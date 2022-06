Guía actualizada: Cómo tramitar la licencia de conducir para indocumentados en Nueva York

Si bien la Ley de privacidad y acceso a la licencia de conducir, comúnmente llamada "Ley de luz verde", entró en vigencia el 16 de diciembre de 2019, muchos inmigrantes indocumentados y recién llegados aún enfrentan dificultades para comprender el proceso para obtener el carné.

Desde la aprobación de la Ley de Luz Verde en 2019, más de 750,000 inmigrantes indocumentados cumplen los criterios para una licencia de conducir estándar.

La Ley de Luz Verde permite que todos los neoyorquinos mayores de 16 años soliciten una licencia de conducir estándar o permiso de aprendizaje, no para fines federales o para uso comercial.

Bajo la Ley de Privacidad y Acceso a Licencias de Conducir, el Departamento de Vehículos Motorizados no requieres una tarjeta de Seguro Social para otorgar la licencia o permiso, pero el solicitante debe firmar una Declaración Jurada de que nunca se le ha emitido un Número de Seguro Social cuando solicita una licencia de conducir estándar

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Todos los solicitantes de una licencia de conducir estándar deben mostrar una combinación de documentos que prueben:

Nombre

Fecha de nacimiento

Residencia en el estado de Nueva York

EL DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS TAMBIÉN ACEPTA:

Pasaporte extranjero válido y vigente emitido por su país de ciudadanía.

Documento de identificación consular válido y vigente emitido por un consulado.

Licencia de conducir extranjera válida que incluya su foto y que esté vigente o vencida hace menos de 24 meses.

Tarjeta de residente permanente, que no está vencida o venció hace menos de 24 meses.

Tarjeta de Autorización de Empleo, que no está vencida o venció hace menos de 24 meses.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Tarjeta de identificación municipal de EE. UU. (por ejemplo, identificación de la ciudad de Nueva York) con foto.

Registro de matrimonio o divorcio extranjero o decreto de cambio de nombre emitido por un tribunal.

Certificado de nacimiento extranjero.

Revisa aquí la guía estándar de licencias y permisos para ver una lista de todas las pruebas que se aceptan a partir de 2019.

IMPORTANTE. Asegúrese de que todos los documentos muestren el mismo nombre. Debe ser original o certificado por la agencia emisora, no vencido, traducido al inglés por un intérprete de idiomas certificado y no mutilado ni dañado.

REAL ID NO APLICA PARA LA LICENCIA ESTÁNDAR

Si no tiene prueba de que tiene un Número de Seguro Social, si la Administración del Seguro Social le emitió una Carta de Inelegibilidad para el Seguro Social o si no tiene prueba de su estatus legal en los Estados Unidos, su licencia de conducir estándar no cumplirá con la Ley federal REAL ID.

De acuerdo con la ley, todas las licencias que no cumplan con los estándares de REAL ID están marcadas como "NO PARA FINES FEDERALES". Esto también significa que, después del 3 de mayo de 2023, no puede usar su licencia para abordar un vuelo nacional (dentro de los Estados Unidos) o ingresar a algunos edificios federales seguros.

IDENTIFICACIÓN DE NO CONDUCTOR

La Ley de Luz Verde no se aplica a las tarjetas de identificación de no conductor.

SU LICENCIA O PERMISO NO SE VERÁ DIFERENTE DE OTRAS LICENCIAS DE CONDUCIR ESTÁNDAR DE NUEVA YORK

Todas las licencias de conducir estándar del estado de Nueva York tienen el mismo aspecto, independientemente de los documentos de prueba que proporcione cuando presente la solicitud. Todas las licencias de conducir estándar estarán marcadas como "NO PARA FINES FEDERALES".

PRUEBAS PARA OBTENER UN PERMISO Y UNA LICENCIA

Debe aprobar un examen escrito (de conocimientos) para obtener un permiso de aprendizaje para conducir y luego debe aprobar un examen práctico antes de poder obtener una licencia de conducir. Siga los pasos a continuación para obtener su permiso de aprendizaje y licencia de conducir.

