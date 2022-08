Iniciativa de NYC busca ayudar a los neoyorquinos en la fuerza laboral

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York anunció el lunes una iniciativa que ayudará a neoyorquinos de bajos ingresos a tener oportunidades laborales, dijo el alcalde Eric Adams.

New York City Pathways to Industrial and Construction Careers (PINCC) es un programa de desarrollo de nuevos talentos que ayudará a colocar a casi 2,300 neoyorquinos de bajos ingresos en la trayectoria hacia carreras en dos sectores de crecimiento de la economía de la ciudad en los próximos tres años. El programa se financiará con una subvención de $18.6 millones de la Administración de Desarrollo Económico de EE. UU. en respuesta a la propuesta ganadora de la Ciudad de Nueva York para el Good Jobs Challenge creado bajo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021.

PINCC crea vías de capacitación y brinda apoyo integral y ofrece oportunidades que cambian la vida de los neoyorquinos.

El objetivo es crear una ciudad donde todos los jóvenes se inicien con éxito en carreras satisfactorias, todos los neoyorquinos se beneficien de un salario digno y contribuyen a la prosperidad compartida de la ciudad, los empleadores aprovechan el talento local y los recursos públicos y privados están completamente alineados.

PINCC participa en las tres fases del ciclo de empleo: reclutamiento y capacitación, colocación laboral, retención y ascenso.

El programa proyecta capacitar a casi 2,300 neoyorquinos y ayudarlos a ubicarlos en trabajos de salarios altos y/o sindicalizados con beneficios en roles como mecánico diesel, trabajador de servicios generales, comerciante o gerente de proyectos de construcción.

Los participantes serán seleccionados por su interés específico en las carreras industriales y de la construcción, se combinarán con la capacitación adecuada para sus habilidades y ambiciones, y se les ubicará y brindará apoyo continuo a través de un amplio conjunto de relaciones con los empleadores. Los socios clave en PINCC incluyen dos organizaciones "catalizadoras": la Oficina de Talento y Desarrollo de la Fuerza Laboral de la Alcaldía y el Consorcio para la Educación de los Trabajadores, una organización sin fines de lucro. Ambas organizaciones se comprometerán con los empleadores, mientras que la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York será responsable de reclutar participantes.

La orden ejecutiva tambiém ayudará:

Crear un plan interinstitucional para toda la ciudad sobre el desarrollo del talento y la fuerza laboral, que se preparará y presentará al alcalde anualmente.

Desarrollar un tablero del portal de talentos para mostrar el progreso en toda la ciudad.

Consolidar la Oficina de Empleo Juvenil de la Alcaldía y la implementación del Proyecto Acuerdos Laborales/Contratación Comunitaria en Oficina de Talento y Desarrollo Laboral.

Facultar a la Oficina de Talento y Desarrollo de la Fuerza Laboral para administrar y hacer recomendaciones para los nombramientos de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral.

Cuatro de las asociaciones industriales actuales de la ciudad, (salud, tecnología, construcción y fabricación), que actualmente reportan a Small Business Services, se unirán formalmente a la Oficina de Desarrollo de Talento y Fuerza Laboral para ayudar a desarrollar y promover la estrategia de toda la ciudad.

“Todos los neoyorquinos merecen ganar un salario digno y compartir la prosperidad de nuestra ciudad, y es por eso que me enorgullece anunciar Pathways to Industrial and Construction Careers”, dijo el alcalde Adams. “Este es un nuevo enfoque dinámico para el desarrollo de la fuerza laboral y un cambio importante con respecto a la forma anterior en que se atendía a los solicitantes de empleo y los empleadores. Y no se trata de un solo programa: estamos aplicando esta misma filosofía para revolucionar nuestro enfoque del desarrollo del talento en la Ciudad de Nueva York mediante la firma de una orden ejecutiva para optimizar los esfuerzos de casi dos docenas de agencias y oficinas de la ciudad que administran estos programas. Las vidas cambiarán debido a este trabajo y los empleadores recibirán una sólida fuente de talento necesaria para crecer”.