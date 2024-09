NUEVA YORK — Casi un año después de que agentes del FBI confiscaron sus teléfonos, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, enfrenta una constelación cada vez mayor de investigaciones federales que involucran a su administración.

En las últimas semanas, las investigaciones han producido una serie de citaciones, redadas y acontecimientos que han provocado un latigazo cervical para el demócrata en su primer mandato. Los investigadores federales han visitado a más de una docena de miembros de su administración, y han confiscado dispositivos del comisionado de Policía (que luego renunció), el director de las escuelas públicas y otros confidentes de confianza dentro y fuera del Ayuntamiento.

Al menos un asistente de alto rango del alcalde recibió una citación para testificar ante un gran jurado.

Los fiscales federales se han negado a hablar sobre las investigaciones, pero personas familiarizadas con elementos de los casos han descrito múltiples investigaciones separadas que involucran a asistentes de alto rango de Adams, familiares de esos asistentes, recaudación de fondos de campaña y posible tráfico de influencias en los departamentos de policía y bomberos.

Adams, un excapitán de policía, no ha sido acusado de ningún delito y niega rotundamente tener conocimiento de actividades delictivas.

A continuación, un vistazo a lo que sabemos sobre las investigaciones:

Una empresa de vida nocturna dirigida por el gemelo del jefe de Policía

El 4 de septiembre por la mañana, los agentes federales se desplegaron por la Ciudad de Nueva York para confiscar dispositivos a algunos de los asesores más cercanos del alcalde, pero también viajaron al condado de Rockland, aproximadamente a una hora al norte de la ciudad. Allí, visitaron la casa del entonces comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Edward Caban, así como la residencia cercana de su hermano gemelo, James Caban. Se incautaron dispositivos de ambas casas.

James Caban también era policía, pero fue despedido por el Departamento de Policía de Nueva York en 2001 después de que se le escuchara en una grabación amenazando a un taxista. Más recientemente, ha dirigido un negocio de consultoría de vida nocturna.

Después de que salieran a la luz las búsquedas, el dueño de un bar de jugos de Brooklyn acusó públicamente a un asistente del alcalde, Ray Martin, de intentar extorsionarlo al afirmar que recibiría un mejor trato policial si contrataba a James Caban como consultor. Como parte de la investigación, la policía confiscó teléfonos de varios funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York a nivel de distrito.

Una semana después de los registros, Caban anunció su renuncia y les dijo a los oficiales que no quería que las investigaciones "crearan una distracción". El mismo día, Martin fue despedido de su trabajo en el Ayuntamiento.

James Caban "niega inequívocamente cualquier irregularidad", dijo su abogado, Sean Hecker, en un comunicado. Un correo electrónico enviado a Martin no fue devuelto. Un abogado de Edward Caban no respondió a los mensajes telefónicos y de correo electrónico.

Los hermanos Banks y una empresa de consultoría

Tras asumir el cargo en 2022, Adams recurrió a un par de hermanos para que le ayudaran a supervisar dos de las instituciones más importantes de la ciudad, las escuelas públicas y el Departamento de Policía. Nombró a Philip Banks, exjefe del Departamento de Policía de Nueva York, vicealcalde de seguridad pública. Nombró a David Banks, que había dirigido una red de escuelas para varones, canciller de Escuelas.

El mismo día que aparecieron en las casas de los hermanos Caban, los investigadores federales confiscaron los dispositivos de Philip y David Banks, así como de la primera vicealcaldesa Sheena Wright, que es la pareja de hecho de David Banks.

Los agentes también se llevaron un teléfono del hermano menor de los Banks, Terence Banks.

Terence Banks, exsupervisor de nivel medio del sistema de metro de la Ciudad de Nueva York, lanzó una empresa de consultoría que prometía conectar a las empresas con las principales partes interesadas del gobierno. La firma representaba a empresas que buscaban trabajo con agencias de la ciudad, incluidos los departamentos de Educación y Policía.

Según los registros públicos, algunas de esas empresas recibieron millones de dólares en contratos de la ciudad (y en un caso consiguieron una reunión personal con el rector de escuelas) después de contratar a Terrence Banks.

Tanto David como Terence Banks han dicho que no creen que sean objeto de la investigación. Un abogado de Philip Banks, Benjamin Brafman, ha dicho a los periodistas que cree que su cliente no tiene “ninguna responsabilidad penal”.

David Banks y Philip Banks siguen en sus puestos. Sin embargo, David Banks anunció que se retirará de su cargo como canciller de Escuelas a finales de 2023. Adams los ha defendido, señalando que su relación con la familia se remonta a la época en que sirvió a las órdenes de su padre en el departamento de policía.

