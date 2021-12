Inicia período de solicitud para beca que otorga título de enfermería en las universidades públicas de NY

Lo que debes saber La gobernadora Kathy Hochul anunció el miércoles la apertura del período de solicitud de la beca Enfermeras para Nuestro Futuro, Nurses For Our Future en inglés, que cubrirá la matrícula de 1,000 trabajadores de la salud nuevos o actuales para obtener un título de asociado en enfermería (ADN) o una licenciatura en ciencias en enfermería (BSN) en un colegio o universidad pública del estado de Nueva York de dos o cuatro años.

Las becas cubrirán la matrícula real cobrada por el colegio o universidad pública, SUNY o CUNY, durante cuatro semestres de tiempo completo. Los premios se prorratearán para los beneficiarios que asistan a menos de tiempo completo y las becas no cubrirán otros costos de asistencia, incluidos honorarios, alojamiento y comida u otros gastos.

Para obtener más información visite: https://www.governor.ny.gov/programs/nurses-our-future-scholarship

El programa de becas Nurses For Our Future busca reclutar y volver a capacitar a los profesionales de enfermería y atención médica para que presten servicios en las NYSRN que más lo necesitan. Esto en vista de cómo desde el inicio de la pandemia del COVID-19, los hospitales se han enfrentado a una escasez de mano de obra y una afluencia masiva de pacientes.

Actualmente hay más de 9.300 vacantes para enfermeras registradas en el estado de Nueva York. La beca significará que 1,000 estudiantes más pueden ingresar a un programa de enfermería en SUNY o CUNY. Los estudiantes podrán completar sus programas con un horario flexible, ya sea a tiempo parcial o completo.

Se otorgarán hasta 500 becas para enfermeras con licencia de otro estado que se reubiquen y practiquen en el estado de Nueva York para obtener un BSN, 250 para las enfermeras con licencia del estado de Nueva York para obtener un BSN y 250 para los residentes del estado de Nueva York que busquen un nuevo título en ADN.

Este esfuerzo incentivará a los residentes del estado de Nueva York activos en el campo de la atención médica a mejorar su trayectoria profesional y avanzar en su educación a través del sistema SUNY o CUNY.

El programa Nurses For Our Future que se lleva a cabo a través de SUNY y CUNY reclutará y volverá a capacitar a profesionales de enfermería y atención médica, con la matrícula completamente cubierta. El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York también ayudará a comercializar nuevas oportunidades en la industria del cuidado de la salud para quienes trabajan actualmente en el campo o para quienes están desempleados.

Además, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ayudará a comercializar estas nuevas oportunidades para los trabajadores existentes y desempleados, incluidas las oportunidades disponibles a través de los Centros regionales de oportunidades educativas de SUNY para las certificaciones de enfermería de nivel de entrada en alta demanda, incluido el asistente de enfermería certificado, el enfermero práctico licenciado y el personal de enfermería y ayudante de hogar.

Al transmitir con éxito un formulario de inscripción en línea cada participante ingresará en el sorteo.

¿Hasta cuándo puedo ingresar al sorteo de la beca?

Desde el miércoles 22 de diciembre de 2021 hasta el sábado 5 de febrero de 2022 a las 11:59:59 p.m. las personas que cumplen el criterio pueden participar en el sorteo de becas "Enfermeras para Nuestro Futuro".

¿De qué es la beca?

Los ganadores recibirán fondos para cubrir los costos de matrícula en un colegio o universidad pública del estado de Nueva York de dos o cuatro años. Los ganadores deben estar matriculados en un programa de licenciatura en enfermería de dos años a tiempo completo o parcial para mantener la elegibilidad para recibir fondos.

Los fondos estarán disponibles para cuatro semestres de asistencia a tiempo completo, de un premio prorrateado para los ganadores de becas que asistan a menos de tiempo completo. "Step-out" estará disponible en determinadas circunstancias según lo estipulado en el acuerdo de premios.

