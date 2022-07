Fiscalía: Encuentran culpables de asesinato a dos de los acusados en caso de “Junior” Guzmán

NUEVA YORK - Diego Suero y Frederick Then, dos de los pandilleros acusados en relación al asesinato de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz en 2018, fueron encontrados culpables de asesinato en segundo grados el viernes en El Bronx luego de que hace aproximadamente empezara el juicio que había sido aplazado debido a la muerte del abogado de uno de ellos en 2020.

Se espera que la Fiscalía de más detalles sobre el caso.

Este fue el segundo juicio del caso debido a que un primer juicio se llevó a cabo contra otros cinco pandilleros en 2019.

LOS OTROS PANDILLEROS CULPABLES

En el pasado, la Oficina del Fiscal del condado de El Bronx acusó en total a 14 presuntos pandilleros por este hecho. De estos, cinco enfrentaron el primer juicio por su participación directa en el asesinato.

En octubre de 2019, estos cinco miembros de la pandilla fueron condenados por el asesinato del quinceañero en la corte criminal de El Bronx.

Jonaiki Martínez Estrella fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado, 25 años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, 8 1/3 a 25 años por conspiración en segundo grado y 15 años en prisión y cinco años de supervisión posterior a la liberación por asalto de pandillas de segundo grado. Sus sentencias serán simultáneas.

Además, José Muñiz, Elvin García y Antonio Rodríguez Hernández Santiago fueron condenados a 25 años en prisión a cadena perpetua por asesinato en primer grado, 25 años en prisión a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, 8 1/3 a 25 años en prisión por conspiración en segundo grado y 15 años en prisión y cinco años de supervisión posterior a la liberación por agresión de pandillas en segundo grado. Sus sentencias también serán simultáneas.

Manuel Rivera fue sentenciado a 23 años de prisión a cadena perpetua por asesinato en primer grado, 23 años de prisión a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, 5 a 15 años de prisión por conspiración en segundo grado y 15 años en prisión y cinco años de supervisión posterior a la liberación por agresión en pandilla en segundo grado.

MUERTE DE LESANDRO "JUNIOR” GUZMÁN FELIZ

El joven, de ascendencia dominicana, salió de su casa el 20 de junio de 2018, un día que la muerte lo encontró de la manera más despiadada. “Junior” fue asesinado por un grupo de pandilleros de la banda conocida como “Trinitarios”, quienes emboscaron y persiguieron al adolescente inocente hasta una bodega en El Bronx y lo sacaron para apuñalarlo un sin número de veces y con un machete. Según el informe del médico forense una de esas heridas fue en el cuello, lo que habría ocasionado su muerte.

El atroz crimen ocurrió frente a una bodega ubicada en la esquina de la calle este 183 y la avenida Bathgate, en el sector de Belmont, en El Bronx. El salvaje hecho quedó registrado en videos de vigilancia y marcó a los neoyorquinos.

La muerte de “Junior” dejó un dolor profundo en la comunidad y conmovió a la nación, un dolor que nunca será arrancado de su madre y su familia, pero, que en medio de ese sufrimiento siempre estará su espíritu, como dijo su madre durante el primer aniversario. “Esos hombres que me arrancaron mi hijo, me lo arrancaron físicamente, pero su alma, su espíritu, su corazón, van a estar siempre conmigo, en mi alma, eso no me lo podrán quitar nunca”, dijo Leandra Feliz, la madre de la víctima.