Un asesor con control sobre contratos

Tim Pearson, una figura influyente con poca presencia pública, es uno de los asesores de mayor confianza del alcalde. Pearson ha mantenido el respaldo del alcalde, con quien trabajó hace décadas en el Departamento de Policía, incluso cuando se enfrentó a varias demandas que lo acusaban de acoso sexual y a una investigación de la ciudad por su papel en una pelea en un refugio para inmigrantes.

Las autoridades federales también confiscaron los dispositivos electrónicos de Pearson a principios de este mes. No está claro qué aspecto de su trabajo podría estar bajo escrutinio. Entre las amplias responsabilidades, Pearson desempeñó un papel importante en la aprobación de contratos para los refugios para inmigrantes de la ciudad.

El viernes pasado, la directora municipal de Operaciones para Solicitantes de Asilo, Molly Schaeffer, que trabajó estrechamente con Pearson, recibió una citación para testificar ante un gran jurado. A diferencia de otros asistentes, sus dispositivos no fueron confiscados por agentes federales.

Jennifer Beidel, exfiscal federal adjunta en Manhattan, dijo que una citación para testificar normalmente significa que una investigación ha avanzado hasta el punto en que los fiscales están proporcionando al gran jurado las pruebas que necesitarían para decidir si acusar a alguien.

Un abogado que representa a Pearson en las demandas civiles no respondió a una solicitud de comentarios. Pearson no ha hablado públicamente desde los allanamientos.

Un alcalde bajo el microscopio

La primera señal de que las autoridades federales estaban investigando a personas cercanas a Adams llegó a principios de noviembre pasado, cuando los agentes registraron la casa de una de sus principales recaudadoras de fondos, Brianna Suggs.

Luego, el 6 de noviembre, los agentes del FBI detuvieron al propio Adams cuando salía de un evento en Manhattan y le confiscaron sus teléfonos celulares y su iPad.

Los agentes también registraron la casa del enlace de Adams con la comunidad turca en Nueva York y un exejecutivo de una aerolínea turca.

Como parte de esa investigación, los fiscales federales han buscado información sobre un período en el que Adams todavía era presidente del distrito de Brooklyn, pero había ganado las primarias demócratas y se esperaba ampliamente que fuera elegido alcalde en otoño. Durante ese período, los funcionarios turcos estaban tratando de lograr que la ciudad acelerara la aprobación del Departamento de Bomberos de un nuevo edificio diplomático que estaba siendo retrasado debido a problemas de seguridad.

Durante el verano, los fiscales federales citaron a Adams, su brazo de campaña y el Ayuntamiento, solicitando información sobre el cronograma del alcalde, sus viajes al exterior y posibles conexiones con el gobierno turco.

Adams ha negado cualquier irregularidad. Los abogados privados del alcalde dijeron que habían entregado “amplia evidencia que socava las teorías reportadas sobre el procesamiento federal en relación al alcalde”.

Otras consultas

Los fiscales federales también están investigando a Winnie Greco, directora de Asuntos Asiáticos de la ciudad y aliada de Adams desde hace mucho tiempo. A diferencia del resto de las investigaciones, esta está a cargo de fiscales federales de Brooklyn.

Además, la semana pasada los fiscales federales citaron a una iglesia de Brooklyn para que informara sobre posibles tratos entre un sacerdote y Frank Carone, el exjefe de personal de Adams que ahora dirige su propia firma de lobby.

Greco no ha hecho comentarios públicos sobre las búsquedas del FBI en sus propiedades y sigue trabajando para la ciudad. Carone ha dicho a los periodistas que no está al tanto de ninguna investigación criminal vinculada a él.

Dos jefes de bomberos de alto rango fueron arrestados bajo cargos de haber solicitado decenas de miles de dólares en sobornos a personas que buscaban un trato preferencial de la oficina de inspección de seguridad del Departamento de Bomberos. Ambos se han declarado inocentes.

Y el viernes, las autoridades federales registraron las casas del recién nombrado comisionado interino de Policía de la ciudad de Nueva York, Thomas Donlan, y confiscaron materiales no relacionados con su trabajo policial. Donlon confirmó la búsqueda y dijo que se trataba de materiales que habían estado en su posesión durante 20 años.

No se refirió a qué se refería la investigación, pero una persona familiarizada con la misma dijo que se trataba de documentos clasificados que databan de los años en que Donlon trabajaba para el FBI. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre esa investigación.