Futuro escolar de NYC cuelga de un hilo; Cuomo duda sobre el cronograma de vacunación acelerada

Lo que debes saber El nuevo límite de reunión interior de Nueva Jersey (10) entró en vigencia el martes; el límite al aire libre se reducirá en un 70%, de 500 a 150, la próxima semana, ya que el estado lucha contra sus peores aumentos de COVID en meses

Nueva York también ha experimentado incrementos significativos, lo que ha llevado al gobernador Andrew Cuomo a imponer nuevas restricciones comerciales; también convocó una cumbre de gobernadores de emergencia para discutir nuevas medidas regionales

Mientras tanto, las escuelas de la ciudad de Nueva York todavía están al borde de un cambio a todo remoto; el alcalde de Blasio dice que si la tasa de positividad progresiva alcanza el 3%, las escuelas se vuelven virtuales al día siguiente. Ese número es 2.77% ahora

NUEVA YORK - Cientos de miles de padres de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York esperan lo que parece ser un destino casi seguro en el cierre del aprendizaje en persona, días después de que el alcalde Bill de Blasio les dijera que tuvieran un plan alternativo listo.

Esa advertencia del alcalde se produjo el viernes, cuando la tasa de positividad continua de siete días de la ciudad se acercó más que nunca a su umbral de cierre del 3 por ciento. El fin de semana llegó y se fue. Las escuelas permanecieron abiertas el lunes. Las escuelas están abiertas nuevamente el martes, con una tasa de variación en toda la ciudad que se mantiene en 2.77 por ciento.

¿Los niños tendrán otro día? Ha sido una pregunta de cada 24 horas.

"Hay una segunda ola sobre nosotros. Estamos tratando de rechazarla", dijo De Blasio en su informe diario el lunes. "Si tenemos que cerrar, trabajaríamos para regresar muy rápidamente con medidas de seguridad adicionales".

No ha profundizado en cómo sería la hoja de ruta de regreso al aprendizaje en persona en términos de métricas o marco de tiempo. Pero, frente a las críticas por ceñirse al 3 por ciento, incluso cuando la tasa de positividad en la escuela se mantiene muy por debajo del 0.2 por ciento, De Blasio dice que está abierto a incorporar diferentes estrategias de evaluación en esa decisión.

El modelo de micro-clúster es uno que está revisando, dijo. En última instancia, la esperanza es que las escuelas vuelvan a la instrucción presencial completa cinco días a la semana en algún momento antes de que finalice el año académico 2020-21, el 25 de junio.

Las escuelas no han sido el problema en cuanto a las crecientes tasas de infección de la ciudad y el estado, dijo el gobernador Andrew Cuomo, aunque no ha intervenido en posibles cierres. Son, de hecho, un punto brillante. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los campus universitarios en el área triestatal y en todo el país.

Una encuesta del New York Times de más de 1,700 facultades y universidades de EEUU encontró más de 252,000 casos de COVID y al menos 80 muertes desde que comenzó la pandemia. Varias universidades de Nueva York tuvieron que mudarse totalmente remotas apenas después de que comenzara el semestre de otoño, algunas de ellas ya en agosto, ya que enfrentaron brotes relacionados con reuniones de estudiantes ilícitas fuera del campus y fiestas universitarias más pequeñas.

Muchas universidades tomaron medidas enérgicas contra ellos temprano. Muchos implementaron nuevos requisitos de prueba. Pero con las vacaciones que se avecinan, la amenaza de que los miembros de la familia infectados viajen o traigan el virus al campus por los mismos medios es una preocupación primordial para las autoridades en todos los niveles.

La Universidad Estatal de Nueva York, que se vio afectada temprano y duramente por una serie de brotes en la red de su campus, anunció el mes pasado que requeriría que los estudiantes dieran negativo en la prueba de COVID antes de que puedan salir del campus para las vacaciones de Acción de Gracias. Sus campus cambiarán completamente a aprendizaje remoto después del descanso.

Eso podría ser parte de una nueva estrategia regional radical que Cuomo podría presentar en los próximos días después de una cumbre de emergencia de fin de semana con los gobernadores de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Delaware para discutir los próximos pasos potenciales para frenar un resurgimiento de COVID que continúa empeorando diariamente.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo en su sesión informativa el lunes que las pautas para los estudiantes universitarios que regresan de las vacaciones fueron una parte clave de la discusión interestatal del domingo, dado el volumen de personas que viajan a través de las fronteras estatales e internacionales. Murphy dijo que los gobernadores acordaron "requisitos de pruebas y pautas de cuarentena bastante específicos" para los estudiantes universitarios que regresan al campus después de las vacaciones. Se espera que Cuomo, quien no realizó una sesión informativa el lunes, se dirija a la cumbre en los próximos días. También se discutió: aeropuertos y fiscalización, entre otros temas.

