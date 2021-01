GUÍA: DACA, cómo renovar o solicitar por primera vez, requisitos y nuevos formularios

TELEMUNDO 47 se une a la Hispanic Federation, Northern Manhattan Coalition y La Casa de Don Pedro para brindarte la información más actualizada sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pues la incertidumbre impera en torno al beneficio migratorio tras los últimos eventos, tanto en el tribunal como el memorando reciente del presidente Joe Biden.

Te presentamos una guía para despejar tus dudas, ya sea si necesitas renovar DACA o si es la primera vez que solicitas el programa.

Recuerda que la Hispanic Federation, Northern Manhattan Coalition y La Casa de Don Pedro ofrecen varios recursos y programas de ayuda.

HISPANIC FEDERATION

55 Exchange Place, 5th Floor

New York, NY 10005

Teléfono: 212.233.8955

Fax: 212.233.8996

Línea de ayuda: (844) HF-AYUDA (844-432-9832)

https://hispanicfederation.org/

NORTHERN MANHATTAN COALITION

5030 Broadway (b/w 213th and 214th street)

Suite 639

New York, NY 10034

212-781-0355

E-Mail: info@nmcir.org

https://nmcir.org/

LA CASA DE DON PEDRO

75 Park Avenue

Newark, NJ

Teléfono: 973-482-8312

Fax: 973-482-1883

info@lacasanwk.org

http://www.lacasanwk.org/contact-us/

El pasado 20 de enero, cuando asumió el cargo, el presidente Biden afirmó una acción ejecutiva para preservar DACA. El memorando pide al secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Procurador General de los Estados Unidos, que tome todas las acciones que considere apropiadas para fortalecer el programa.

Si bien la administración de Donald Trump debatió DACA y acudió a los tribunales a fin de anular el beneficio migratorio, el 4 de diciembre de 2020, un tribunal federal de Nueva York ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restaurar DACA a su forma original.

El fallo significa que:

Si el solicitante no se ha beneficiado de DACA en el pasado, pero cumple los requisitos, entonces puede solicitar el programa por primera vez. El Permiso Especial Para Viajar, conocido como Advance Parole, se restaura en su totalidad. Cualquiera que haya recibido la renovación de un año de DACA de forma automática, tendrá las protecciones extendidas a dos años. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) sigue aceptando renovaciones.

Sin embargo, es importante recordar que DACA sigue bajo amenaza. El 22 de diciembre, un tribunal de Texas, dirigido por el juez Andrew Hanen, celebró una audiencia sobre la legalidad del programa. El magistrado aún debe publicar una opinión sobre esa audiencia, pero si falla en contra, DACA podría estar en riesgo de nuevo. No hay una fecha estipulada, pero el fallo podría llegar en cualquier momento.

AQUÍ ENCONTRARÁS MÁS INFORMACIÓN EN ESPAÑOL.

RENOVAR DACA

FACTORES IMPORTANTES QUE SE DEBEN CONSIDERAR AL RENOVAR DURANTE LA PANDEMIA

Impera la confusión sobre cómo la pandemia del coronavirus podría afectar la política de inmigración. Algunas oficinas de USCIS han comenzado a reabrir para procesar las solicitudes pendientes, pero la mayoría de las oficinas reutilizará los datos biométricos de renovaciones anteriores de DACA.

Aunque todo depende de la oficina local, es posible que el solicitante reciba un nuevo aviso de cita para sus datos biométricos o un aviso de USCIS en el que se le informará que su información biométrica será reutilizada.

Si no recibe un aviso de cita o notificación de reutilización de datos biométricos por correo dentro de los 90 días posteriores a la reapertura de la oficina local, entonces el solicitantes debe comunicarse al 800-375-5283.

Abre aquí para obtener más información sobre reaperturas o actualizaciones de USCIS.

¿QUIÉN PUEDE RENOVAR DACA?

Puedes solicitar la renovación si cumples con los requisitos iniciales de DACA de 2012.

