Hombre le arranca a mordidas partes de un dedo a un hombre asiático en Hell’s Kitchen: NYPD

NUEVA YORK - Un hombre de 38 años fue arrestado el jueves por supuestamente atacar a un hombre asiático en Hell's Kitchen y arrancarle la punta del dedo a mordidas después de gritarle que "regrese a su país", dijo la policía.

Lloyd Revell fue acusado de agresión como crimen de odio en el ataque del martes por la mañana en el vecindario Hell's Kitchen.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La policía dijo que el atacante se acercó a un hombre asiático de 48 años en la esquina de West 43rd Street y 11th Avenue poco antes de las 10 am y le dijo que regresara a su país, luego lo golpeó repetidamente en la cara y le mordió los dedos, cortándole la punta del dedo medio de la mano izquierda de la víctima. La víctima fue atendida en un hospital local.

Un video de vigilancia de la escena muestra al sospechoso sin camisa. La policía dijo que Revell era ese hombre. No estaba claro si Revell tenía un abogado que pudiera comentar sobre los cargos en su contra.

La dirección que Revell le dio a la policía es un hotel cerca del lugar donde ocurrió el ataque que ha sido utilizado como refugio para personas sin hogar durante la pandemia de coronavirus.

La víctima, Youya Hwa, permanece hospitalizada por cortaduras en la frente y un ojo hinchado, además de la severa lesión en su dedo. Mientras su rostro y cuerpo están abatidos, Hwa dijo que su sentido de seguridad se ha roto.

"Sí, da tanto miedo, no puedo estar afuera", dijo en una entrevista telefónica con nuestra cadena hermana NBC New York. Insistió en que no le dijo ni le hizo nada a Revell antes del violento ataque.

Se está llevando a cabo una investigación por parte del Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio de la policía de Nueva York sobre el incidente.

Los datos policiales recientemente publicados muestran un aumento sorprendente en los delitos contra los asiáticos. Hasta el 2 de mayo, los delitos de odio contra los asiáticos aumentaron un 400 por ciento en 2021 en comparación con el mismo período en 2020. Los delitos de odio en general aumentaron un 73 por ciento.

En Washington, D.C., el jueves, el presidente Joe Biden promulgó la ley de crímenes de odio de COVID-19, que fue copatrocinada por la congresista de Queens Grace Meng en reacción al fuerte aumento de los delitos contra asiáticos en todo el país. La ley exige que una persona de contacto en el Departamento de Justicia de EEUU acelere los delitos de odio relacionados con COVID y está orientada a facilitar la denuncia de delitos de odio, incluida una forma de denunciar en línea.