NUEVA YORK -- Un hombre fue atropellado por un metro en Manhattan luego de ser empujado violentamente a las vías en plena víspera de Año Nuevo, dijeron fuentes policiales a nuestra cadena hermana NBC New York.

La víctima, de 45 años, fue atropellada por un tren de la línea 1 en dirección sur en la estación de la calle 18 en el vecindario de Chelsea poco después de la 1:30 p.m. del martes, según el Departamento de Policía de Nueva York.

Fue llevado al Hospital Bellevue con heridas en la cabeza, pero estaba consciente y alerta, y se espera que sobreviva, dijo una fuente policial a NBC New York.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo el martes que tiene bajo custodia a una persona de interés de 23 años, que tiene múltiples arrestos previos por agresión y acoso, según fuentes policiales.

El video de vigilancia obtenido por NBC New York, que es difícil de ver, parece mostrar que la víctima estaba revisando su teléfono cuando alguien que llevaba una chaqueta con capucha sobre la cabeza lo empujó desde la plataforma momentos antes de que el tren llegara a la estación.

Los trenes número de la línea 1 no estaban parando en la estación de la calle 18 el martes por la tarde y los trenes 1, 2 y 3 circulaban con retrasos en ambas direcciones, según la MTA.