No has salido de los Estados Unidos sin un permiso adelantado de reingreso en o después del 15 de agosto de 2012. Has residido continuamente en los Estados Unidos desde que presentó su petición más reciente de DACA que le fuera aprobada. No has sido condenado de un delito grave, un delito menor significativo o tres o más delitos menores, o no es de alguna otra forma una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Por favor, ten en cuenta que, si presentas la petición después que haya vencido el periodo de DACA más reciente, pero dentro del plazo de un año del vencimiento, puedes presentar una petición de renovación de DACA. Si vas a presentar la petición después de que haya transcurrido un año de que venciera el periodo de DACA más reciente, aún puedes hacerlo mediante la presentación de una nueva petición inicial.

AQUÍ PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN EN ESPAÑOL.

¿CUÁNDO DEBO RENOVAR?

USCIS recomienda que los beneficiarios de DACA deben presentar renovaciones entre 150 días (5 meses) y 120 días (4 meses) a partir del vencimiento. Presentar la solicitud antes de los 150 días podría dar lugar a que USCIS demore el proceso hasta aproximarse la fecha de vencimiento.

Toma en cuenta que, incluso si no envías la solicitud de renovación completa al menos 120 días antes de que expire DACA y el permiso de trabajo, USCIS aún así aceptará y procesará la solicitud. Pero DACA puede caducar por varias semanas o meses, dependiendo de qué tan tarde solicitaste la renovación.

¿QUÉ DEBO ESPERAR SI MI PERMISO DE TRABAJO ES DE UN AÑO?

Si recibiste un permiso de trabajo de un año, tus protecciones se extienden de forma automática a dos años. Se ordenó a USCIS que proporcione evidencia de dicha extensión, pero hasta ahora esa información no ha sido divulgada al público.

CUOTA DE RENOVACIÓN

La tarifa para las renovaciones de DACA seguirá siendo de $495.

RETRASOS EN EL PROCESAMIENTO

Al enviar la renovación de DACA, por favor ten en cuenta las demoras en el procesamiento debido a la pandemia de COVID-19 y otros posibles cambios.

Actualmente, tres centros de servicio de USCIS están manejando casos de renovación de DACA, y los tiempos de procesamiento de solicitudes (“tiempos de espera”) varían entre los centros de servicio. Para obtener la información más reciente, consulta el sitio web de USCIS sobre tiempos de procesamiento https://egov.uscis.gov/processing-times/.

Debido a que el procesamiento de las solicitudes de renovación por parte de USCIS puede demorarse, lo aconsejable es que presentes la solicitud al menos 150 días (5 meses) antes de la fecha de vencimiento de DACA.

IMPORTANTE. Dada la incertidumbre de lo que sucederá con DACA, es recomendable que los solicitantes consulten con un representante acreditado (en una organización sin fines de lucro registrada) o un abogado antes de presentar la renovación, estos para discutir los beneficios y riesgos implícitos.

¿QUÉ FACTORES PUEDEN PROVOCAR UN MAYOR TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD?

Ciertos factores, como el arrestos o condenas penales, probablemente llevarán a un mayor tiempo de procesamiento de la solicitud de renovación. Si has sido arrestado o condenado desde la última vez que renovaste DACA, debes hablar con un experto legal en inmigración antes de presentar una solicitud de renovación.

Además, si presentaste la solicitud de DACA antes de tiempo (es decir, si la enviaste más de 150 días antes de que expire), USCIS puede esperar hasta la proximidad de la fecha de vencimiento para procesar la solicitud.

Las organizaciones defensoras señalan que el envío "temprano" está sujeto a una demora de 150 días, lo que significa que USCIS deja de revisar una solicitud cuando se determina que quedan más de 150 días antes de que expire el beneficio migratorio y luego vuelva a revisar la solicitud cuando quedan menos de 150 días antes de que expire el DACA del solicitante.

DATOS IMPORTANTES QUE DEBES PROPORCIONAR AL RENOVAR

Nombre completo. Registro de extranjero / número de USCIS (número A). Los números de recibo de la solicitud y las fechas de recibo. La fecha de vencimiento de DACA y del documento de autorización de empleo (EAD). Información que proporcionaste en los formularios de solicitud de renovación (I-821D e I-765). Si hiciste copias de los formularios antes de enviarlos, tenlos a mano para poder consultarlos.

