Exasistente del alcalde de NYC llega a la oficina del fiscal del distrito para enfrentar cargos

NUEVA YORK -- La exasesora principal del alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, se entregó el jueves para enfrentar cargos de corrupción, en el último golpe a la administración de un alcalde acusado en medio de investigaciones sobre múltiples ayudantes y aliados.

Ingrid Lewis-Martin, quien renunció el domingo a su papel como una de las funcionarias más poderosas del Ayuntamiento, fue vista entrando a la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg en el Bajo Manhattan la madrugada del jueves.

Bragg y la comisionada del Departamento de Investigación, organismo de control de la ciudad, Jocelyn Strauber, han programado una conferencia de prensa para el jueves por la tarde. El tema no fue anunciado, pero dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a The Associated Press que se esperaba que Lewis-Martin fuera procesada el jueves por la tarde por los cargos presentados por la oficina de Bragg.

Las personas no estaban autorizadas a discutir públicamente los detalles del caso y hablaron con la AP bajo condición de anonimato. Los cargos específicos contra Lewis-Martin no fueron anunciados públicamente.

El jueves se dejaron mensajes en la oficina del fiscal de distrito y en el abogado de Lewis-Martin, Arthur Aidala, en busca de comentarios.

El Departamento de Investigación se negó a hacer comentarios el miércoles.

Aidala dijo a los periodistas esta semana que se esperaba que Lewis-Martin enfrentara cargos criminales relacionados con presuntos regalos indebidos.

Lewis-Martin dijo el lunes que estaba siendo “falsamente acusada” y que “no había hecho ningún arreglo por adelantado para aceptar regalos o dinero, o para que se le diera algún regalo o dinero a un miembro de la familia o amigo para que pudiera hacer mi trabajo”.

La administración de Adams se ha visto sacudida por investigaciones criminales. El alcalde, un demócrata, se declaró no culpable de los cargos de conspiración, fraude electrónico y soborno en un caso federal no relacionado programado para juicio en abril próximo.

Lewis-Martin, de 63 años, ha sido una de los confidentes más cercanos del alcalde, y ha desempeñado funciones de alto nivel mientras Adams ascendía en las filas del Gobierno de Nueva York durante casi dos décadas.

Los fiscales la recibieron en un aeropuerto de Nueva York en septiembre, cuando bajaba de un vuelo procedente de Japón. Los fiscales federales le entregaron una citación mientras los fiscales de Manhattan le quitaban los teléfonos y registraban su casa.

Adams fue acusada en septiembre de aceptar beneficios de viajes de lujo y contribuciones ilegales a la campaña de un funcionario turco y otros ciudadanos extranjeros que buscaban comprar su influencia. Esa investigación se hizo pública a finales del año pasado después de que agentes federales registraran la casa de la principal recaudadora de fondos del alcalde, Brianna Suggs. Lewis-Martin se ha referido a Suggs como su ahijada.

Desde entonces, la administración de Adams se ha visto envuelta en una serie de registros e incautaciones por parte de los investigadores, lo que ha llevado a las renuncias de altos funcionarios, incluido su comisionado de policía, el canciller de escuelas, varios vicealcaldes y su director de asuntos asiáticos.