“Cierren las ventanas”: piden precaución debido al humo del incendio en Dunkin’ Donuts del Bronx

NUEVA YORK -- Un incendio de tres alarmas dentro de un Dunkin' Donuts de El Bronx generó afecta negocios del área mientras más de 100 bomberos tratan de combatir las llamas, según del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York.

Los bomberos fueron llamados por primera vez a 3rd Avenue & East 156th Street alrededor de las 5 a.m. por un incendio en el negocio que parecía haberse extendido a otros establecimientos.

La ciudad pide a los residentes precaución debido a que hay mucho humo en el área circundante. Les piden cerrar puertas, ventanas y usar máscaras si viajan al exterior del área afectada.

