Iglesias católicas de la Gran Manzana abren a su máxima capacidad este fin de semana

Las iglesias católicas de la Ciudad de Nueva York volverán a su capacidad máxima este fin de semana, luego de que el estado levantara la mayoría de las restricciones de coronavirus en medio del aumento de las tasas de vacunación y la caída de las infecciones virales.

“Es un buen día”, dijo el obispo Nicholas DiMarzio, quien supervisa la Diócesis de Brooklyn-Queens.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Nuestras iglesias están a plena capacidad una vez más, aunque seguimos manteniendo las restricciones en vigor sabiendo que hay personas que aún no se han vacunado. No estamos bajando la guardia y, como comunidad, es muy importante que sigamos brindando el entorno más seguro posible”.

DiMarzio fue uno de los líderes religiosos que demandó al gobernador Andrew Cuomo y al estado el año pasado por las restricciones de capacidad impuestas a los lugares de culto. La Corte Suprema de EEUU emitió un fallo en noviembre pasado que bloqueó temporalmente dichos límites de capacidad en las instalaciones de oración.

Pero DiMarzio aconsejó a los feligreses no vacunados que respeten el distanciamiento físico.

Si bien se están levantando las restricciones para las iglesias de la ciudad de Nueva York, el “Los feligreses no vacunados deben distanciarse de otros que no son miembros del mismo hogar”, pidió, y agregó que “las mascarillas siguen siendo obligatorias en la iglesia para aquellos que no están vacunados. Sin embargo, se anima a todos por igual a usar las mascarillas”.

La Diócesis confía en un sistema de honor entre los feligreses con respecto al estado de vacunación.

DiMarzio dijo que se reanudarán muchas actividades durante la misa, pero todavía habrá restricciones para la Sagrada Comunión. La hostia se distribuirá a los feligreses, pero no se ofrecerá compartir vino de un cáliz común.

También se reanudarán las recolecciones de cestas de mano para las donaciones.

Mientras tanto, la Arquidiócesis de Nueva York que cubre las iglesias católicas en Manhattan, Staten Island, El Bronx y los suburbios del norte está relajando de manera similar las restricciones al culto en persona durante la misa, dijo el portavoz Joseph Zwilling.

El portavoz comentó que a los pastores se les dará flexibilidad según el tamaño de las iglesias y las preocupaciones de los feligreses.

Zwilling también dijo que los feligreses recibirán la hostia, pero no se compartirán el vino de un cáliz común durante la Sagrada Comunión.