Los ganadores deberán firmar un acuerdo de premios que regule los términos y condiciones de aceptación de la beca "Nurses For Our Future".

¿Quiénes cumplen el requisito?

Eres elegible para participar en el sorteo si cumples con los siguientes requisitos:

Actualmente vive fuera del estado de Nueva York y: Tienes un título de asociado en enfermería.

Actualmente trabajas como enfermera con licencia fuera del estado de Nueva York.

Aceptas mudarte al estado de Nueva York y obtener empleo en un centro de atención médica de alta necesidad dentro de los 3 a 6 meses posteriores a la obtención de una beca "Enfermeras para Nuestro Futuro".

Aceptas obtener un BSN e inscribirte a tiempo completo o parcial en un programa de BSN en un colegio o universidad pública del estado de Nueva York para el otoño de 2023.

Aceptas trabajar como enfermera registrada en un centro de alta necesidad en el estado de Nueva York durante dos años después de la graduación, si está inscrito a tiempo completo.

Tienes toda la documentación complementaria requerida a la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York para determinar si cumplen los criterios para el pago de la Beca "Nurses For Our Future". Actualmente vives dentro del estado de Nueva York y Tienes un título de asociado en enfermería;

Actualmente trabajas como enfermera con licencia dentro del estado de Nueva York.

Aceptas obtener un BSN e inscribirse a tiempo completo o parcial en un programa de BSN en un colegio o universidad pública del estado de Nueva York para la primavera de 2023.

Aceptar trabajar como enfermera registrada en un centro de alta necesidad en el estado de Nueva York durante dos años después de la graduación, si está inscrito a tiempo completo.

Tienes toda la documentación requerida a la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York para determinar si calificas para el pago de la beca "Nurses For Our Future". Actualmente vives dentro del estado de Nueva York y: Aceptas obtener un título de asociado en enfermería a tiempo completo en un colegio o universidad pública del estado de Nueva York para el otoño de 2022.

Aceptas trabajar como enfermera registrada en una instalación de alta necesidad en el estado de Nueva York durante dos años después de graduarse.

Tienes toda la documentación requerida a la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York para determinar si calificas para el pago de la Beca "Nurses For Our Future".

¿Cómo puedo solicitar la beca?

Las inscripciones deben completarse aquí.

Para obtener más información visite: https://www.governor.ny.gov/programs/nurses-our-future-scholarship

¿Cómo se selecciona quiénes ganan la beca?

Se seleccionará un total de 500 ganadores del premio del grupo de enfermeras participantes con licencia de fuera del estado; se seleccionará un total de 250 ganadores del premio del grupo de enfermeras participantes con licencia en el estado; y se seleccionará un total de 250 ganadores del premio del grupo de nuevos estudiantes de enfermería que ingresan en el estado de acuerdo con el siguiente calendario de anuncios de sorteos:

Las participaciones serán aleatorias y los ganadores serán seleccionados dentro del grupo de personas que cumplen el criterio y que hayan enviado un formulario de participación ("participantes"). Los primeros 1,000 resultados de lotería devueltos serán los ganadores del premio, sujeto a verificación. El orden del resultado de la lotería se registrará y se archivará para fines de auditoría.

El cumplimiento de los requisitos de cada ganador para recibir el premio será verificada por el estado de Nueva York y la universidad del ganador antes del pago.

En el caso de que una entrada se considere inválida, se encuentre una discrepancia, no se pueda ubicar al ganador, rechace el premio, se niegue a proporcionar información de verificación, no responda de inmediato al contacto inicial de los funcionarios estatales o no esté dispuesto o no pueda hacerlo, el ganador será eliminado del grupo de premios y el premio se entregará al siguiente participante en el orden en que fueron clasificados hasta que se verifiquen los 1,000 ganadores.

La prontitud y el grado de razonabilidad de los esfuerzos para localizar a un ganador o de cualquier decisión para considerar a un ganador que no cumple los requisitos según estas reglas quedarán a la entera discreción de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York.

¿Cómo se si fui seleccionado?