lastimó la cabeza y el pecho, pero se esperaba que ambos se recuperaran.

11:05 a. m.: A solo una cuadra de distancia, en la calle 73 y la 3. avenida, la víctima más anciana, un hombre de 66 años, fue atropellada. Se espera que esté bien después de lesionarse el cuello y la rodilla.

A las 11:30 a. m., la Policía de Nueva York tenía el camión con matrícula de Arizona y su conductor rodeados en una esquina entre Red Hook y Carroll Gardens. El conductor fue detenido sin incidentes.

El camión, detenido contra una patrulla de policía en la acera, fue registrado en busca de posibles explosivos. Esa parada es parte de siete lugares diferentes en Brooklyn que se están clasificando en busca de evidencia, dijo el lunes por la tarde la comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell.

Rafael Pujols con los detalles.