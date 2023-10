George Santos se declara no culpable de nuevos cargos de fraude en Nueva York

El congresista George Santos se declaro no culpable el viernes de los cargos revisados que lo acusan de varios fraudes, incluido el de realizar decenas de miles de dólares en cargos no autorizados en tarjetas de crédito pertenecientes a algunos de sus donantes de campaña.

El republicano de Nueva York compareció en un tribunal de Long Island para dar su declaración de las nuevas acusaciones. Anteriormente, se declaró no culpablo de otros cargos, presentados por primera vez en mayo, que lo acusaron de mentir al Congreso sobre su riqueza, solicitar y recibir beneficios de desempleo, a pesar de que tenía un trabajo, y utilizar contribuciones de campaña para pagar gastos personales como diseños de ropa.

La comparecencia ante el tribunal se produjo la mañana después de que algunos de los colegas republicanos de Santos en Nueva York lanzaran un esfuerzo para expulsarlo del Congreso.

El abogado de Santos se declaró no culpable en su nombre y se fijó una fecha tentativa de audiencia para el 9 de septiembre de 2024.

Santos se encuentra en libertad bajo fianza mientras espera juicio. Ha negado cualquier irregularidad grave y ha culpado de las irregularidades en sus documentos regulatorios gubernamentales a su extesorera de campaña, Nancy Marks, quien, según él, “se volvió deshonesta”.

Marcos a su vez ha implicado a Santos. Cuando recientemente se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude, le dijo a un juez que había ayudado a Santos a engañar a funcionarios del Partido Republicano para que apoyaran su candidatura a las elecciones de 2022 mediante presentaciones falsas al Comité Federal Electoral que lo hacían parecer más rico de lo que realmente era, en parte al cotizar en bolsa un préstamo imaginario de $500,000 que supuestamente provenía de su riqueza personal.

Santos ha seguido representando a su distrito de Nueva York en el Congreso desde que fue acusado, rechazando los llamados a su renuncia por parte de varios compañeros republicanos de Nueva York.

El representante federal Anthony D'Esposito, que representa un distrito del Congreso contiguo al que eligió a Santos, presentó una resolución el jueves pidiendo que Santos sea expulsado de la Cámara, diciendo que no era apto para servir a sus electores. A él se unieron otros cuatro republicanos de Nueva York: los representantes estadounidenses Nick LaLota, Michael Lawler, Marc Molinaro y Brandon Williams.

Santos publicó una nota críptica en X, antes conocido como Twitter, diciendo: “Todo tiene un final en la vida”, pero luego agregó tres puntos de aclaración.

“1. No he vaciado mi oficina. 2. No voy a renunciar. 3. Tengo derecho al debido proceso y no a un resultado predeterminado como algunos buscan”, escribió.

También ha dicho que tiene la intención de postularse para la reelección el próximo año, aunque podría enfrentar una larga pena de prisión si es declarado culpable.

Durante su exitosa candidatura al cargo en 2022, Santos se sintió animado por una historia de vida edificante que luego se reveló que estaba plagada de mentiras. Entre otras cosas, nunca trabajó para las principales firmas de inversión de Wall Street donde afirmó haber estado empleado, no fue a la universidad donde afirmó haber sido un jugador estrella de voleibol y engañó a la gente acerca de su herencia judía.

Si bien Santos no ha enfrentado ningún cargo penal relacionado con las mentiras que dijo al público, sí enfrenta acusaciones de que apuntaló su imagen de haber hecho una fortuna en el mundo de las inversiones al presentar una declaración financiera falsa a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.