Funcionarios de Nueva York condenan el ataque mortal en Nueva Orleans

El año nuevo inicio se empañó para una comunidad en Nueva Orleans luego de que al menos 15 personas murieron y más de 30 resultaron heridas cuando un conductor se estrelló contra una multitud durante las celebraciones de Año Nuevo la madrugada del miércoles.

Ante la tragedia varios líderes y funcionarios de nuestra área han presentado sus condolencias a las familias de las víctimas, mientras las autoridades en Nueva York están en máxima alerta, pero señalan que no hay amenazas creíbles para la región.

Por un lado, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, ofreció la ayuda de la ciudad a las afectados. "Es desgarrador despertar y enterarme del horrible acto de terrorismo ocurrido en Nueva Orleans esta mañana. Rezo por las víctimas que perdieron la vida, por todos los heridos y por la ciudad que hoy está de luto. Estamos dispuestos a ofrecer nuestra ayuda de cualquier forma que podamos", dijo el alcalde Adams.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se unió al sentimiento del alcalde al decir por sus redes sociales sus condolencias a las familias afectadas.

"Oramos por las familias de las personas que perdimos y por todos los afectados por el terrible ataque terrorista de anoche en Nueva Orleans. No tenemos indicios de que existan amenazas creíbles para los neoyorquinos. Por orden mía, la Policía de Nueva York está en alerta máxima para mantener seguras a nuestras comunidades".