Se esperaba que surgieran nuevas restricciones desde la cumbre, y Murphy repartió la primera de esas el lunes, anunciando que las reuniones en interiores en Nueva Jersey se limitarían a 10 a partir del martes, por debajo del límite de capacidad anterior de 25. Los límites de reuniones al aire libre se reducirán en un 70 por ciento, a 150 de 500, la próxima semana a medida que el estado libra una renovada extensión de la comunidad que ha contribuido con el 5 por ciento del total de casos acumulados desde marzo en solo los últimos cuatro días, dijo Murphy.

Los funcionarios en el área triestatal y en todo el país se están preparando para el impacto potencial del Día de Acción de Gracias, tanto en términos de viajes como de reuniones familiares, que se han convertido en una fuente impulsora de propagación durante el último mes. El mantra ha sido evitar viajar y evitar las reuniones de Acción de Gracias como regla, pero reconociendo que muchos no prestarán atención a ese consejo, los funcionarios han sugerido que las personas usen máscaras incluso cuando están con sus propias familias. La comisionada de salud de Nueva Jersey dijo el lunes que no se debería permitir cantar y que la música debería ser baja para evitar los gritos, que podrían arrojar saliva y propagar COVID.

La ciudad de Hoboken dijo el lunes que se volverá completamente virtual durante una semana después de las vacaciones de Acción de Gracias para tratar de evitar cualquier posible propagación relacionada con las vacaciones. El distrito escolar Mount Olive del condado de Morris permanecerá alejado hasta mediados de enero.

Los acontecimientos se producen cuando Nueva Jersey batió su propio récord de casos pandémicos de un solo día dos veces en dos días durante el fin de semana. La tasa de positividad del estado se ha disparado muy por encima del 9 por ciento. Las hospitalizaciones están en sus niveles más altos desde junio.

Nueva York todavía tiene la tercera o cuarta tasa de positividad más baja de la nación en un día determinado, pero esa medida se ha vuelto relativa al éxito que tuvo en contener el virus durante el verano, donde registró 38 días consecutivos de tasa de positividad, por debajo del 1 por ciento. Las hospitalizaciones también están aumentando rápidamente en todo Nueva York. El estado ha promediado más de 4,500 casos nuevos en los últimos cinco días, más del cuádruple del número que estaba viendo a fines de octubre.

Eso fue hace seis semanas. Las muertes diarias se han mantenido bajas, pero aún relativamente altas en comparación con las bajas cifras de un solo dígito reportadas durante el verano. Cuomo ha dicho que es inevitable un aumento viral asociado con el clima nacional e internacional, el clima más frío y los viajes de vacaciones. Para él, se trata de mitigar el aumento.

El gobernador de Nueva York impuso nuevas restricciones en todo el estado la semana pasada, incluido el cierre de 10 p.m. para el consumo en interiores de bares, restaurantes y gimnasios y un límite de 10 personas para las reuniones en el interior, incluidas aquellas dentro de hogares privados. Espera que los neoyorquinos estén a la altura del desafío de la autoaplicación. Si no, pueden venir más reglas.

El comedor interior podría ser el próximo paso en la tabla de cortar, advirtió Cuomo.

Las recientes batallas entre tres estados son un reflejo de las luchas nacionales en medio de un aumento de COVID que no ha dejado a ningún estado sin tocar. Estados Unidos no ha reportado menos de 100,000 nuevos casos diarios de COVID desde que lo hizo por primera vez en medio de la pandemia el 4 de noviembre. El viernes, reportó casi 200,000 nuevos casos en un día. Su número acumulado de casos y muertes superan con creces a cualquier nación del mundo.

Los expertos dicen que la vida en los EEUU no volverá a la normalidad hasta que haya una vacuna eficaz y ampliamente disponible. Es posible que eso no suceda en meses, a pesar de las alentadoras noticias de Pfizer. Moderna continuó con sus propias noticias positivas el lunes, diciendo que espera solicitar la aprobación de emergencia de su vacuna en las "próximas semanas", con 20 millones de dosis listas para enviarse este año.

Sin embargo, Cuomo no fue tan optimista sobre el cronograma de la vacuna, y dijo en MSNBC que el "programa de producción" de la vacuna tendrá que incrementarse considerablemente si el objetivo es que esté disponible para todos en la primavera de 2021. También dijo que lo hará realizar un "esfuerzo masivo" para garantizar un acceso equitativo, reiterando preocupaciones anteriores sobre llegar a las comunidades minoritarias y desatendidas, que han sido afectadas de manera desproporcionada por el virus y sus consecuencias desde el inicio de la pandemia.

Incluso cuando se aprueba una vacuna segura y eficaz, la entrega y distribución a millones de estadounidenses sigue siendo un desafío gigantesco para los gobernadores. El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dice que las personas no deben abandonar las máscaras ni el distanciamiento físico incluso después de haber sido vacunadas.

"Aunque, para la población general, podría tener una efectividad del 90 [%] al 95%", dijo Fauci, informando las tasas de efectividad mostradas en los ensayos de Pfizer y Moderna, "no necesariamente se sabe, para usted, qué tan efectivo es es."

Hasta el 10 por ciento de las personas inmunizadas aún podrían contraer el virus, incluso con esas altas tasas de éxito, informó CNBC.