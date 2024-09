Lo que sabemos sobre las investigaciones federales de funcionarios de la administración de Eric Adams

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, enfrenta cada vez más dudas sobre su capacidad para gobernar después de que investigadores federales confiscaran los teléfonos de varios funcionarios de su administración, lo que agravó el escrutinio de un demócrata que ya estaba atrapado en una investigación criminal aparentemente distinta.

El miércoles, agentes federales confiscaron los dispositivos del comisionado de la Policía de Adams, el canciller de escuelas, dos vicealcaldes y varios otros asesores.

Ninguno de los funcionarios involucrados ha sido acusado de ningún delito, pero la ola de registros se sumó a una nube de sospechas en torno a Adams, un excapitán de la policía de la ciudad que se ha presentado como un defensor de la ley y el orden.

También han planteado preguntas internas sobre la capacidad de la administración para mantenerse enfocada en servir a la ciudad más grande del país.

En una llamada privada el viernes con personal de alto nivel, el comisionado de Gestión de Emergencias de la ciudad, Zach Iscol, ofreció una evaluación contundente del impacto de las investigaciones en la seguridad pública.

"Esto no es bueno", dijo, según una grabación de la reunión obtenida por The Associated Press. “Están pasando muchas cosas en la ciudad y lo que más me preocupa es que los líderes de la ciudad estén distraídos”.

La agencia, que es responsable de los procedimientos de emergencia de la ciudad, está bajo la cartera del vicealcalde de Seguridad Pública Philip Banks, cuya casa fue visitada por las fuerzas del orden el miércoles. Iscol dijo en la llamada que no había hablado con los líderes del Ayuntamiento hasta el viernes por la mañana.

El FBI y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan se negaron a hacer comentarios y no quedó claro de inmediato si las autoridades federales estaban buscando información vinculada a una investigación o a varias.

Además de Banks, los agentes federales confiscaron el miércoles dispositivos del comisionado de Policía Edward Caban; la primera vicealcaldesa Sheena Wright; el hermano de Banks, David Banks, el canciller de escuelas de la ciudad; y Timothy Pearson, un importante asesor de la Alcaldía y exfuncionario de alto rango del Departamento de Policía de Nueva York.

Las incautaciones se produjeron casi un año después de que los agentes federales confiscaran los teléfonos y el iPad de Adams cuando salía de un evento en Manhattan. Los investigadores también registraron las casas de un importante recaudador de fondos de la campaña de Adams y de un miembro de la oficina de asuntos internacionales de su administración.

En febrero, las autoridades federales registraron dos propiedades pertenecientes a su director de asuntos asiáticos como parte de una investigación separada supervisada por la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn.

A principios de este verano, Adams, su campaña y el Ayuntamiento recibieron citaciones de los fiscales federales solicitando información sobre los viajes al exterior del alcalde y sus posibles conexiones con el Gobierno turco.

La ronda más reciente de búsquedas parece no estar relacionada con la investigación sobre Turquía ni con la de los fiscales federales de Brooklyn, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a revelar información sobre las investigaciones.

"Hay un tufo de corrupción en torno al alcalde", dijo Douglas Muzzio, profesor de ciencias políticas jubilado del Baruch College con un profundo conocimiento de la política de Nueva York. "Hay que creer que en algún momento, la sensación de que el gobierno no está funcionando va a empezar a invadir la conciencia pública".

Los investigadores federales parecen haber estado interesados ​​en el círculo íntimo de Adams desde este invierno. John Scola, un abogado que representa a cuatro empleados municipales que han acusado a Pearson de acoso sexual, dijo que tres de sus clientes recibieron visitas en febrero de agentes del FBI, que querían saber sobre Pearson y su trabajo con el Ayuntamiento.

Pearson trabajó anteriormente junto a Phil Banks antes de que le asignaran la dirección de una nueva unidad de alcalde encargada de supervisar las agencias de la ciudad.

Quienes trabajaron con Pearson dijeron que tenía un conjunto inusual de responsabilidades que le otorgaban una amplia libertad sobre los ascensos policiales, los esfuerzos de recuperación de la pandemia y ciertos refugios para personas sin hogar para migrantes. Actualmente se enfrenta a una investigación municipal separada por su papel en una pelea en uno de esos refugios.

A lo largo de las diversas actividades del FBI, Adams ha mantenido enérgicamente que ha seguido la ley y que seguirá centrado en sus deberes como alcalde.

Cuando se le preguntó repetidamente en conferencias de prensa sobre las investigaciones, Adams dijo que su mantra es "mantenerse concentrado, sin distracciones y trabajando duro".

Fabien Levy, un portavoz del alcalde, dijo que nada obstaculizaría la capacidad de la administración para gobernar.

“Durante la mayor parte de un año, el alcalde ha sido absolutamente claro en que, como exmiembro de las fuerzas del orden, siempre cumplirá la ley y, al mismo tiempo, se ha centrado en cumplir con la ley para la gente de la ciudad”, dijo Levy en un comunicado el viernes, señalando las recientes caídas en la delincuencia y los aumentos en el número de empleos y otras iniciativas de la ciudad.

Desde las búsquedas del miércoles por la mañana, el alcalde ha visitado personalmente una emergencia en un túnel, ha celebrado un evento público sobre el primer día de clases y se ha reunido con los residentes preocupados por las bicicletas eléctricas. El viernes, celebró su reunión programada regularmente con el personal superior a las 8 a.m. y luego se reunió con el alcalde de Lisboa, dijo Levy.

En un comunicado, el rector de escuelas, David Banks, dijo: "Sigo centrado en garantizar que tengan un año escolar seguro, académicamente riguroso y alegre. Estoy confirmando que estoy cooperando con una investigación federal. En este momento, no puedo hacer más comentarios sobre ese asunto".

Benjamin Brafman, abogado de Philip Banks, confirmó que se llevó a cabo una búsqueda, pero se negó a hacer comentarios al respecto. La oficina de relaciones con los medios del Departamento de Policía de Nueva York también confirmó que se había llevado a cabo una investigación federal en la que estaban involucrados miembros del departamento, pero se negó a permitir que Caban hiciera comentarios. Se dejó un mensaje telefónico al abogado de Pearson y no hubo respuesta.

Pero las noticias de las últimas investigaciones han proporcionado a los enemigos de Adams nuevas y potentes líneas de ataque antes de lo que se espera que sea una temporada de elecciones primarias muy disputada para el alcalde demócrata.

Brad Lander, un demócrata que se desempeña como contralor de la ciudad y es uno de los pocos rivales de Adams en las primarias del próximo año, dijo que el hecho de que las investigaciones estén girando en torno a gran parte del personal superior del alcalde podría crear "un nivel de distracción y ansiedad sobre la confiabilidad y las consecuencias para todos los neoyorquinos".

"Los neoyorquinos quieren saber que sus líderes están centrados en sus problemas y no en sus propios problemas, y el personal de las agencias también necesita un liderazgo centrado que los ayude a enfrentar los desafíos que tienen los neoyorquinos", dijo Lander.

Scott Stringer, un excontralor de la ciudad que se espera que se presente contra Adams el próximo año, dijo que las investigaciones se están convirtiendo en un serio impedimento para el proceso diario de gobernar.

"Nosotros los neoyorquinos no somos estúpidos", dijo. “Sabemos que este gobierno está paralizado por la investigación. Creo que el alcalde debe dar un paso adelante y decirles a los neoyorquinos, de manera real, todo lo que sabe sobre lo que está sucediendo”.