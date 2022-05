Fiscal de NY: Cobradores de deudas deben pagar $4 millones por utilizar tácticas ilegales y engañosas para cobrar a miles de consumidores

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, (CFPB, por sus siglas en inglés), clausuraron el lunes una operación de cobro de deudas depredadoras que utilizaba tácticas engañosas y abusivas para cobrar ilegalmente millones de dólares de cientos de miles de consumidores.

La operación de cobro de deudas, compuesta por varias empresas, incluida JPL Recovery Solutions, amenazó falsamente a los consumidores con duras consecuencias si no pagaban, infló el monto real de las deudas adeudadas y contactó a los amigos, familiares y empleadores de los consumidores para hostigar a los consumidores.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Como resultado de la acción de la fiscal general James y CFPB, esta operación de cobro de deudas, sus propietarios y gerentes deben pagar $4 millones y se les prohíbe permanentemente la industria de cobro de deudas.

“Esta operación de cobro de deudas usó tácticas ilegales y engañosas para aprovecharse de los consumidores, y ahora están pagando el precio del daño que causaron”, dijo la fiscal general James. “Los cobradores de deudas depredadores obtienen sus ganancias apuntando a los consumidores trabajadores y luego los endeudan más de manera ilegal. Estos cobradores de deudas utilizaron llamadas de acoso y amenazas falsas para obligar al consumidor a pagar, acciones que son ilegales y francamente vergonzosas. La acción de hoy debería enviar un fuerte mensaje a los cobradores de deudas de todo el país de que no dudaremos en utilizar toda la fuerza de la ley para hacerlos responsables si perjudican a los consumidores”.

Esta operación de cobro de deudas estaba compuesta por negocios interrelacionados con sede en Getzville, Nueva York. Juntos, compraron deuda de consumidores en mora por centavos de dólar. La deuda provenía de préstamos personales de alto interés, préstamos de día de pago, tarjetas de crédito y otras fuentes. Luego, la operación intentó cobrar deudas de hasta unos 293,000 consumidores, generando ingresos brutos de aproximadamente $93 millones entre 2015 y 2020.

Las empresas involucradas en esta operación incluyeron JPL Recovery Solutions, LLC; Regencia Uno Capital LLC; ROC Asset Solutions LLC, que opera como API Recovery Solutions; Check Security Associates LLC, que opera como Warner Location Services y Orchard Payment Processing Systems; y Keystone Recovery Group. Estas empresas eran propiedad de Christopher Di Re, Scott Croce y Susan Croce, y estaban dirigidas por Brian Koziel y Marc Gracie.

La fiscal general y la CFPB alegaron que la operación usó métodos engañosos y de acoso y violó varias leyes estatales y federales de protección al consumidor. Específicamente, la denuncia alegaba que los propietarios, administradores y empresas utilizaron las siguientes tácticas ilegales para cobrar deudas:

• Amenazas falsas de arresto: En ocasiones, los cobradores que trabajaban para estas empresas amenazaron falsamente a los consumidores con arresto y encarcelamiento si no realizaban los pagos. De hecho, los consumidores no están sujetos a arresto o prisión por falta de pago de las deudas.

• Mentir sobre las acciones legales: Las empresas amenazaron falsamente a los consumidores con acciones legales, incluido el embargo de salarios y la incautación de bienes.

• Inflaron las deudas y tergiversaron los montos adeudados: Los demandados inflaron engañosamente el monto adeudado para convencer a las personas de que pagar el monto que realmente adeudan representa un descuento sustancial. Para coaccionar aún más a los consumidores, los coleccionistas dijeron que era una oferta que solo estaría disponible por un corto período de tiempo.

• Crearon “campañas de desprestigio”: Los recolectores se pusieron en contacto con los familiares inmediatos de los consumidores, abuelos, familiares lejanos, suegros, excónyuges, empleadores, compañeros de trabajo, propietarios, amigos de Facebook y otros asociados conocidos, para presionar a las personas a pagar. Los recolectores hicieron esto incluso después de que los consumidores les dijeron a los recolectores que detuvieran el contacto. Las víctimas describieron estas tácticas como “terrorismo emocional”.

• Acoso con llamadas telefónicas repetidas: Los recolectores llamaron repetidamente a las personas varias veces al día durante períodos que duraron un mes o más. De hecho, se instruyó a los cobradores para que permitieran que el consumidor colgara cada llamada para que pudieran mantener el pretexto en sus registros de llamadas de que estaban desconectados y luego volver a llamar tan pronto como al día siguiente. Los recolectores también usaron lenguaje insultante y denigrante y se comportaron de manera intimidante al llamar.

• No proporcionó las divulgaciones exigidas legalmente: Los cobradores no proporcionaron a los consumidores los avisos exigidos por la ley, que detallan sus derechos. Cuando la gente los pidió, algunos coleccionistas se negaron a dárselos.

Como resultado del acuerdo, esta operación debe pagar $2 millones a Nueva York y $2 millones a CFPB. Si no pagan la sentencia de $4 millones de manera oportuna, se les exigirá que paguen otro $1 millón.