Fiscalía: deportan y niegan la residencia de cientos de migrantes engañados por abogados fraudulentos del Bronx

Lo que debes saber Cientos de inmigrantes fueron víctimas de abogados de una oficina de El Bronx que los hicieron pagar miles de dólares por servicios fraudulentos que provocaron que muchos fueran deportados o que se les negaran sus solicitudes de residencia.

Así lo anunció la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al presentar el lunes una demanda contra los presuntos estafadores, Kofi Amankwaa, un abogado de inmigración de El Bronx, y otros en su oficina, Sylvester Boateng, Nana Adoma Kontoh, Betty Smith y Kofi Amankwaa, Jr.

Estas peticiones fueron presentadas bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres, que permite a las víctimas de abuso por parte de un niño nacido en Estados Unidos mayor de 21 años solicitar la residencia permanente legal. Como resultado de sus acciones ilegales, varios de sus clientes fueron deportados mientras que a otros se les negó su tarjeta de residencia.

NUEVA YORK -- Cientos de inmigrantes fueron víctimas de abogados de una oficina de El Bronx que los hicieron pagar miles de dólares por servicios fraudulentos que provocaron que muchos fueran deportados o que se les negaran sus solicitudes de residencia.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Así lo anunció la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al presentar el lunes una demanda contra los presuntos estafadores, Kofi Amankwaa, un abogado de inmigración de El Bronx, y otros en su oficina, Sylvester Boateng, Nana Adoma Kontoh, Betty Smith y Kofi Amankwaa, Jr.

"Las personas que emigran a Estados Unidos a menudo son vulnerables y simplemente intentan construir una vida mejor para ellos y sus seres queridos", dijo la fiscal general James. “Cuando estos inmigrantes buscaron ayuda de abogados que afirmaban actuar en su mejor interés, en cambio se aprovecharon de ellos y los perjudicaron. Este plan cruel e ilegal los llevó a ser separados de sus familias y deportados. Agradezco a la asambleísta Cruz por sacar a la luz este tema y por su incansable trabajo para proteger a nuestras comunidades más vulnerables. No toleraré a los estafadores que se aprovechan de los vulnerables y se aprovechan de las personas que piden ayuda”.

Según la demanda de la fiscal James, desde 2018 hasta 2023, Amankwaa y los otros acusados cobraron a clientes inmigrantes miles de dólares por presentar la documentación en su nombre para obtener tarjetas de residencia para sus clientes. Sin que sus clientes lo supieran, Amankwaa y los otros acusados también estaban presentando ilegalmente peticiones separadas afirmando falsamente que sus hijos estaban abusando de ellos, agrega el reporte.

Estas peticiones fueron presentadas bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres, que permite a las víctimas de abuso por parte de un niño nacido en Estados Unidos mayor de 21 años solicitar la residencia permanente legal. Como resultado de sus acciones ilegales, varios de sus clientes fueron deportados mientras que a otros se les negó su tarjeta de residencia.

Con esta demanda, la demócrata busca una orden para detener inmediatamente el plan ilegal de Amankwaa y los acusados, y obligarlos a pagar restitución y daños y perjuicios a los clientes afectados, además de sanciones civiles al estado.

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó el lunes una acción penal paralela, acusando y arrestando al Sr. Amankwaa y a Kofi Amankwaa, Jr. por llevar a cabo un plan de fraude migratorio a gran escala.

“Cientos de trabajadores neoyorquinos indocumentados buscaron ayuda del abogado Kofi Amankwaa para regularizar su estatus. El señor Amankwaa les cobró miles de dólares y participó en una conducta poco ética y desmedida que llevó a la deportación de muchos de ellos”, dijo la asambleísta Catalina Cruz. “Estas familias simplemente querían el sueño americano y confiaban en el señor Amankwaa como su abogado; en cambio, cometió las violaciones más depravadas y sus acciones llevaron a la separación forzosa de sus familias. Después de que varias de sus víctimas se acercaron a nuestra oficina en busca de ayuda, inmediatamente remitimos el caso a la Fiscalía General, mientras continuamos apoyando a sus familias. Agradezco a la Fiscal General James y su equipo por responsabilizar a este estafador de inmigración. Espero que se haga justicia”.