A continuación se muestran los pasos que pueden ayudar en el seguimiento a una solicitud de renovación de DACA.

¿QUÉ HACER SI EL PROCESO DEMORA DEMASIADO?

1. Verifica el estado del caso en línea

Puede monitorear el estado de tu caso mediante la herramienta en línea "My Case Status" de USCIS, en https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do. Deberás ingresar el número de recibo de la solicitud de DACA.

USCIS debe proporcionarte un recibo por cada solicitud después de enviar la solicitud de renovación.

La herramienta de estado de caso en línea de USCIS puede mostrar que tu solicitud de renovación ha sido aprobada antes de recibir un nuevo EAD por correo postal, por lo que es necesario verificar el estado del caso en línea con regularidad.

También puede crear una cuenta en línea del Sistema de Inmigración Electrónica de USCIS (USCIS ELIS) ​​para rastrear el progreso de tu caso en https://myaccount.uscis.gov/.

NOTA: Algunos usuarios han informado problemas al usar la herramienta de USCIS. Si experimentas problemas técnicos, puedes comunicarte con USCIS en línea en https://my.uscis.gov/account/needhelp.

2. Consulta bajo la premisa “Fuera del tiempo de procesamiento normal”

Puedes hacer una consulta de "fuera del tiempo de procesamiento normal" a USCIS al 1-800-375-5283 si la renovación de DACA ha estado pendiente durante 105 días (3.5 meses). Desafortunadamente, USCIS ya no acepta consultas electrónicas sobre solicitudes de DACA pendientes en https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do.

Para verificar lo que se considera el tiempo de procesamiento normal, visita https://egov.uscis.gov/cris/processTimesDisplayInit.do. En "Centro de servicio", usa el menú desplegable para encontrar el centro de servicio que figura en tu notificación de recibo, luego busca los tiempos de procesamiento de la "Renovación del Formulario I-821D".

3. Oficina del Ombudsman de USCIS

Los solicitantes deben comunicarse con la oficina del Ombudsman solo después de consultar a USCIS sobre una demora. La oficina del Defensor del Pueblo recomienda que no se comunique con su oficina hasta que haya completado los pasos anteriores 1 y 2.

La oficina del Ombudsman revisa los casos y es posible que pueda brindarle información sobre el tuyo. Puedes presentar un Formulario de asistencia para casos DHS-7001 en línea con el Ombudsman de USCIS en https://cisomb.dhs.gov/oca/form7001.aspx.

Cuando llenes el formulario, debes describir los efectos que tendrá la demora en el procesamiento de la solicitud de DACA. Cuando presentes el formulario DHS-7001 en línea, indica en el formulario (a) las razones por las que realiza la solicitud (por ejemplo, si corres el riesgo de perder un trabajo actual o futuro), (b) los pasos que ya has tomado para conocer el estado de tu caso, y (c) lo que la oficina local de USCIS te ha dicho sobre tu caso.

Una vez que hayas completado y enviado el formulario en línea, el sistema emitirá un número de caso específico del Ombudsman. Para obtener más ayuda, puedes comunicarte con la oficina por correo electrónico a cisombudsman@hq.dhs.gov.

4. Intervención de tu representante en el Congreso.

Los solicitantes que no hayan tenido éxito en obtener una respuesta de USCIS o del Ombudsman de USCIS pueden buscar la ayuda de sus congresistas, ya que los representantes y senadores tienen contacto directo con USCIS.

Llama a las oficinas de tu representante y senadores y pide hablar con su asistente social de inmigración. Puedes averiguar quiénes son tus congresistas y obtener su información de contacto ingresando tu código postal en www.house.gov/representatives/find/ (para encontrar a tu representante) y www.senate.gov/senators/index.htm (para encontrar tus senadores).

Inicia por obtener la información de contacto del distrito o la oficina de campo del congresista (la oficina más cercana en tu área). Si no logras obtener ayuda, puedes comunicarte con la oficina del congresista en Washington, DC y seguir el proceso de esa oficina para enviar una consulta sobre tu caso.

