Varios funcionarios piden renuncia de Adams en medio de investigaciones federales a miembros de su administración

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, enfrenta cada vez más dudas sobre su capacidad para gobernar después de que investigadores federales confiscaran los teléfonos de varios funcionarios de su administración, lo que agravó el escrutinio de un demócrata que ya estaba atrapado en una investigación criminal aparentemente separada.

Además, luego de que el que fue comisionado del NYPD, Edward Cabán, renunciara en medio de investigaciones federales donde agentes confiscaron los dispositivos de él, el rector de escuelas, dos vicealcaldes y varios otros asesores de la administración Adams.

Ninguno de los funcionarios involucrados ha sido acusado de ningún delito, pero la ola de registros se sumó a una nube de sospechas en torno a Adams, un excapitán de policía de la ciudad que se ha presentado como un defensor de la ley y el orden.

En una llamada privada hace dos semanas con personal de alto nivel, el comisionado de Gestión de Emergencias de la ciudad, Zach Iscol, ofreció una evaluación contundente del impacto de las investigaciones en la seguridad pública.

"Esto no es bueno", dijo, según una grabación de la reunión obtenida por The Associated Press. “Están pasando muchas cosas en la ciudad y lo que más me preocupa es que los líderes de la ciudad estén distraídos”.

La agencia, que es responsable de los procedimientos de emergencia de la ciudad, está bajo la cartera del vicealcalde de Seguridad Pública Philip Banks, cuya casa fue visitada por las fuerzas del orden.

En las diversas actividades del FBI, Adams ha mantenido enérgicamente que ha cumplido con la ley y que seguirá centrado en sus obligaciones como alcalde.

Cuando se le ha preguntado repetidamente en las conferencias de prensa sobre las investigaciones, Adams ha dicho que su mantra es "mantenerse centrado, sin distracciones y trabajando duro".

Fabien Levy, un portavoz del alcalde, dijo que nada obstaculizaría la capacidad de la administración para gobernar.

"Durante la mayor parte de un año, el alcalde ha sido absolutamente claro en que, como exmiembro de las fuerzas del orden, siempre cumplirá con la ley y, al mismo tiempo, se ha centrado en cumplir con la ley para la gente de la ciudad", dijo Levy en una declaración el viernes, señalando las recientes caídas en la delincuencia y los aumentos en el número de empleos y otras iniciativas de la ciudad.

Ante esto, varios líderes han empezado a pedir la renuncia de Adams. Aquí te compartimos una lista de algunos de ellos

La concejal de la Ciudad de Nueva York Alexa Áviles: "Todo esto demuestra lo que venimos diciendo desde hace tres años: Eric Adams no es apto para dirigir nuestra ciudad y el Departamento de Policía de Nueva York (entre otros) opera con impunidad. ¡Nueva York se merece algo mucho mejor! #RenunciaEric".

2. La concejal de NYC Tiffany Cabán: "Eric Adams lidera con corrupción y mala gestión. Más de 15 de sus asociados están siendo investigados. Si su historial de recortes de servicios críticos y de empoderamiento de abusos por parte del Departamento de Policía de Nueva York no lo dejó claro: Eric Adams no es apto para gobernar. Nueva York se merece algo mejor. Es hora de que renuncie".

3. La senadora de NYC Julia Salazar: "Ya hemos visto suficiente. Estoy cansada de la falta de rendición de cuentas por parte de los ejecutivos en todos los niveles del Gobierno. Estoy de acuerdo con mi asambleísta Emily. Varias investigaciones del FBI y demasiado daño a la mejor ciudad del mundo. Es hora de dar un paso al costado y permitir un nuevo liderazgo".

4. Asambleísta de NYC Emily Gallagher: “Merecemos un nuevo alcalde. Un alcalde que recorta los presupuestos de educación, bibliotecas y parques, que se rodea de criminales y supuestos corruptos hasta el más alto nivel, no merece nuestra confianza”, escribió la demócrata.