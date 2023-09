Familias critican el alto costo del servicio de autobuses escolares en algunos distritos escolares de Nueva Jersey

NUEVA JERSEY – Estudiantes del Estado Jardín de diferentes distritos empezaron su regreso a clases este martes y miles de ellos requieren del servicio de autobús escolar.

Sin embargo, ciertas familias de ciudades en su mayoría hispana encuentran que el costo de este servicio es más alto lo que significa una lucha diaria para muchos de ellos.

Bárbara, es madre residente de Elizabeth es una de las familias que tratan de encontrar los mejores recursos para sus hijos, entre ellos uno que recibe servicios de educación especial y que requiere el servicio de transporte escolar.

“Se daña medio camino y ellos no hacen nada uno va al board of education y les habla va a los meetings, está todo igual no hay cambio no hay nada”, dijo Barbara Rebelo al equipo de Telemundo 47 Investiga.

Datos recopilados del Departamento de Educación de Nueva Jersey que incluye más de 500 distritos escolares, muestra en parte que el costo promedio anual de transporte por estudiante: en Elizabeth es cerca de $8,000, el más alto en la lista

Sin embargo, Elizabeth no es el distrito que transporta a más estudiantes, quien lidera esa lista es Lakewood Township y se gasta en promedio anual $174 por estudiante. Incluso comparando con las cifras de una zona más cercana, la ciudad de Newark, esta tercera en la lista y su promedio es de unos $3,800.

El distrito escolar de Newark es el que transporta a más estudiantes de educación especial y aun así el promedio de su pago anual es menos que el de Elizabeth.

¿Cuánto paga su distrito escolar por el transporte?

Telemundo 47examinó los distritos escolares de Nueva Jersey para ver cuánto, en promedio, paga cada distrito para que sus estudiantes vayan a la escuela.

Pase el cursor o haga clic sobre cada distrito en el mapa a continuación, o haga clic en cada fila de la tabla para ver más información.

Hay una multitud de razones para esa variación, de acuerdo a el Dr. Timothy Purnell, de la asociación de la junta escolar de Nueva Jersey

“Cuando se observa la cantidad de estudiantes de educación especial en un distrito, eso no necesariamente equivale a por qué el costo del transporte puede ser más alto porque no es la cantidad sino la extensión de los servicios que se requieren para eso”, dijo Purnell a Telemundo 47.

La superintendente de las escuelas públicas de Elizabeth señaló que no hacen ningún reporte sobre cómo reducir el presupuesta de autobuses y que ellos “simplemente sirven a los niños”.