PASO 1: Estudie el Manual del Conductor del Estado de Nueva York y tome exámenes de práctica.

Para prepararse para el examen escrito del permiso, lea el Manual del Conductor del Estado de Nueva York en línea (u obtenga una copia impresa en cualquier oficina del DMV) y tome los exámenes de práctica para cada capítulo. Si no estudia el Manual del Conductor, no aprobará el examen. El manual está disponible es español aquí.

PASO 2: Vaya a una oficina del DMV para solicitar un permiso y tomar la prueba.

Algunas oficinas, como White Plains, Huntington y License Express, no ofrecen exámenes de conocimientos. Encuentre una ubicación de oficina y revise los servicios prestados antes de visitar la oficina para la prueba de conocimientos.

PASO 3: Practique la conducción y realice un curso de prelicencia autorizado.

Mientras tenga el permiso, debe practicar la conducción. También debe tomar un curso de pre-licencia autorizado por el DMV. Consulte información adicional sobre cómo obtener un permiso.

PASO 4: programe y tome el examen práctico para obtener su licencia.

Después de aprobar el curso de conocimiento y sentirse cómodo conduciendo, debe tomar y aprobar un examen práctico del DMV para obtener su licencia. Durante esta prueba, estará en un automóvil con un examinador de pruebas de manejo del DMV que le pedirá que demuestre que sabe cómo conducir de manera segura. Una vez que pase esta prueba, recibirá una licencia de conducir. Consulte información adicional sobre cómo obtener una licencia de conducir.

NO PUEDE SOLICITAR UNA LICENCIA COMERCIAL (CDL) BAJO ESTA LEY

Solo puede solicitar una licencia no comercial bajo esta ley.

ESTA LEY NO LE PERMITE REGISTRARSE PARA VOTAR SI NO CUMPLE LOS CRITERIOS

Esta ley no cambia su elegibilidad para registrarse para votar en Nueva York. Solo los ciudadanos estadounidenses son elegibles para registrarse para votar.

ESTA LEY NO LE PERMITE CONVERTIRSE EN CIUDADANO ESTADOUNIDENSE

Esta ley se relaciona únicamente con los privilegios de conducir en el estado de Nueva York. No proporciona un camino a la ciudadanía para los solicitantes que aún no son ciudadanos estadounidenses.

¿QUÉ ES UN PERMISO DE APRENDIZAJE?

Un permiso de aprendizaje es una indicación de que el solicitante ha aprobado el examen escrito que incluye todas las normas de tránsito y está aprendiendo a conducir. Es el primer paso para solicitar una licencia.

Para obtener el permiso, deberá realizar y aprobar un examen escrito, que cubre las reglas de tránsito, cómo conservar su licencia, los diferentes tipos de licencias y otros temas necesarios para la seguridad del conductor y los peatones.

La prueba en sí constará de 20 preguntas seleccionadas al azar de las secciones del manual. Se puede acceder a las preguntas del examen de práctica aquí. Solo necesita responder correctamente 14 de las 20 preguntas para aprobar.

¿LISTO PARA EL EXAMEN ESCRITO?

El examen se puede programar en trece idiomas diferentes y se puede realizar en línea o en persona. Para en línea, deberá tener una tableta o computadora con una cámara web habilitada. Independientemente del método que elija, necesitará prueba de dirección, nacimiento e identidad.

Además, si nunca se le ha emitido un número de seguro social, deberá completar y certificar ante notario una declaración jurada. Aquí está la plantilla que debe llevar a su cita.

Para satisfacer la prueba de identidad, deberá proporcionar documentación que sume 6 puntos. Y un documento para prueba de edad, y otro para prueba de domicilio.

EXAMEN PRÁCTICO Y LA LICENCIA DE CONDUCIR

Una vez que haya recibido su permiso de aprendizaje, puede trabajar para obtener su licencia de conducir.

Para ello necesita:

Completar un curso previo a la licencia de 5 horas o un curso universitario de educación vial.

