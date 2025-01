Harvey Weinstein regresa a corte en medio de decisión del juez sobre inicio de nuevo juicio en NY

NUEVA YORK -- Harvey Weinstein regresa a la corte el miércoles, ya que un juez está listo para decidir cuándo comenzará su nuevo juicio en relación a casos del movimiento #MeToo y si incluirá una acusación que involucra a una mujer que no estaba en el caso original.

Weinstein, de 72 años, quiere que se desestime el cargo adicional, argumentando a través de abogados que los fiscales de Manhattan solo lo presentaron para reforzar su caso con una tercera acusadora después de que el tribunal más alto de Nueva York revocó su condena de 2020 por cargos de violación y agresión sexual que involucraban a dos mujeres.

Se espera que el juez Curtis Farber se pronuncie sobre ese y otros asuntos, incluida la fecha del juicio, una tarea que se ha complicado por un calendario judicial cada vez más abarrotado.

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, representa al estratega conservador Steve Bannon en un juicio por fraude del muro fronterizo que comenzará el 4 de marzo ante un juez diferente de Manhattan. Mientras tanto, Farber tiene un juicio por asesinato en marzo.

Antes de que se fijara la fecha del juicio de Bannon la semana pasada, Aidala había sugerido que el juicio de Weinstein se llevara a cabo primero en “interés de la humanidad”, citando el deterioro de la salud del exjefe del estudio.

Weinstein está siendo tratado por numerosas afecciones médicas, incluida la leucemia mieloide crónica y la diabetes.

“Saben que el señor Weinstein se está muriendo de cáncer y es un hombre no culpable en este momento en el estado de Nueva York”, argumentó Aidala en la corte la semana pasada. Suplicó a los fiscales: “¿Puedo juzgar primero el caso de este hombre moribundo?”.

Weinstein está siendo juzgado nuevamente por cargos de haber practicado sexo oral a la fuerza a una asistente de producción de cine y televisión en 2006 y de haber violado a una aspirante a actriz en 2013. El cargo adicional, presentado en septiembre pasado, alega que obligó a practicar sexo oral a otra mujer en un hotel de Manhattan en 2006.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan dijo en documentos judiciales que la mujer, que no ha sido identificada públicamente, se presentó ante los fiscales pocos días antes del inicio del primer juicio de Weinstein, pero no fue parte de ese caso.

Los fiscales dijeron que no investigaron las acusaciones de las mujeres después de que Weinstein fuera declarado culpable y sentenciado a 23 años de prisión, pero las revisaron y consiguieron una nueva acusación después de que el Tribunal de Apelaciones del estado desestimó su condena en abril pasado.

Farber dictaminó en octubre combinar la nueva acusación y los cargos existentes en un solo juicio.

Los abogados de Weinstein sostienen que los fiscales lo perjudicaron al esperar casi cinco años para presentar el cargo adicional, lo que sugiere que habían optado por no incluir la acusación en su primer juicio para poder usarla más tarde si se revocaba su condena.

Los fiscales calificaron esa forma de pensar de “absurda” y replicaron que los abogados de Weinstein también se habrían indignado si hubiera sido acusado en base a la acusación de la tercera mujer durante su primer juicio o inmediatamente después de su condena.

Weinstein “probablemente habría caracterizado ese momento como una acumulación vengativa y gratuita”, escribieron los fiscales en una presentación judicial el mes pasado.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la acusación previamente no imputada “requería una investigación delicada” y una reflexión seria antes de solicitar una acusación formal, en parte porque no hay testigos presenciales de la presunta agresión ni evidencia científica o física de otro tipo.

Weinstein cofundó las productoras de cine y televisión Miramax y The Weinstein Company y en su momento fue una de las personas más poderosas de Hollywood, habiendo producido películas como “Pulp Fiction” y “The Crying Game”.

En 2017, se convirtió en la imagen más destacado del movimiento #MeToo, que estalló cuando las mujeres comenzaron a hacer públicas sus denuncias sobre su comportamiento.

Weinstein ha mantenido durante mucho tiempo que toda actividad sexual fue consensual.

Al anular la condena de Weinstein, la Corte de Apelaciones dictaminó que el juez de primera instancia, James M. Burke, permitió injustamente el testimonio en su contra basado en acusaciones de otras mujeres que no eran parte del caso. Burke ya no está en el tribunal.

Weinstein fue condenado en Los Ángeles en 2022 por otra violación. Su sentencia de 16 años de prisión en ese caso sigue vigente, pero sus abogados apelaron en junio, argumentando que no tuvo un juicio justo.

Weinstein ha permanecido detenido en el complejo carcelario de Rikers Island en Nueva York, con viajes ocasionales a un hospital para recibir tratamiento médico, mientras espera el nuevo juicio.

The Associated Press no suele identificar a las personas que denuncian agresión sexual a menos que consientan en ser identificadas.