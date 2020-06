Incumplimiento de normas sanitarias en NYC pondría en riesgo reapertura económica

Los agentes de la Policía Estatal y los funcionarios del Departamento de Salud y la Autoridad Estatal de Licores se desplegarán en la Gran Manzana para garantizar que los residentes, en especial en Manhattan, acaten las normas sanitarias medida que la ciudad se acerca a la Fase 3 de reapertura de su economía.

"Esta noche tendremos policías estatales, tendremos a observadores del Departamento de Salud, tendremos a observadores de la Autoridad Estatal de Licores", dijo Cuomo en una entrevista el martes en NY1.

“Estarán por toda la ciudad para ver si los neoyorquinos están cumpliendo, se lo dije a los gobiernos locales (...) también en Long Island tenemos un problema”, añadió. “No quiero ser estricto, pero es la ley y necesito que los gobiernos locales hagan cumplir las normas”.

Cuomo dijo que con la llegada del verano y las cifras favorables, algunos neoyorquinos se han vuelto laxos en cumplir con los mandatos del estado.

"En la Ciudad de Nueva York tenemos un problema de cumplimiento y es real", dijo. “Personas en las aceras, en bares, en grandes congregaciones (...) Tengo un mensaje para la gente de la Ciudad de Nueva York: No olviden la disciplina. No olviden las mascarillas. No olviden la distancia física”, dijo Cuomo.

El mandatario dijo que intenta evaluar qué tan grave es el incumplimiento en la ciudad, razón por la cual eligió involucrar a la policía estatal y a las demás agencias.

"Si el incumplimiento continúa, entonces tenemos que pensar acerca de cómo procederemos con la Fase 3 que se supone que entrará en efecto el lunes", dijo el gobernador. "Si ya tenemos un problema de cumplimiento, reabrir solo agravará aún más ese problema, sería un error".

Cuomo dijo que el miércoles tomará la decisión final sobre cómo procederá la Fase 3 de reapertura.

"El servicio de comida en interiores ha demostrado ser un problema en todo el país", dijo Cuomo. “Esta noche estaremos monitoreando lo que sucede con el cumplimiento. Quiero tomar una decisión final mañana acerca del servicio de comida en el interior porque quiero que los restaurantes tengan aviso de una manera u otra, y quiero obtener una instantánea de lo que está sucediendo esta noche, así que tomaré una decisión informada mañana”.

El mandatario comentó que ha dialogado con Nueva Jersey y Connecticut a medida que la región metropolitana continúa reabriendo la economía.

“No quiero que nuestro estado cree un problema para otro estado. Pero Nueva Jersey analiza el mismo problema y el gobernador (Phil) Murphy, con quien hablé, decidió frenar el servicio de comida en el interior”, dijo Cuomo.