Deberá obtener la cantidad adecuada de práctica de conducción supervisada (se recomiendan 50 horas para principiantes y personas menores de 18 años).

El curso de 5 horas es un curso aprobado por el DMV que cubre temas importantes relacionados con los hábitos de conducción, las habilidades y la conducción dentro del sistema de transporte por carretera.

El curso está disponible a través de escuelas secundarias, universidades y numerosas escuelas de manejo privadas. Se puede realizar de forma presencial o a distancia (la escuela de tu elección te lo dirá). Una vez que complete el curso, se le otorgará un certificado de finalización del curso de prelicencia (MV-285) que es válido por un año a partir de la fecha de finalización.

CONDUCCIÓN SUPERVISADA

Bajo la supervisión de un padre/tutor o un amigo adulto que tenga una licencia de conducir, el permiso de aprendizaje le permite ponerse al volante y practicar la conducción, excepto en los siguientes lugares:

En cualquier calle dentro de un parque en la ciudad de Nueva York.

En cualquier puente o túnel bajo la jurisdicción de la Autoridad de Puentes y Túneles de Tri-borough.

En las avenidas de Cross County, Hutchinson River, Saw Mill River o Taconic State en el condado de Westchester.

En un área de prueba de manejo del DMV.

Para los menores de 18 años, deben esperar 6 meses después de obtener su permiso de aprendizaje antes de solicitar una licencia de conducir.

PROGRAMAR Y APROBAR UN EXAMEN PRÁCTICO

Puede programar un examen de manejo utilizando el sistema de programación del DMV. Puede realizar el examen práctico en cualquier lugar de Nueva York y puede elegir la ubicación ingresando el código postal de su preferencia. No hay ningún cargo por realizar el examen práctico de manejo, pero allí el costo de la licencia de conducir puede variar entre $64.50 y $107.50, según su edad y el tipo de licencia.

Si no pasa el examen práctico, puede volver a tomarlo después de dos semanas. Si falla dos veces, deberá pagar una tarifa de repetición de la prueba de $10.

RENOVAR UNA LICENCIA VENCIDA

Si obtuvo su licencia sin mostrar prueba de un Número de Seguro Social y necesita renovarla o reemplazarla, deberá hacerlo por correo o en persona en una oficina del DMV. Los servicios en línea del DMV requieren que el usuario tenga un Número de Seguro Social registrado.

Aquí puedes encontrar más detalles.

RECIBE AYUDA EN ESPAÑOL

Todas las oficinas del DMV brindarán asistencia de acceso al idioma a las personas con dominio limitado del inglés.

PROTECCIONES DE PRIVACIDAD

La ley proporciona una serie de protecciones de privacidad que limitan el intercambio de datos, incluso a las agencias que principalmente hacen cumplir las leyes de inmigración, y requiere la divulgación a los titulares de licencias cuando las agencias de control de inmigración solicitan datos del DMV.

TARIFA

Las tarifas para solicitar una licencia o permiso de conducir oscilan entre $64.50 y $107.50 y se pueden pagar en efectivo, cheque o tarjeta de crédito/débito.

LÍNEA DIRECTA DE LA OFICINA DE NUEVOS ESTADOUNIDENSES (ONA): 1-800-566-7636

La línea directa para nuevos estadounidenses del estado de Nueva York es una línea directa gratuita y multilingüe que puede ayudar a los clientes del DMV con cualquier problema relacionado con la inmigración o discriminación que experimenten en una oficina del DMV. La línea directa brinda asistencia en vivo en más de 200 idiomas. Cualquiera puede llamar a la línea directa para obtener información y referencias, independientemente de su ciudadanía o estado documentado. Las llamadas a la línea directa son confidenciales y anónimas.

¿SE COMPARTIRÁ MI INFORMACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL?

No. La ley restringe el acceso de las agencias de inmigración a menos que sea requerido por una orden judicial.

Visita https://dmv.ny.gov/driver-license/driver-licenses-and-green-light-law para más información.