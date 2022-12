Evita multas: mayores de 72 años deberían comenzar a retirar los fondos de las cuentas IRA y planes de jubilación

NUEVA YORK -- El Servicio de Impuestos Internos, (IRS, por sus siglas en inglés), recordó el lunes a las personas que nacieron en 1950 o antes que los fondos en sus planes de jubilación y arreglos de jubilación individuales enfrentan próximos plazos importantes para las distribuciones mínimas requeridas y evitar multas.

Las distribuciones mínimas requeridas, o RMD, son montos mínimos que muchos propietarios de planes de jubilación y cuentas IRA generalmente deben retirar anualmente después de cumplir 72 años. Los propietarios de cuentas pueden retrasar la toma de su primera RMD hasta el 1 de abril del siguiente año calendario en que cumplieron 72 años de edad, o retirarse en un plan de jubilación del lugar de trabajo. Las RMD son ingresos sujetos a impuestos y pueden estar sujetas a multas si no se toman a tiempo.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

IRAs: Las reglas de RMD requieren que los titulares de cuentas IRA tradicionales y SEP, SARSEP y SIMPLE IRA comiencen a recibir distribuciones a los 72 años, incluso si todavía están trabajando. Los titulares de cuentas que cumplan 72 años en 2022 deben tomar su primera RMD antes del 1 de abril de 2023 y la segunda RMD antes del 31 de diciembre de 2023 y cada año a partir de entonces.

Planes de Retiro: En los planes 401(k), 403(b) y 457(b); participación en las utilidades y otros planes de contribución definida; y planes de beneficios definidos, la primera RMD vence el 1 de abril del último año en que cumplen 72 años o el participante ya no está empleado (si lo permite el plan). Un dueño del 5% del empleador debe comenzar a tomar RMD a los 72 años.

Las RMD no se pueden transferir a otra cuenta IRA o plan de jubilación. Consulta aquí el cuadro de comparación de RMD que destaca algunas de las reglas básicas de RMD que se aplican a las cuentas IRA y los planes de contribución definida. Las cuentas IRA Roth no requieren distribuciones mientras el propietario original esté vivo.

Cálculos de RMD y 50% de impuestos sobre distribuciones perdidas

Un fideicomisario de IRA, o administrador del plan, debe informar el monto de la RMD al propietario de la IRA u ofrecer calcularlo. El propietario de una IRA, o fideicomisario, debe calcular la RMD por separado para cada IRA que posea. Es posible que puedan retirar el monto total de una o más de las cuentas IRA. Sin embargo, las RMD de los planes de jubilación del lugar de trabajo deben tomarse por separado de cada plan.

No tomar una distribución requerida, o no retirar lo suficiente, podría significar un impuesto especial del 50% sobre el monto no distribuido. El IRS tiene hojas de cálculo para calcular la RMD y los períodos de pago.

IRA heredadas

Es posible que se requiera una RMD para una IRA, una cuenta de plan de jubilación o una cuenta IRA Roth heredada del propietario original. En Temas de jubilación - Beneficiario existe información acerca de cómo tomar RMD de una IRA heredada o cuenta de jubilación y declarar distribuciones sujetas a impuestos como parte del ingreso bruto.

La Publicación 559, Sobrevivientes, Albaceas y Administradores, puede ayudar a los encargados del patrimonio a completar y presentar declaraciones de impuestos federales y explica su responsabilidad de pagar los impuestos adeudados en nombre de la persona fallecida.

Distribución relacionada con el COVID-19, 2020

Dado que se eximieron las RMD de 2020, el titular de una cuenta o el beneficiario que recibió una RMD en 2020 tenía la opción de devolverla a su IRA u otro plan calificado para evitar pagar impuestos sobre esa distribución. Una RMD de 2020 que calificó como una distribución relacionada con el coronavirus puede reembolsarse en un período de tres años o hacer que los impuestos adeudados sobre la distribución se distribuyan en tres años. Un retiro de 2020 de una IRA heredada no se puede reembolsar a la IRA heredada, pero se puede repartir en tres años para la inclusión de ingresos. Para obtener más información, consulte la página Alivio tributario por coronavirus para planes de jubilación y planes personales de ahorro para la jubilación (IRAs).

Los contribuyentes pueden encontrar formularios, instrucciones, publicaciones, Preguntas frecuentes acerca de distribuciones mínimas requeridas y otras herramientas fáciles de usar en IRS.gov.