Cómo engañaban a los inmigrantes

Una investigación de la Fiscalía General (OAG) reveló que Amankwaa y los demás que trabajaban en su oficina, a sabiendas y en repetidas ocasiones presentaron peticiones falsas en nombre de sus clientes. Estas peticiones identificaron a cada cliente como padre de un ciudadano estadounidense víctima de abuso, lo que le permitiría al cliente solicitar una tarjeta de residencia. Sin embargo, Amankwaa y los demás no informaron a sus clientes de que estaban haciendo esto y se negaron a proporcionarles copias de los documentos presentados. Como resultado, los clientes no sabían que los abogados estaban acusando falsamente a sus hijos de abuso en su nombre. Amankwaa también les dijo falsamente a sus clientes que podrían salir y regresar de manera segura a Estados Unidos e instruyó a sus clientes a mentir en sus peticiones y a los funcionarios de inmigración acerca de haber sido abusados, aunque ninguno de ellos finalmente lo hizo. En noviembre de 2023, la licencia de abogado de Amankwaa fue suspendida después de que no respondió a nueve quejas distintas que alegaban que había presentado solicitudes de inmigración fraudulentas en nombre de sus clientes.

Además, Kontoh afirmó falsamente que era abogado mientras actuaba como proveedor de servicios de asistencia a inmigrantes, brindando asesoramiento legal ilegalmente y engañando a sus clientes inmigrantes. Alentó ilegalmente a sus clientes a mentir a los funcionarios de inmigración, no les proporcionó contratos escritos o copias de documentos presentados ante el gobierno y no colocó carteles informando a los clientes que ella no era abogada. La demanda también alega que Amankwaa, Jr. también violó la ley al brindar asesoramiento legal, a pesar de que no está autorizado para ejercer la abogacía en Nueva York.

Como resultado de las acciones de Amankwaa y los demás, varios de sus clientes fueron deportados, incluido Ricardo Velázquez, un padre de cuatro hijos de El Bronx que había vivido en Estados Unidos durante más de 20 años. Amankwaa le dijo falsamente a Velázquez que necesitaba salir de Estados Unidos y volver a ingresar para proceder con su solicitud de residencia permanente legal. Cuando intentó regresar a Estados Unidos después de visitar México, fue detenido por las autoridades de inmigración y finalmente deportado. La familia de Velázquez se enteró más tarde de que Amankwaa había presentado peticiones falsas afirmando que el hijo de Velázquez había abusado de sus padres, lo que llevó a la deportación de su padre. En otro caso, Amankwaa ordenó a una mujer que mintiera a las autoridades de inmigración y afirmara que su hija estaba abusando de ella. Cuando la mujer se negó a mentir en una entrevista, los funcionarios de inmigración negaron su solicitud de residencia permanente legal y comenzaron el proceso de deportación.

Otros clientes pagaron miles de dólares por servicios de inmigración que nunca fueron prestados. En un caso, un padre de dos hijos le pagó a Kontoh más de $4,000 por documentos de viaje que le permitieran visitar legalmente Honduras y regresar a Estados Unidos. En cambio, Kontoh presentó en secreto una petición fraudulenta afirmando que el padre era víctima de sus hijos abusivos.

Qué se busca con la demanda

Con esta demanda, el Fiscal General James alega que Amankwaa y los demás que trabajan en su oficina exhibieron un patrón de conducta fraudulenta e ilegal repetida y persistente en violación de la Ley Ejecutiva 63(12), la Ley Comercial General de Nueva York y la Ley Judicial. La fiscal general James busca una orden para evitar que Amankwaa y sus colegas continúen con su plan ilegal y realicen una contabilidad completa de cada transacción con sus clientes para poder pagar la restitución total y los daños y perjuicios a sus clientes, además de pagar sanciones civiles al estado.

Cómo reportar si he sido víctima de una estafa de inmigración

Se alienta a cualquier persona que crea que pudo haber sido víctima de fraude a presentar quejas completando un formulario de queja o llamando al 1-800-771-7755. Cualquier información de identificación proporcionada a la oficina estará protegida de acuerdo con la ley estatal y las políticas sobre la salvaguardia de la información de identificación.

Cómo verificar si un abogado tiene licencia y su historial de inmigración

Antes de solicitar el consejo de un abogado de inmigración, primero verifica que esté acreditado y revisa a fondo su historial, pues de ello depende que tu caso no se vea afectado en el futuro. Aquí toda la información de cómo hacerlo.