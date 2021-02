Fuentes: Niño muere atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Brooklyn

NUEVA YORK - Un niño fue al parecer atropellado mortalmente por un conductor en Brooklyn que huyó del lugar de los hechos el miércoles en horas de la mañana, dijeron fuentes policiales a nuestra cadena hermana News 4.

La edad exacta del niño no estaba clara; la víctima fue declarada muerta en el lugar, cerca de las calles South Fifth y Hooper después del accidente el miércoles a eso de las 8:35 a.m., dijeron las fuentes.

La brigada de investigación de colisiones de la Policía de la Ciudad de Nueva York está buscando al presunto conductor que habría atropellado al menor. No se dispuso de ninguna descripción del vehículo de inmediato, ni hubo otros detalles sobre el niño.

Al parecer el menor fue encontrado por un conductor de la MTA que estaba saliendo del estacionamiento.

Esta es una historia en desarrollo.