NOTA: Cada oficina del Congreso tiene su propia estructura, y algunos asuntos pueden ser manejados solo por la oficina de un congresista en Washington, DC. Si después de llamar a la oficina local estimas que requieres de más ayuda, intenta llamar a la oficina de DC para obtener apoyo adicional. En cualquier caso, explica tu problema al asistente social, quien puede pedirle al USCIS información sobre tu caso.

5. Comunícate con un proveedor de servicios legales.

Si has seguido todas las sugerencias anteriores, pero aún así no has recibido la información o la ayuda que necesitas, es aconsejable que el solicitantes se ponga en contacto con un proveedor de servicios legales. Para encontrar un proveedor de servicios legales en tu área visite https://www.informedimmigrant.com/guides/daca-renewals-2020/.

SOLICITAR DACA POR PRIMERA VEZ

1. REQUISITOS PARA SOLICITAR DACA

Es importante aprender todo lo que pueda sobre DACA para averiguar si puedes presentar la solicitud por primera vez. Estos son los criterios que debes cumplir: Haber tenido menos de 31 años al 15 de junio de 2012. Haber ingresado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Haber residido continuamente en el país desde el 15 de junio de 2007 hasta la actualidad. Haber estado físicamente presente en el país el 15 de junio de 2012 y en el momento en que solicitas DACA. No haber tenido estatus legal al 15 de junio de 2012 Estar inscrito en la escuela (o haber regresado a la escuela), se graduó, obtuvo un certificado de finalización (por ejemplo, GED) o ser un veterano dado de baja honorablemente. No haber sido condenado por un delito grave, un delito menor significativo, varios delitos menores o representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

2. ASESORAMIENTO LEGAL

Es recomendable que consultes con un abogado de inmigración o un representante acreditado por el Departamento de Justicia antes de solicitar el beneficio. Un asesor legal puede ayudarte a sopesar los beneficios y riesgos de solicitar DACA.

3. REÚNE TUS DOCUMENTOS DE SOLICITUD

Revisa cuidadosamente las instrucciones oficiales de USCIS para recopilar los documentos de presolicitud.

A continuación encontrarás un resumen de lo que necesitarás. NO envíes documentos originales, ya que no serán devueltos:

Dos fotografías estilo pasaporte (para la solicitud de autorización de empleo) con tu nombre y fecha de nacimiento escritos en el reverso. Copia de la página biográfica del pasaporte extranjero y cualquier visa anterior y tarjetas I-94 (si están disponibles). Copia del acta de nacimiento original y traducción o pasaporte vigente. Copia de todos los casos de los tribunales penales registrados (si corresponde). Cada incidente / arresto / informe policial. Cada denuncia penal / documento de acusación del fiscal de distrito (u otro fiscal). Cada registro de disposición final del tribunal penal. Esa es la decisión final del juez en su caso que establece el resultado después de un acuerdo, juicio o despido. Copia de los documentos que demuestren que completaste todos los términos de la libertad condicional / sentencia. Copia de registros escolares, como:

Prueba de enlistamiento.

Boletas de calificaciones y / o transcripciones.

Tarjeta (s) de identificación escolar.

Premios de la escuela secundaria (y la universidad, si corresponde).

Copia del diploma de escuela secundaria o certificado GED (si corresponde).

Comprobante de entrada antes de los 16 años, residencia continua en en el país desde el 15 de junio de 2007 y presencia el 15 de junio de 2012, como:

Declaraciones de impuestos federales sobre la renta o transcripciones de impuestos (presentadas de forma independiente o como dependiente).

Registros de empleo, cartas de pasantías y trabajo voluntario, registros médicos

Arrendamientos, recibos de alquiler, otros recibos con fecha, facturas de servicios públicos, facturas de teléfonos celulares.

Extractos bancarios, extractos de tarjetas de crédito, copias de cheques cancelados

Actas de nacimiento de niños y / o hermanos nacidos en el país durante el período indicado.

Declaraciones juradas de familiares, amigos, maestros e iglesias que den fe de tu presencia.

Fotografías que te ubican en el país desde los 16 años y desde 2007.

