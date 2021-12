Informe: las tiendas de bagel de NYC sufren escasez de queso crema en medio de los problemas con la cadena de suministro

Uno de los alimentos más tradicionales de la Ciudad de Nueva York es el famoso bagel fresco con queso crema. Sin embargo, aquellos que lo aman se enfrentan a un problema: hay una escasez del queso crema.

Según el New York Times, los fabricantes de bagels de la Gran Manzana dicen que su oferta de este preciado alimento se está agotando.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En un caso, el periódico habló con un vendedor que solo tenía queso crema para un día.

"Ahora, los proveedores de bagels de Nueva York están comenzando a sentir los efectos en un desarrollo repentino y sorprendente que los ha dejado luchando por encontrar y acumular tanto queso crema como puedan", informa el NY Times, y agrega que los vendedores de bagels de Nueva York pasan por miles de libras de la propagación cada pocas semanas.

El queso crema se originó en Nueva York en la década de 1870, según Kraft Heinz Company. Pero, incluso cuando la receta requiere una lista de ingredientes simple que incluya ácido láctico, leche pasteurizada y crema, la realidad de la escasez tiene a los dueños de las tiendas de bagels preocupados.

En entrevistas con propietarios y trabajadores en unas 20 tiendas de bagels y delicatessen en toda la ciudad, el Times informó que muchos de ellos dijeron que "estaban agotados, frustrados y con prisa por encontrar queso crema después de enterarse de la escasez en los últimos días".

Varias de estas tiendas de bagels comienzan sus mezclas con queso crema Philadelphia, una marca de Kraft Heinz, que llega en paletas enormes, informa el Times. Sin embargo, estas tarimas no se llenan con el tipo de queso crema que se encuentra en la mayoría de las tiendas de comestibles. Por el contrario, un producto crudo que no está procesado ni enviado llega a las tiendas de bagels, según el New York Times. Esto permite que los fabricantes de bagels lo utilicen como base para sus propias creaciones deliciosas.

Pero desde hace unas tres semanas, dijeron los proveedores de productos lácteos, los pedidos de queso crema que han realizado a los fabricantes se han quedado cortos. Desafortunadamente, esta realidad no es una gran sorpresa, ya que las empresas y los consumidores de todo el mundo se enfrentan actualmente a retrasos prolongados en productos y materiales debido a problemas de la cadena de suministro agravados por la pandemia en curso.

En un comunicado a nuestra cadena hermana News 4 New York, Kraft Heinz dijo que en realidad están enviando más productos que el año pasado y esperan ver que continúe la "demanda sostenida" del producto.

"Kraft Heinz es conocido por nuestro portafolio de marcas icónicas y queridas y seguimos viendo una demanda elevada y sostenida en varias categorías en las que competimos", dijo la compañía en su comunicado. "A medida que más personas continúen desayunando en casa y utilicen queso crema como ingrediente en postres fáciles, esperamos que esta tendencia continúe. Como tal, estamos enviando un 35% más de productos a socios de servicios de alimentos, como tiendas de bagels, a diferencia de hace un años".