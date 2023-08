Hasta $250,000: Programa de Nueva York ofrece préstamos para pequeñas empresas

Lo que debes saber La gobernadora Kathy Hochul anunció el lunes que el Fondo Rotatorio de Préstamos para Pequeñas Empresas 2 de $55.5 millones ahora está disponible para proporcionar micropréstamos a corto plazo y préstamos regulares para abordar el acceso desigual al capital.

NUEVA YORK -- Estas son buenas noticias para las pequeñas empresas de Nueva York.

La gobernadora Kathy Hochul anunció el lunes que el Fondo Rotatorio de Préstamos para Pequeñas Empresas 2 de $55.5 millones ahora está disponible para proporcionar micropréstamos a corto plazo y préstamos regulares para abordar el acceso desigual al capital. Esto porque los préstamos ayudan a cerrar las brechas de financiamiento que enfrentan las nuevas empresas, las comunidades sin acceso a los servicios bancarios y las pequeñas empresas.

Este programa, que forma parte de los esfuerzos de la Iniciativa de Crédito para Pequeñas Empresas del Estado de Nueva York dirigido por Empire State Development, aprovechará el capital de préstamos financieros para impulsar la actividad económica mediante la ampliación del acceso a capital de préstamos a corto plazo para pequeñas empresas, microempresas y empresas de propiedad individual social y económicamente desfavorecidas que han enfrentado barreras históricas para obtener crédito o condiciones de préstamo adecuadas.

“El noventa y ocho por ciento de las empresas de Nueva York tienen menos de 100 empleados y son un motor clave de nuestro crecimiento económico”, dijo la gobernadora Hochul. “El Fondo Rotatorio de Préstamos para Pequeñas Empresas 2 impulsará a estas pequeñas empresas, especialmente a nuestras minorías y mujeres empresarias, y ayudará a construir la economía del futuro”.

Las pequeñas empresas pueden solicitar préstamos a través de una Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI) participante. Los prestamistas del programa utilizan el capital del programa junto con el capital equivalente de otros recursos para mejorar aún más los fondos disponibles para las pequeñas empresas. Los usos típicos de los fondos son capital de trabajo, adquisición y/o mejora de bienes inmuebles, adquisición de maquinaria y equipo y, en algunos casos, refinanciamiento de obligaciones de deuda.

Los prestamistas del programa son el principal punto de contacto para los prestatarios, y cada uno tiene su propio proceso de solicitud de préstamo y productos de préstamo. Los prestamistas individuales del programa determinan las tasas de interés, los términos y las tarifas competitivas. Los prestamistas son responsables de las solicitudes y decisiones crediticias.

Qué es el Fondo Rotatorio de Préstamos para Pequeñas Empresas 2

El Fondo Rotativo de Préstamos para Pequeñas Empresas del Estado de Nueva York Ronda 2 ("SBRLF2" o el "Programa") utilizará $55,583,258 en fondos de la Iniciativa de Crédito para Pequeñas Empresas del Estado (SSBCI, por sus siglas en inglés) asignados por el Gobierno federal para necesidades de financiamiento a corto plazo y abordará el acceso desigual al capital con préstamos que aborden las brechas de financiamiento que enfrentan las nuevas empresas, las comunidades sin servicios bancarios y las pequeñas empresas que tienen más probabilidades de ser propiedad de minorías. El capital de préstamo financiero alternativo se utilizará para crear actividad económica al proporcionar un mayor acceso a capital de préstamo a corto plazo a empresas pequeñas, microempresas y en desventaja social y económica (“SEDI”) que históricamente no pueden obtener crédito adecuado o términos adecuados para tal crédito. El propietario de una empresa SEDI incluye, pero no se limita a, empresas comerciales propiedad de minorías y mujeres, empresas de servicios propiedad de veteranos discapacitados y empresas propiedad de veteranos ubicadas en comunidades económicamente afligidas.

Quién cumple los requisitos

Un “Negocio que califique” es: una empresa comercial que reside y está autorizada para hacer negocios en el Estado de Nueva York; de propiedad y operación independientes; no dominante en su campo; y emplea a cien o menos personas a tiempo completo.

De cuánto son los préstamos

Los préstamos CBLO a Empresas que Califican serán micropréstamos (préstamos entre $500 y $25,000); y préstamos regulares (con un monto principal mayor a $25,000 pero no mayor a $20,000,000). Los fondos del programa utilizados por la CBLO para financiar un préstamo comercial que cumpla los criterios no superarán el cincuenta por ciento del monto principal de dicho préstamo y no superarán los $125,000.

Los términos de los préstamos a las empresas que califican se basarán en las ofertas individuales de cada CBLO pero, en general, no excederán los 10 años.

Tasas de interés y términos de aprobación establecidos por prestamistas individuales.

Dónde puedo encontrar más información sobre el programa

Para más información ir aquí.