4. TARIFAS DE SOLICITUD DE DACA

La tarifa de solicitud total para DACA es de $ 495. Se recomiendan giros postales y cheques de caja, pero se aceptan cheques personales. Los cheques deben hacerse pagaderos a "U.S. Departamento de Seguridad Nacional", esto sin abreviaturas. No se acepta efectivo.

Las exenciones de tarifas están disponibles, pero solo para personas que cumplan con los requisitos de ingresos.

ASISTENCIA FINANCIERA:

Comunícate con las organizaciones locales de derechos de los inmigrantes y los proveedores de servicios legales para averiguar si cumples con los criterios de exención.

5. DESCARGA LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD CORRECTOS DE USCIS

USCIS rechazará las solicitudes que utilicen formularios obsoletos, por lo que es importante utilizar los formularios de solicitud actuales. Visita el sitio web de USCIS para encontrar los siguientes formularios en sus versiones actuales: (1) Formulario I-821D, (2) Formulario I-765; (3) Formulario I-765WS; y (4) Formulario G-1145.

6. LLENA LA SOLICITUD DE MANERA PRECISA

Consulta las instrucciones del formulario I-821D de USCIS que se pueden encontrar aquí.

Consejos para completar la solicitud:

Escriba tu nombre y fecha de nacimiento de la misma manera en cada formulario. Responde todas las preguntas de forma completa y precisa. Proporciona toda la documentación y las pruebas de respaldo necesarias. USCIS prefiere que se escriban las respuestas en el formulario y luego se imprima. Si estás completando tu formulario a mano, usa tinta negra. Si cometes un error, comienza de nuevo con un nuevo formulario Copia / escanea toda la solicitud para tus registros Etiqueta tus fotografías con tu nombre completo y fecha de nacimiento. Firma todos los formularios.

7. CREA UNA CARTA DE PORTADA

Una carta de presentación es útil para que el agente de USCIS que revisa tu solicitud pueda revisar el paquete de un vistazo.

8. PREPARA Y ENVÍA TU SOLICITUD

Al enviar la solicitud, se recomienda que (1) no se engrapen los formularios (es mejor usar clips) y (2) que cumplan con el siguiente orden:

Tarifa de $ 495

La ubicación de la instalación de USCIS que recibe su solicitud variará según el lugar donde residas. Utiliza la guía de referencia de USCIS para encontrar la ubicación correcta.

9. SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE UNA SOLICITUD

Confirmación de notificación electrónica: si llenaste el formulario G-1145, deberías recibir una notificación electrónica por única vez que USCIS haya recibido la solicitud.

Confirmación de recibo en papel: también debes recibir un recibo en papel por correo dentro de 1 a 4 semanas de haber enviado la solicitud de DACA, incluso si solicitaste una notificación electrónica.

Puede seguir el progreso de tu solicitud de DACA en línea aquí. Puede verificar el proceso de forma regular al crear una cuenta con my.uscis.gov y habilitar las notificaciones automáticas.

10. ASISTIR A UNA CITA DE BIOMÉTRICA

Dentro de los cuatro (4) meses de haber obtenido el recibo de DACA, el solicitantes debe recibir un aviso de cita para visitar un Centro de Soporte de Aplicaciones (ASC) para la toma de datos biométricos. Asegúrate de traer una identificación con foto válida emitida por el gobierno (por ejemplo, el pasaporte) a tu cita.

11. SOLICITUD DE PRUEBA (RFE)

Si falta algo en tu solicitud, o si USCIS tiene preguntas, recibirás por correo una “Solicitud de Evidencia” (RFE). Deberás responder con pruebas adicionales antes de la fecha límite indicada. Si ignoras esta solicitud, tu caso será denegado de forma automática.

12. ESPERA LA NOTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE DACA

El tiempo de procesamiento de la solicitud puede demorar varios meses. Puedes realizar un seguimiento de los tiempos de procesamiento de todas las solicitudes de DACA aquí.

Una vez que recibas la aprobación de DACA, USCIS te hará llegar una tarjeta de autorización de trabajo válida por dos (2) años.

13. PREPÁRATE PARA LA RENOVACIÓN DE DACA

Recuerda que DACA es temporal y que debe renovarse cada dos años..