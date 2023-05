Guía para migrantes recién llegados a NYC

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York sigue acogiendo a miles de migrantes que buscan recomenzar sus vidas tras huir de situaciones de violencia, persecución, crimen y pobreza en sus países de origen.

Arriesgar sus vidas tras cruzar una o varias fronteras es solo parte de la odisea de su proceso migratorio, pues una vez establecidos en Nueva York y sus suburbios, necesitan la asesoría para navegar una compleja red de agencias que pueden brindarles ayuda.

TELEMUNDO 47 creó esta guía para que los migrantes recién llegados conozcan los programas para los que califican y puedan obtener la asistencia que necesitan en lo que se establecen por completo en Nueva York.

SERVICIOS LEGALES

AYUDA LEGAL DE INMIGRACIÓN

Llame a ActionNYC al 1-800-354-0365 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., para obtener ayuda legal de inmigración gratuita, segura y confidencial.

• También puede llamar al 311 para ubicar una organización que pueda proveer orientación en español.

• Evite caer en estafas. Solo acepte el consejo de un abogado confiable y con licencia o de un representante acreditado. Aquí puede verificar si su abogado está autorizado para proveer servicios en Nueva York.

Si tiene alguna pregunta, llame a la línea directa para Nuevos Americanos (New Americans Hotline) al 1-800-566-7636, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE NYC

El Servicio de Referidos Legales (Legal Referral Service, LRS) de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York proporciona recomendaciones a abogados seleccionados y calificados para una amplia variedad de asuntos legales, incluyendo representación de inmigración. Para hablar sobre sus preguntas legales con un consejero recomendado por un abogado, llame al (212) 626-7373 (inglés) o (212) 626-7374 (español).

ASISTENCIA PARA MENORES NO ACOMPAÑADOS EN DETENCIÓN

El equipo de abogados, asistentes legales y trabajadores de caso de Servicios Comunitarios de

las Obras de Caridad Católicas (Catholic Charities Community Services) proporcionan servicios

legales y de apoyo para niños entre 7 y 17 años de edad mientras están detenidos en un refugio federal temporal y esperan reunirse con sus familiares o ser transferidos a cuidado temporal.

Para obtener más información, llame al centro de llamadas para menores de la Orientación Legal para Padres y Tutores (Legal Orientation for Parents and Custodians, LOPC) al (888) 996-3848, o a la Línea directa para nuevos americanos del Estado de Nueva York (New York State New Americans Hotline) al (800) 566-7636.

ASISTENCIA PARA ADULTOS EN DETENCIÓN

El número de la línea directa para ayuda en la detención de la Unidad Ley de Inmigración de la

Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid Society) es (212) 577-3456.

PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Nueva York prohíbe la discriminación, represalias o acoso en el lugar de trabajo, en su vivienda y en lugares públicos.

Para presentar una queja o para obtener más información, llame al 311 o llame a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York (NYC Commission on Human Rights) al 1-718-722-3131.

WE SPEAK NYC

We Speak NYC es un programa que ofrece clases gratis de conversación para las personas que están aprendiendo inglés. Estas clases son dirigidas por voluntarios de organizaciones sin fines de lucro.

Además, la red de bibliotecas públicas de Nueva York también cuenta con varios programas que ofrecen clases de inglés gratis en los cinco condados.

Comuníquese con La Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York (MOIA) al (212) 788-7654 para averiguar qué organizaciones en su vecindario ofrecen clases de We Speak NYC o clases gratuitas de inglés.

IDENTIFICACIÓN IDNYC

IDNYC es una tarjeta de identificación que está disponible para todos los residentes de la Ciudad de Nueva York con más de 10 años de edad, sin importar el estado migratorio.

Los solicitantes pueden visitar nyc.gov/idnyc para obtener información acerca de los requisitos de solicitud y pueden hacer una cita a través del sitio web o llamando al 311.

IDNYC ES ACEPTADA:

Por las agencias de gobierno de la ciudad.

• Por la Policía de Nueva York.

• Para ingresar a escuelas y otros edificios de la ciudad, pero no para edificios federales.

• Para tomar el examen de equivalencia de escuela secundaria

• Para solicitar una cuenta bancaria o cooperativa de crédito en instituciones financieras seleccionadas.

IDNYC SE PUEDE USAR:

Como una tarjeta de la biblioteca en Brooklyn, New York, y sistemas bibliotecarios de Queens

Public Library. Lleve su tarjeta de IDNYC a un bibliotecario para que la convierta en su tarjeta

de biblioteca.

• Como una tarjeta del hospital en los hospitales públicos.

• Para membresía gratis por un año en más de 35 instituciones culturales.

• Para obtener descuentos en las compras del supermercado, entretenimiento, eventos deportivos y membresías del gimnasio con socios participantes.

• Para obtener beneficios a través de BigAppleRx, el programa oficial de tarjetas de descuento para medicamentos recetados de la ciudad.

CUIDADO INFANTIL GRATIS O A BAJO COSTO

Desde enero, el programa “Promise NYC” brinda asistencia para el cuidado de niños de familias de bajos ingresos que anteriormente no calificaban debido a su estatus migratorio.

El alcalde Eric Adams espera que Promise NYC, con una inversión de $10 millones, apoye al menos a 600 niños desde enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023.

Si hay fondos adicionales disponibles, el programa puede continuar más allá de esta fecha.

Un padre interesado debe comunicarse con una de las cuatro organizaciones que actualmente ofrece el servicio.

EL BRONX Y MANHATTAN

CORPORACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL NORTE DE MANHATTAN

45 Wadsworth Ave., Nueva York, NY 10033

Teléfono: 929-415-3999 (martes, 10 am – 12 pm)

Correo electrónico: promisenyc@nmic.org.

BROOKLYN

CENTRO PARA LA VIDA FAMILIAR

Cómo contactar: ​​sin cita previa, por teléfono o por correo electrónico

443 39th St., Brooklyn, NY 11232

Teléfono: 718-438-9500 (mencione "programa de guardería" o "Promise NYC")

Correo electrónico: J.Castillo-Gutierrez@centerforfamilylife.org, M.Zeas@centerforfamilylife.org o C.Stewart@centerforfamilylife.org.

STATEN ISLAND

LA COLMENA

Cómo contactar: ​​Complete un formulario en línea, por teléfono o por correo electrónico

Teléfono: 718-442-7700

Correo electrónico: Las familias deben comunicarse con la Coordinadora de Asistencia de Cuidado Infantil Judith Prado en judith@lacolmenanyc.org.